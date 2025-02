San Valentín… soltero: el poder de amarte a ti mismo por encima de un amor romántico

Celebrar San Valentín en pareja es algo precioso, pero quizá no solemos pararnos a pensar que el amor debería empezar por uno mismo. En un mundo donde el amor romántico se ha convertido en un ideal omnipresente, existe la oportunidad de replantear nuestras concepciones sobre el afecto y la autoestima, reivindicando la soltería no como una carencia, sino como un periodo de crecimiento, autoconocimiento y fortalecimiento personal.

“La sociedad ha perpetuado la idea de que el bienestar emocional depende de estar en pareja. Sin embargo, la soledad puede ser una oportunidad para desarrollar la autonomía emocional y construir un vínculo más sólido con uno mismo. El desafío no radica en evitar la soledad, sino en transformarla en un espacio de autodescubrimiento y enriquecimiento personal: aprender a disfrutar de la propia compañía sin depender de la validación externa fortalece la resiliencia psicológica y permite una mayor estabilidad emocional en futuras relaciones interpersonales”, explican los expertos en Psicología de Unobravo.

La dependencia emocional se define como la necesidad excesiva de afecto y validación por parte de otra persona, lo que genera una sensación de vacío y ansiedad cuando no se recibe la atención deseada. “Esta dependencia puede llevar a relaciones tóxicas, caracterizadas por dinámicas de control, manipulación y desequilibrio emocional. De hecho, las personas con baja autoestima son más propensas a caer en relaciones donde priorizan las necesidades del otro sobre las suyas, temiendo la soledad y la falta de afecto”, añaden.

Algunas señales de una relación tóxica incluyen:

• Miedo a expresar opiniones por temor a ser rechazado o abandonado.

• Necesidad constante de aprobación y validación externa.

• Sentimiento de inferioridad o de no ser suficiente dentro de la relación.

• Pérdida de la identidad propia y aislamiento de amigos y familiares.

“Superar la dependencia emocional requiere un proceso de autoconocimiento y fortalecimiento de la autoestima, y la terapia psicológica es una herramienta clave en este camino, permitiendo identificar patrones de comportamiento dañinos y desarrollar habilidades de autonomía emocional”, aconsejan.

La autoestima es clave para relaciones más sanas. Foto: Pixabay.

¡Quiérete más!

Aprender a amarnos a nosotros mismos no es tarea fácil. Si pasas este San Valentín como soltero, piensa que es un buen día para quererte más y disfrutar de tu compañía, que es la mejor que tendrás jamás. Estar soltero es bueno para conocerte mejor y no significa que seas menos feliz por no tener una relación de pareja.

“Escucharnos, cuidarnos, comprendernos, independientemente de las circunstancias o el contexto en el que vivimos, es todo un proceso. Y a la vez, supone la base para tener una relación sana con nosotros mismos y con los demás, pues la forma de amar, los éxitos y los sueños son el reflejo de la relación con uno mismo”, nos explica la psicóloga y escritora Laura Chica, autora del libro 'Autoamor' y colaboradora de Petit Bambou.

“El autoamor incluye elementos como la autoestima, la autocompasión y la autogestión emocional entre otros. La autoestima es una comparación social, mientras que el autoamor es el amor desde lo más profundo de uno mismo, al margen del entorno. La autoestima es una valoración que haces de ti mismo, y si tuviéramos que situarla en algún lugar del cuerpo estaría en la cabeza, mientras que el autoamor, que parte de lo más profundo, estarían en el corazón”, dice la psicóloga

Y aunque el término no figura en el diccionario de la RAE, la psicóloga ha realizado la petición formal para que sea estudiado. “En estos momentos estamos despertando al amor por nosotros mismos, descubriendo la importancia de la relación de amor, cuidado y respeto con uno mismo para relacionarnos mejor con el mundo y afrontar de forma óptima los retos que nos presenta la vida”, añade la psicóloga.

Cuando nos rechazamos, nos juzgamos o no creemos en nosotros mismos, no nos queremos. El secreto, según Laura Chica, “está en conocerse para mirarse con otros ojos. Es importante tener en cuenta las diferentes perspectivas: Cómo me relaciono conmigo, con los demás y con la vida. Y todo parte de estas etapas: poner luz y ser consciente de cómo me trato; observarme; comprenderme, sin juicio; abrazarme, aceptando lo que no me gusta; y por último, amarme, una vez que he pasado por todo lo anterior”.

Si estás soltero, aprovecha para conocerte mejor. Foto: Pixabay.

Algunos tips para quererte más y estar feliz soltero o en pareja:

Escuchar lo que necesitamos. Piensa en ti y serás más feliz si sabes lo que quieres y no quieres de cara a una futura relación de pareja sana y duradera.

Piensa en ti y serás más feliz si sabes lo que quieres y no quieres de cara a una futura relación de pareja sana y duradera. Concedernos espacio y permisos. No te juzgues cuando cometas errores. Asúmelos y sigue mirando hacia adelante.

No te juzgues cuando cometas errores. Asúmelos y sigue mirando hacia adelante. Establecer límites en las relacione s con los demás. No te dejes llevar solo por querer estar con alguien. Disfruta del camino y de cada paso que vas dando.

s con los demás. No te dejes llevar solo por querer estar con alguien. Disfruta del camino y de cada paso que vas dando. Permitirnos creer en lo que queremos.

Meditar: “Potencia el autoamor, genera un equilibrio emocional y una conexión con nuestro interior que nos hace descubrirnos cada vez más y desde ahí, amarnos más bonito cada día, ya que el autoamor es gradual, un camino de práctica diaria”, explica Laura Chica.

Autoestima: la clave para relaciones saludables

La autoestima, definida como la percepción que tenemos de nuestro propio valor, es un factor determinante en la calidad de nuestras relaciones. Según la escala de Morris Rosenberg, puede situarse en un continuo, desde niveles excesivamente altos, que pueden derivar en actitudes narcisistas o conductas de dominación, hasta niveles demasiado bajos, que suelen generar inseguridad y dependencia emocional.

“Encontrar un equilibrio es esencial para construir relaciones de pareja basadas en la igualdad, el respeto y la reciprocidad. El camino hacia la autoaceptación y el desarrollo de una autoestima saludable no siempre es sencillo. Requiere introspección, paciencia y, en muchas ocasiones, el apoyo de un profesional. La terapia psicológica es un recurso fundamental para trabajar el autoconocimiento, gestionar las inseguridades y desarrollar habilidades emocionales que permitan construir relaciones interpersonales más sanas”, aseguran desde Unobravo.

Invertir en el propio bienestar emocional es “una forma de amor propio que tiene un impacto directo en la calidad de nuestras interacciones y en nuestra satisfacción vital. El amor propio es la base sobre la que se construyen relaciones saludables y satisfactorias”, concluyen.