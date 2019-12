Tres restaurantes ‘de 10’ para darse un lujo a la mesa, ¡es Navidad!

Las fechas navideñas traen consigo esas pequeñas o grandes licencias que no nos permitimos en otras épocas del año. Un periodo de celebraciones en el que, ¿por qué no?, darse un capricho y acudir ese restaurante soñado que aún tienes pendiente de conocer. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de algunos de los primeros espadas de la cocina española. Aquí te traemos tres buenos ejemplos de lo que es un restaurante ‘10’ para darse un festín.

Akelarre

Vanguardia de raíz vasca y signo contemporáneo

Pedro Subijana lo ha conseguido todo en gastronomía, incluyendo la máxima calificación en la Guía Michelin. En 2017, la apertura de su nuevo hotel cinco estrellas Relais& Châteaux de 22 habitaciones, fue el culmen de una oferta selecta y refinada. Situados en lo alto de Monte Igueldo, restaurante y hotel comparten unas impresionantes vistas al Golfo de Vizcaya.

Subijana, precursor junto a Juan Mari Arzak del movimiento de Nueva Cocina, ofrece vanguardia de raíz vasca, elegante y sutil, de novedosas técnicas, originales concepciones y apabullantes resultados. El chef revalida sus tres estrellas Michelín desde 2007 y su ‘casa’ es lugar de peregrinación para cualquier gourmet o aficionado.

Preparaciones como las gambas con vainas al fuego de orujo y huevas del mar, la lubina ‘umami’ con ceviche euskaldun o la ostra a la parrilla con terrina de rabitos de cerdo ibérico muestran un sello propio en el que se mezclan prodigiosamente creatividad, empuje y puesta al día. La bodega es también apabullante, con 650 referencias nacionales y foráneas, etiquetas de las mejores casas y añadas sobresalientes. Ofrece tres menús degustación distintos al precio común de 240 euros (bebidas aparte).

* Restaurante Akelarre. Padre Orcolaga, 56. San Sebastián (Guipúzcoa). Web: www.akelarre.net

Retama by Javier Aranda

Derroche cosmopolita con sello manchego

Sofisticación y alta gastronomía en pleno campo de Ciudad Real, donde se encuentra el hotel La Caminera, un cinco estrellas. Enclavado dentro de una gran finca en el corazón de La Mancha posee aeródromo privado, exclusivo Spa, campo de golf de 18 hoyos… y una cocina de campanillas asesorada por el chef Javier Aranda donde ostenta una estrella Michelin. El chef, nacido en Villacañas (Toledo), posee dos restaurantes en Madrid: Gaytán (1 estrella) y La Cabra.

En Retama ha vuelto a sus raíces con platos como el morteruelo con maíz y garbanzos, rodaballo con gazpachuelo de pollo amarillo, trucha ahumada con espuma de zanahoria, cítricos y huevitos curados, paletilla de lechal con chutney y piñones, tortellini de perdiz escabechada… Un sibarita banquete en un entorno privilegiado para disfrutar de la naturaleza.

Completan la oferta dos menúsdegustación: Tradición by Javier Aranda (60 €, maridaje optativo 30 €) y Retama by Javier Aranda (90 €, maridaje optativo 45 €). La Caminera ofrece una segunda propuesta de restauración, El Prado Café Lounge, con una carta más informal, también bajo la supervisión de Aranda y con guiños al recetario local y de temporada. Espectacular bodega con más de 200 referencias nacionales y del mundo.

* Rte. Retama by Javier Aranda. Hotel La Caminera Club de Campo. Camino de Altamar, s/n. Torrenueva (Ciudad Real). Web: www.hotellacaminera.com

Ramses with Arzak Instructions

Icono de la noche madrileña y restaurante gourmet

La inauguración de Ramsés, un recinto de 2.500 metros en la Puerta de Alcalá, fue una revolución en su día, tanto de concepto como de medios: Philippe Starck decoró este espacio de tres pisos, presidido por una barra rectangular, que se convirtió de la noche a la mañana en el 'it place' madrileño. Y así sigue.

En el piso de arriba se encuentra su restaurante gourmet bajo la supervisión del equipo de Arzak Instructions, firma creada por Juan Mari y Elena Arzak junto a su equipo de El Laboratorio donostiarra: Xabier Gutiérrez, Igor Zalakain y Mikel Sorazu. Como filosofía apuestan por la cocina de producto y base tradicional con platos en carta como ‘El bosque de los huevos’ servidos con foie y civet de liebre, el ‘Canelón de pato guisado con aire de setas o ‘El señor de las pinzas’, un guiso de bogavante bretón con alcachofas.

En el restaurante, salón y terraza (con una oferta más desenfadada) es Sergi Sanz el chef ejecutivo en el día a día. No falta la merluza en salsa verde con almejas o las cocochas de bacalao, dos homenajes a los comienzos del tri-estrellado chef Juan Mari Arzak. Pero la tónica es una cocina contemporánea e imaginativa muy basada en la excelencia del producto. Gran bodega con más de 300 referencias. Poseen un menú degustación por 59 euros (100 € con maridaje de vinos). Próximamente inaugurararán su clandestino La Kave.

* Restaurante Ramses with Arzak Instructions. Plaza de la Independencia, 4. Web: www.ramseslife.com