Lo que nunca debes hacer en la cama: estos son los siete errores sexuales más comunes

Cada pareja es un mundo, y lo que le gusta a uno en la cama no le va a otro. No obstante, en temas de sexo hay unas pautas básicas que se cumplen en la mayoría de relaciones.

Muchas personas, por desconocimiento, hacen cosas en la cama que no son bien recibidas por su compañero, pero no lo saben y las repiten hasta la saciedad. Estas prácticas 'cortan el rollo' a la pareja (o el encuentro), lo que impide que todo fluya como debería.

Las cosas que no debes hacer en el sexo

Hay ciertas pautas que no deberíamos seguir ninguno cuando estamos acostándonos con otro ser humano. Obviamente, para gustos los colores. Pero si no quieres llevarte un disgusto porque el teléfono de tu 'amigo especial' no vuelve a sonar o porque tu pareja ya no quiera hacer el amor contigo, es importante que, al menos, le eches un ojo a la lista:

1) Estar pensando en otra cosa

No hay nada peor que estar en la cama con alguien ausente, que está pensando en sus cosas mientras lo hace. Y se nota: la mirada perdida, gemidos falsos, poco contacto carnal... en definitiva, poca pasión, lo que hace que la otra persona se quede más fría que Frozen.

2) No besar

Las parejas que llevan mucho tiempo juntas suelen caer en el error de no besarse mientras practican el coito, y tampoco antes ni después. Van directamente a la masturbación o a las zonas erógenas (pechos, cuello, etc.). Y esto es un completo error, ya que con los besos no solo se consigue conexión, sino que además excitan y hacen que todo fluya mucho mejor.

3) Sobreactuar

Está bien que seamos habladores en la cama, que emitamos sonidos que reflejen que nos está gustando, pero de ahí a parecer un actor de una película porno hay un trecho.

Las personas que fingen en la cama, diciendo 'guarradas' o gimiendo demasiado alto, sin sentirlo, son unos fraudes del sexo. Es muy fácil saber cuando uno está sobreactuando, y no es plato de buen gusto para el receptor. Mejor sé natural.

4) No emitir ningún sonido

Igual de malo que sobreactuar es ser una 'estrella de mar' en la cama. Dejarte hacer y no emitir ningún sonido. Cuando uno se encuentra con alguien así en su vida, no sabe si lo está haciendo con alguien vivo o muerto, y es bastante deprimente. Habla, di lo que te gusta, lo que no, si más fuerte o más despacio. Comunícate.

5) Querer acabar demasiado pronto

Cuando uno tiene prisa por acabar, da la sensación de que se lo está pasando mal o que se aburre. Además, en el caso de ellas, les mete presión e impide que lleguen al orgasmo, pues se bloquean. Sin entrar en el tema de la eyaculación precoz, las prisas en las relaciones sexuales no son buenas. Despacito y con buena letra.

6) No cambiar de postura

Todos tenemos nuestras posturas sexuales favoritas, pero no por ello hay que permanecer en ellas durante todo el encuentro. Es aburrido. Lo ideal es ir cambiando cada cierto tiempo, así no sólo se estimulan otras zonas, sobre todo de la vagina, sino que lo hace más sexy y divertido.

7) Cambiar demasiado de postura

En contraposición a lo anterior, hay muchas personas, sobre todo inexpertas en sexo, que quieren realizar el kamasutra entero en un solo encuentro y van cambiando de postura cada tres minutos. Eso no es ni sexy ni placentero. Impide la conexión con la pareja y al final es un mareo. Cada cosa a su tiempo y cuando realmente os lo pida el cuerpo.

Y esto es todo, lector. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué errores garrafales has visto y experimentado en tema sexual a lo largo de tu vida? Cuéntanos.