Ocho señales de que tu pareja no te escucha (y cómo solucionarlo).

En una pareja la comunicación es la base de cualquier relación saludable y feliz. Sin embargo, muchas veces sentimos que nuestra pareja no nos escucha, lo que puede generar frustración, resentimiento y una desconexión emocional. Hay ciertas señales que pueden indicar que nuestra relación no está en su mejor momento y una de ellas es que la otra persona no se interese por lo que tienes que contarle.

No siempre podemos estar atentos y centrados, pero cuando tu pareja, a la que se supone que amas, te explica algo que le preocupa o sencillamente te cuenta algo que le ha sucedido durante el día, deberías estar plenamente en ese aquí y ahora para escuchar lo que te quiere decir. Además de una falta de respeto, no escuchar a tu pareja es una falta de interés e indica que no te importa demasiado lo que le pasa.

Si sientes que tu pareja no te escucha o que está ausente cuando intentas hablar con él o ella, es importante abordar el problema antes de que cause un distanciamiento en la relación y la cosa quizá no tenga una solución rápida y eficaz. La comunicación efectiva requiere esfuerzo de ambas partes. Con paciencia, comprensión y estrategias adecuadas, es posible mejorar la escucha y fortalecer la conexión emocional entre las dos personas

Sentarte con tu pareja y explicarle cómo te sientes, es clave para que entienda que no te sientes escuchado o que has notado cómo ha perdido cierto interés en ti. Muchas veces es necesario acudir a un especialista o hacer terapia de pareja para que la otra persona entienda tus necesidades y se sienta implicado en lo que puede preocuparte. Él te dará las claves para mejorar la comunicación, técnicas para facilitar esa conexión emocional y os ayudará a resolver ciertas rencillas que tal vez están ahí pero ni siquiera os habéis dado cuenta. Mejorar vuestra relación y comunicación depende obviamente del interés de ambas partes y cada pareja, como siempre, es un mundo y tiene unas necesidades.

La comunicación es clave para una pareja saludable y feliz. Foto: Pixabay.

Señales de que no te escucha

Cuando sientes que tu pareja está ausente, que no se preocupa por lo que le cuentas o que sencillamente está con el móvil mientras le hablas, intenta hablarlo con él o ella. Te explicamos cuáles son las señales y posibles soluciones:

1. Te interrumpe todo el rato. Si tu pareja te interrumpe mientras hablas, es una señal de que no está realmente prestando atención. En lugar de escuchar para comprender, está esperando su turno para hablar. Esto puede hacerte sentir ignorado y sin voz en la relación.

¿Cómo solucionarlo? Habla con tu pareja sobre la importancia de escuchar sin interrumpir. Prueba la técnica del turno de palabra en el que cada persona tiene un tiempo determinado para expresar su punto de vista sin interrupciones.

2. Responde con frases automáticas y hechas. Si siempre responde con frases como “Entiendo” o “Lo que tú digas” sin aportar nada significativo a la conversación, es probable que no esté escuchando realmente lo que le estás diciendo.

¿Cómo solucionarlo? Haz preguntas abiertas para involucrar más a tu pareja en la conversación. También puedes pedirle que repita o resuma lo que has dicho para asegurarte de que realmente te está escuchando.

3. Está distraído con el teléfono móvil u otras actividades. Si tu pareja está constantemente mirando el teléfono, viendo televisión o haciendo algo más mientras hablas, es una señal clara de falta de atención.

¿Cómo solucionarlo? Acuerda momentos específicos para poder charlar sin ningún tipo de distracción. Por ejemplo, podéis establecer la regla de no usar el teléfono durante la cena o antes de dormir para fomentar la conexión.

4. Cambia de tema abruptamente. Si cada vez que intentas hablar de algo importante, tu pareja cambia de tema o desvía la conversación, es una señal de que no le interesa o no quiere enfrentarlo. ¿Cómo solucionarlo? Hazle saber cómo te sientes cuando cambia de tema y por qué es importante que preste atención. Puedes decir algo como: “Cuando cambias de tema, siento que mis preocupaciones no son importantes para ti”.

Escuchar a tu pareja es una señal de que te preocupas por él. Foto: Pixabay.

5. No recuerda cosas que le has dicho. Si tu pareja olvida constantemente cosas que le has contado, como eventos importantes, preocupaciones o detalles de tu vida, es probable que no esté escuchando con atención. ¿Cómo solucionarlo? Pregunta directamente qué recuerda de la conversación para evaluar su nivel de atención. También puedes utilizar notas o recordatorios para reforzar los puntos clave de las conversaciones importantes.

6. Se pone a la defensiva cuando le expresas algo que te preocupa. Si cada vez que intentas hablar de un problema tu pareja se pone a la defensiva o reacciona enfadado, puede ser porque no está realmente escuchando y está más preocupado por defender su punto de vista. ¿Cómo solucionarlo? Enfócate en utilizar mensajes en primera persona, como: “Me siento ignorado cuando…”, en lugar de “Tú nunca me escuchas”. Esto reduce la sensación de ataque y facilita una conversación más abierta.

7. No mantiene contacto visual cuando estáis hablando. El contacto visual es clave en la comunicación efectiva. Si tu pareja evita mirarte cuando hablas, es probable que no esté prestando atención completamente. ¿Cómo solucionarlo? Intenta crear un ambiente en el que ambos podáis hablar cara a cara sin distracciones. Pide a tu pareja que intente mantener el contacto visual como señal de respeto e interés.

8. Sus respuestas no concuerdan con lo que tú has dicho o comentado. Si notas que las respuestas de tu pareja no tienen sentido en relación con lo que has dicho, es una clara señal de que no te está escuchando. ¿Cómo solucionarlo? Pregunta directamente si ha entendido lo que le has dicho y pídele que repita lo esencial de la conversación. Esto puede ayudar a corregir malos hábitos de escucha.