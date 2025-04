Estas son las tres señales que indican que tu corazón está débil y no debes ignorar

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo. Así lo asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desvela que, según las estimaciones, estas afecciones, que agrupan una serie de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, como la cardiopatía coronaria, los accidentes cerebrovasculares y las cardiopatías reumáticas, se cobran cada año 17,9 millones de vidas.

Tal y como señala la OMS, entre los factores de riesgo más importantes de las enfermedades que afectan al corazón se encuentran “la alimentación poco saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas”. Pero también encontramos otros factores de riesgo conductuales cuyos efectos pueden manifestarse en forma de hipertensión, hiperglucemia e hiperlipidemia, además de sobrepeso y obesidad.

Ante esta realidad, los expertos recomiendan llevar una vida sana que permita mantener una buena salud general, con el fin de prevenir las cardiovasculares. Así, además de abandonar los malos hábitos, realizar actividad física con regularidad y optar por una alimentación saludable, es importante saber identificar las señales de alerta que nuestro cuerpo nos envía.

Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en todo el mundo. Foto: Freepik

Las tres señales que indican que tu corazón está débil, según el cardiólogo Aurelio Rojas

Convertido en uno de los cardiólogos más conocidos en las redes sociales, el doctor Aurelio Rojas publica en su perfil de Instagram un breve vídeo en el que explica cuáles son las tres señales que podrían indicar un debilitamiento de nuestro corazón y que, identificadas a tiempo y puestas en conocimiento de un especialista, puede evitarnos problemas mayores de salud.

“Si notas una de estas tres señales, cuidado porque tu corazón puede estar en problemas” señala el experto, que describe los tres síntomas que no podemos ignorar: “La primera de estas señales se llama ortopnea, que quiere decir que no puedes respirar cuando te encuentras totalmente tumbado en tu cama. En este caso, lo que solemos hacer es sentarnos bruscamente en el filo de la cama para poder recobrar el aliento e incluso para poder acostarte, utilizar muchas más almohadas de lo normal”.

En segundo lugar, el doctor Aurelio Rojas apunta como una señal de un corazón débil a la angina de pecho: “Consiste en una presión muy fuerte en el centro del pecho que te obliga a pararte cuando estás haciendo algún esfuerzo físico como subir una cuesta o unas escaleras”. Tal y como señala, “esta presión normalmente desaparece a los pocos segundos de calmarte o sentarte, pero también es verdad que algunas personas mayores o mujeres pueden notar más dificultad respiratoria o cansancio que dolor”.

En tercer lugar, el reconocido cardiólogo apunta como señal de que el corazón no está funcionando bien a la retención de líquidos: “En este caso, vas a notar sobre todo que se te hinchan las piernas y que además, cuando te tocas con el dedo, se queda totalmente marcada la forma de este dedo. Esto se llama edemas con fóvea”.

Tres señales a las que podrían no darse importancia, ni mucho menos relacionar con un problema de corazón, pero que, según este experto, no debemos ignorar: “Si alguna vez notas algo así, no pierdas el tiempo y hazle caso a tu corazón”.

Y es que, la detección temprana de enfermedades cardiacas no solo permite pautar un tratamiento adecuado, también ayuda a prevenir complicaciones graves derivadas.