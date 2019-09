El sexo entre compañeros de trabajo, un secreto a voces con base científica

El sexo entre compañeros de trabajo es una realidad que debería salir de una vez a la luz. Quien más quien menos ha tenido una aventura en su curro, y si no ha llegado a pasar no ha sido por falta de ganas. Reconócelo. ¿Cuántas veces te has masturbado pensando en tu colega? ¿En tu jefe? ¿En la de comercial?

Ojo, no eres el único. Hay numerosos estudios que demuestran que las hormonas están disparadas entre las cuatro paredes de las oficinas. Uno llevado a cabo por 'SleepZoo', entre más de 2.000 personas americanas encuestadas, llegó a la conclusión de que el 60% había soñado con tener relaciones sexuales con un compañero.

Otra encuesta, realizada a más de 2.500 personas por 'Business Insider', reveló que un 54% había tenido sexo con un colega, y que tan solo uno de cada diez se arrepentía de haberlo hecho. También detalló que el 84% había fantaseado con un compañero.

¿Por qué da tanto morbo acostarse con alguien del trabajo? La ciencia tiene la respuesta

En fin, que al menos la mitad de las personas de tu oficina han tenido sexo entre ellas. La pregunta es ¿por qué da tanto morbo acostarse con alguien del trabajo? Parece que todo tiene base científica.

Por qué tienes sexo con compañeros de trabajo, según la ciencia

Además del aburrimiento de pasar ocho horas en el trabajo, de que haces menos el amor de lo que te gustaría (y, por ende, vas muy salido) y de que hay algún compañero que está bastante bien, parece que todos estos affaires laborales tienen explicación científica y psicológica.

Según un estudio publicado en el 'Journal of Social and Personal Relationships', necesitamos una media de 200 horas para conectar con alguien, por eso es tan fácil que la gente de tu empresa te caiga bien, que te lo pases tan genial con ellos de cañas y que te metas en la cama de más de uno.

"La mayoría de adultos está un mínimo de 1.680 horas al año en la oficina, por lo que es probable que pasen más tiempo con sus compañeros de trabajo que con casi cualquier otra persona. Es probable que tengan intereses comunes. Y es fácil comenzar a compartir información personal y compadecerse de los pormenores del trabajo, tal vez durante el almuerzo o tomando algo después del trabajo", explica David Brudö, experto en relaciones personales.

La intensidad creada en una relación laboral puede reflejar cómo será esa persona en la cama. Esto genera mensajes confusos en el cerebro

Todo esto puede conducir a una simple relación de amistad o ir más allá. Y cuando cruza los límites de lo debido es porque nuestro cerebro se lía: "La intensidad creada en una relación laboral puede reflejar cómo será esa persona en la cama. Esto genera mensajes confusos. La mente puede incluso no reconocer esta conexión pero de pronto uno se ve considerando a un compañero como un objetivo sexual", detalla Gregory Jantz, experto en salud mental.

Es decir, podemos dejar de echarle la culpa al alcohol para pasar a responsabilizar al cerebro de nuestros escarceos laborales. O a ambos. Todo son ventajas.

Tener un lío en el trabajo no es tan mala idea

Liarte con un compañero de trabajo puede parecer una buena idea, siempre y cuando lo tengas controlado y no se te vaya de madre. La discreción y dejar las cosas claras son dos ingredientes básicos para que un affaire laboral no te genere problemas.

Tener rollo con un colega es divertido, emocionante, excitante y además puede aumentar tu productividad

Tener rollo con un colega es divertido, emocionante, excitante y además puede aumentar tu productividad. Al menos eso es lo que detalla una investigación realizada por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), que llegó a la conclusión de que cuando se tiene una relación en la oficina "ir a trabajar se convierte en un placer" y da tal subidón de energía y euforia que "motiva a trabajar más y más duro".

Estos efectos positivos los puedes experimentar incluso si no llegas a tener sexo con el compañero que te atrae: "Un poco de coqueteo o intriga en la oficina puede mantener a las personas interesadas en el trabajo, y eso es bueno", detalla la asesora de relaciones April Masini.

Como ves, lector, es normal tener relaciones con alguien de la empresa, así que no te sientas mal si lo has hecho. Eso sí, procura que no se entere nadie, ya que, de cara a los jefes, no es muy profesional mezclar asuntos personales con los laborales.

Cuéntanos, ¿has tenido o tienes algún affaire en tu oficina? ¿Y qué opinas al respecto?