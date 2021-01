Los secretos sexuales de las parejas felices: ¿qué hacen en la cama?

Cada pareja es un mundo y todo lo que tú quieras, pero al final todos los seres humanos nos acabamos pareciendo, sobre todo en lo que al instinto se refiere. Por eso, la mayoría gozamos de la misma forma en horizontal y necesitamos las mismas cosas en una relación. Al final, siempre hay patrones comunes.

De esto escribe el doctor Stuart Farrimond, en su último libro La ciencia de la vida, en el que revela que siempre hay datos clave en todas las relaciones que son exitosas a largo plazo.

Se habla mucho de que una pareja durará y será feliz si tiene intereses y actitudes similares hacia los problemas sociales, si se comunican bien, si pasan tiempo juntos... pero ¿qué hay del sexo? ¿Acaso la salud de una relación no pasa por ahí? (Si nos pusiéramos a contar la cantidad de parejas que siguen juntas sólo por su buen disfrute entre sábanas –y viceversa– no acabaríamos en una semana...).

¿Qué secretos sexuales tienen estas parejas? ¿Qué hacen siempre que otras no llevan a cabo? Lo vemos.

Tienen la misma necesidad de sexo y lo hacen "mucho"

Psicológicamente, los miembros de la pareja tienden a ser más felices si tienen relaciones sexuales con la frecuencia que ambos desean.

Además, sus percepciones acerca de si lo hacen mucho o poco respecto a otras parejas juega un papel determinante, pues las parejas son más felices si creen que tienen más relaciones sexuales que el resto, según detalló este estudio.

Lo hacen todas las semanas

La psicoterapeuta Tina Tessina, autora de Money, Sex and Kids: Stop Fighting About the Three Things That Can Ruining Your Marriageasegura que es muy común que las parejas bajen el ritmo de sus relaciones sexuales cuando ya llevan muchos años juntas, pero que hay una frecuencia que debería tener una pareja sana.

Tessina apunta que al menos se debe hacer "una vez a la semana", ya que "la intimidad del acto sexual te mantiene conectado".

Si se hace el amor al menos cuatro veces al mes, ambos miembros de la pareja "serán mucho más felices, tanto juntos como separados, y se sentirán más preocupados, ya que su grado de intimidad aumenta".

No se aburren en la cama

El aburrimiento en la cama no existe para parejas que tienen futuro. Es cierto que las personas van pasando por diferentes etapas de maduración sexual a lo largo de su vida, pero también lo es que si un miembro no se siente satisfecho en la cama acabará por sucumbir en brazos de otro individuo o se frustrará.

Mucha gente comienza a salir con alguien que no le llena del todo (y no seas malpensado) en la cama con la esperanza de que cambiará con el tiempo. "Fulanito es muy aburrido, solo le gusta el misionero, pero confío en que con el tiempo..." o "el sexo oral es mi favorito pero mi pareja aún no me lo practica con regularidad" son algunas de las esperanzas más frecuentes. Al final, el sexo ocupa una gran parte de la relación, por eso las parejas con futuro no se aburren en horizontal (a veces sí, pero poco).

Tontean y se dicen piropos

Lo que los terapeutas sexuales llaman "cocer a fuego lento" o intimar y/o tener sexo pero sin la intención de llegar al final –y hacerlo solo por el placer de estar excitando un rato a la persona que más quieres– es un dato clave de que la pareja está sana.

Eso generalmente significa que no hay orgasmos, ni caricias, ni respiración pesada. Nada que te deje cansado. La mayoría de las parejas necesitan excitarse más veces, no solo cuando vayan a tener relaciones. Cocinar a fuego lento es probablemente la técnica más importante de cualquier terapia sexual.

Un ejemplo: él se va a levantar, y al despedirse de su mujer ambos se tocan y se excitan. Él mira su reloj y se da cuenta de que no le da tiempo a nada, y tampoco lo esperaba. Ambos se quedan 'a medias', para cogerse con muchas ganas por la noche, o cuando surja.

No son excesivamente cariñosos fuera de la cama

"Demasiadas caricias pueden acabar con tu tu relación. Lo siento, sé que no quieres escucharlo, pero es cierto. Las parejas que pasan sus noches acurrucadas frente al televisor están agotando silenciosamente cualquier carga erótica que pueda haber entre ellas", detalla el experto en la materia Stephen Sunder, autor del libro 'Sexual arousal is a particular state of mind and follows its own set of rules'.

El experto aboga por que las parejas "no se toquen demasiado, a menos que haya algo de energía erótica que transmitir". En la cama, obviamente, lo contrario.

Abrazos poscoitales

Está comprobado que justo después del orgasmo la pareja puede reforzar su vínculo afectivo con un abrazo, según revelan los psicólogos estadounidenses Daniel Kruger y Susan Hughes. Abrazar te permite inhalar las feromonas de tu pareja, lo que se ha demostrado que amplifica la atracción sexual. "Respirar la feromona masculina androstadienona hace que las mujeres heterosexuales se sientan más excitadas y felices", detallaron los expertos.

Los abrazos también liberan oxitocina, una hormona que a menudo se libera cuando uno se enamora. Esta hormona reduce la actividad en la parte analítica del cerebro, lo que a su vez aumenta la empatía y la confianza, lo cual es importante para crear estabilidad emocional en una relación.

Los abrazos suelen durar 3 segundos, sin embargo, un abrazo que dura 20 segundos, que es más común entre parejas, da una dosis extra potente de oxitocina y se ha demostrado que esto mejora la felicidad y la salud en una relación.

Pues ya sabes, lector. Todo esto es lo que hacen en la cama las parejas felices.