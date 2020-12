Remedios caseros para curar la resaca al instante

Aunque este año por las circunstancias en las que nos ha tocado vivir muchas empresas no celebran sus típicas cenas navideñas, lo cierto es que muchos empleados no dejarán de tomarse unas copas con algunos compañeros, con las restricciones pertinentes y respetando siempre las medidas de seguridad.

Pero lo de beber alcohol no es algo que solo haga la gente en Navidad. De hecho, las restricciones impuestas por la pandemia provocada por el coronavirus derivaron en un fuerte aumento del consumo en el hogar, especialmente en las categorías llamadas de de indulgencia o de capricho, en las que el gasto creció en 2.200 millones de euros durante las semanas de confinamiento y con España como líder a nivel europeo.

Así lo refleja un informe de la consultora IRI que compara las cifras de ventas de alcohol, aperitivos salados, dulces y chocolates entre Alemania, Francia, España, Grecia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Según los datos, en nuestro país, el mayor ejemplo es el auge del vino, que incrementó sus ventas durante el confinamiento con en un 17 % respecto al mismo período del ejercicio anterior. Porque, como dice el refrán, "las penas con alcohol, menos penas son", o eso nos parece a los españoles.

No tomes parancetamol

Si eres una de esas personas que aumentó su consumo de alcohol durante la pandemia o simplemente de emborrachas de vez cuando y al día siguiente sufres una resaca impresionante, existen algunas cosas que puedes hacer para evitarlo.

Como regla general, cuanto más bebes más probabilidades tienes de sufrir esta terrible molestia, pero eso no suele pensarlo nadie cuando decide tomarse otro chupito más. Si alguna vez has sufrido sus síntomas (que, por lo general desaparecen al día siguiente), te los conocerás de memoria:dolor de cabeza y de estómago, náuseas, mareos, sed excesiva, sequedad de boca, fatiga, dolores musculares, mala calidad del sueño, problemas para concentrarse y unas ganas tremendas de comer algo grasiento.

Es recomendable beber agua antes de dormir y al levantarse por la mañana

Aunque lo recomendable es no abusar del alcohol, probablemente no te vuelvas abstemio sabiendo lo que ocurre después de beber tanto, pero si en el futuro tienes un descuido (otra vez) y te dejas llevar por la fiesta o la celebración tomando más de la cuenta, hay que tener en cuanta algunas recomendaciones para que el día siguiente no sea tan desagradable.

¿Qué haces si te encuentras mal? Lo más lógico es tomarte una aspirina o un ibuprofeno. En períodos de resaca los antiinflamatorios ayudarán a combatir el desagradable dolor de cabeza, pero hay que tener en cuenta que si sufres de problemas de estómago no debes tomar este tipo de fármaco porque podría empeorar los síntomas.

Además, ni se te ocurra ingerir paracetamol en esos casos porque el hígado trabaja en exceso para eliminar las sustancias tóxicas de nuestro organismo y este tipo de medicamentos le hacen funcionar más de la cuenta.

Hidratación, naranjas, tomates y plátanos

Uno de los efectos de beber mucho alcohol es que deshidrata nuestro organismo. De hecho, es la principal causa de que al día siguiente nos sintamos tan mal, por lo que es necesario reponer líquidos cuanto antes. ¿Una idea que suele funcionar? Si es posible, toma un vaso de agua entre copa y copa.

Además, es muy recomendable beber agua antes de dormir y al levantarse por la mañana. A lo largo del día procura estar lo más hidratado posible también con bebidas isotónicas.

Y no solo eso, la alimentación es muy importante. Si quieres deshacerte de la resaca, los alimentos con vitamina B12 o C (por ejemplo, el zumo de naranja, la carne, los huevos o la leche) también pueden ayudarte. ¡Evita la comida rápida aunque tengas ganas!

Otros alimentos que pueden funcionar son por ejemplo los plátanos, fruta que contiene potasio y antiácidos y que ayudará a reducir la inflamación de los vasos sanguíneos y eliminar las náuseas. El zumo de tomate también puede ayudarte porque es muy rico en vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, C, K y E) y en minerales. Además, esta hortaliza roja es un excelente antioxidante que ayuda a eliminar toxinas.

Y, por su puesto, olvida eso de que una cerveza ayuda con la resaca porque es un mito. No, no hay evidencias de que una caña fresquita al levantarte te hidrate. Solo conseguirás alargar el tiempo los dolores de cabeza y las náuseas, aunque tenga efectos anestésicos.