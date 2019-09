La infidelidad se intuye, pero antes de liarla parda en casa primero hay que tener pruebas del delito. Puedes estar casi seguro de que tu pareja te está poniendo los cuernos porque 1) no eres tonto, 2) está teniendo comportamientos un tanto extraños últimamente y 3) su actitud ha cambiado en las últimas semanas. En el punto tres es justo en el que vamos a incidir esta vez.

Si estás con la mosca detrás de la oreja debes aprovechar este mes de septiembre para saber de una vez si efectivamente tu cabeza te pesa más últimamente por algo o si solo son paranoias tuyas.

Cómo saber si tu pareja tiene un lío

Septiembre no es solo un buen mes para cortar con tu pareja, sino también para saber si tu amorcito te está siendo infiel. Debes fijarte en cómo ha afrontado su vuelta a la rutina.

La mayoría de las personas normales se apenan cuando llega el noveno mes del año: se acaban las vacaciones y regresan los madrugones, el trabajo, la rutina, los quehaceres, obligaciones, deberes y demás.

A pesar de todo esto, tu pareja está de lo más contenta por volver a su vida laboral. Amigo, no es que sea adicto al trabajo, es que tiene un amante y por fin puede quedar con él.

Septiembre es un mes genial para 'cazar' infidelidades

Las vacaciones están muy bien, uno descansa, no curra, etcétera, pero tienen un punto negativo: no se puede quedar con el amante de turno porque tienes a la pareja pegada todo el día, porque no hay excusas para ausentarse y porque se está muy lejos físicamente de él o ella 'disfrutando' de la maravillosa vida conyugal.

En cambio, cuando llega septiembre todo esto cambia. El infiel tiene más tiempo y, sobre todo, más motivos para llegar tarde a casa. "Cariño, que me ha surgido una cena con los compañeros", "hoy no voy a comer que he quedado con mi amigo Tomás" o "este fin de semana nos vamos de casa rural los colegas de la infancia" son algunas de las excusas que por fin pueden volver a ponerse para escaparse con el amigo especial.

Así que si tu amorcito está encantado y feliz con su vuelta a la rutina, que no es para nada atractiva, tenlo claro: te está engañando.

Quedan un día a la semana

Para pillar a tu pareja definitivamente, debes fijarte en sus salidas o retrasos del trabajo. Los amantes suelen verse un día a la semana, y casi nunca duermen juntos por razones obvias.

Lo más probable es que tu marido/mujer/novio/novia/compañero-de-vida salga directamente del trabajo para quedar con su affaire, y se quede con éste hasta la madrugada, así se ahorra verte porque ya estarás durmiendo.

¿Sus excusas? Han quedado con amigos, unas cañas con los compañeros o un evento que se alargó demasiado. Si tu pareja es inteligente nunca se citará con su amante durante los fines de semana, igual que no lo ha hecho en vacaciones y por eso está tan feliz de que llegue septiembre.

Lo más probable es que tenga amante en el trabajo

Además de retomar sus encuentros en septiembre y de verse un día a la semana, es más que probable que el amante de tu pareja sea de su propio trabajo.

El sexo entre compañeros de curro es un secreto a voces, y la mayoría de las veces ambos tienen personas que les esperan al volver a casa. De hecho, según un estudio sobre la infidelidad en Europa realizado por IFOP* para Gleeden entre más de 5.000 personas, un 33% de las mujeres tiene un amante en el trabajo.

Y no solo ellas. Otra encuesta, realizada a más de 2.500 personas por 'Business Insider', reveló que un 54% había tenido sexo con un colega, y que tan solo uno de cada diez se arrepentía de haberlo hecho por lo que implica o por tener pareja. También detalló que el 84% había fantaseado con un compañeros.

Pues esto es todo, lector. Si tu pareja cumple todos estos puntos ten claro que algo raro hay. ¿Crees que te están poniendo los cuernos o eres tú el pecador?