Reinventarse con felicidad: cómo transformar los desafíos en nuevas oportunidades

Buscar la felicidad es algo que todo el mundo hace o a lo que todo el mundo aspira, pero no siempre es posible mantener esa energía positiva que nos haga mirar al futuro con optimismo y felicidad. Muchas veces se nos plantean retos o desafíos que nos dejan bloqueados y nos hacen quedarnos estancados, pero sí que hay formas de buscar nuevas oportunidades cuando una puerta, en el ámbito que sea, se cierra.

¿Qué papel juega la mentalidad positiva en el proceso de reinventarse con felicidad? “La mentalidad positiva no es una actitud ingenua ante la vida, sino una herramienta poderosa para navegar los momentos de cambio y reinvención. No significa negar lo que duele, sino elegir la perspectiva que nos permite avanzar. Reinventarse con felicidad es posible cuando confiamos en que incluso lo que no entendemos ahora, puede tener sentido más adelante”, nos explica la comunicadora, conferenciante y escritora Ami Bondía.

“En mi caso, viví una experiencia límite de salud que me llevó de un dolor de pasar de lo que pensaba era un 'simple' dolor de garganta a una mediastinitis (una infección de los órganos del tórax, con una mortalidad del 70%), cuatro operaciones a vida o muerte, coma inducido y una larga recuperación. Al despertar, estaba atrofiada, sin voz, sin poder caminar… En ese momento, la mentalidad positiva fue mi salvavidas. Me repetía: “puede que ahora no entienda por qué me pasa esto, pero sí puedo elegir cómo vivirlo”, nos cuenta la escritora que acaba de publicar el libro Energía Vitalista, Cómo impulsar tu resiliencia y determinación en tiempos inciertos.

“Esa actitud me ayudó a dar sentido a la adversidad y a construir un nuevo comienzo. Por eso, afirmo con convicción que una mentalidad positiva no garantiza el éxito, pero sí lo hace posible”, añade. Analizar qué nos hace felices, qué nos llena de esperanza y a qué no queremos volver en un futuro, es fundamental para encarar los retos y desafíos que nos esperan a lo largo de la vida con más positividad y siempre buscando un aprendizaje.

Buscar la felicidad es algo a lo que todos aspiramos. Foto: Pixabay.

Felicidad ante un reto

¿Cómo se puede convertir un obstáculo en una oportunidad de crecimiento personal? ¿Y qué papel juega el autoconocimiento en este proceso? Un obstáculo solo se convierte en oportunidad si se transita con consciencia. “La clave está en dejar de preguntarnos “¿por qué a mí?” y empezar a cuestionarnos “¿para qué?”. Esa mirada transforma lo que parece un muro en una puerta. Pero para ver esa puerta hay que conocerse”, explica Bondía.

El autoconocimiento es el primer paso para la reinvención real. Cuando conectamos con nuestra esencia (lo que nos hace únicos, nuestros valores, talentos y límites) somos capaces de elegir caminos más coherentes con quienes somos. El problema es que vivimos en una sociedad tan acelerada y ruidosa, que no nos paramos a escucharnos.

“Yo propongo prácticas sencillas pero muy transformadoras: caminar en soledad sin estímulos, escribir un diario emocional, hacernos preguntas como “¿qué me hace feliz?”, “¿qué quiero dejar atrás?”. Y, sobre todo, darnos permiso para cambiar de opinión, evolucionar y soltar lo que ya no encaja con la persona en la que nos estamos convirtiendo”, recomienda.

Hábitos para el cambio positivo

¿Qué hábitos o prácticas pueden ayudar a mantener una mentalidad positiva durante el cambio? “En mi libro hablo de los cinco pilares que me ayudaron a superar mi crisis de salud y que hoy comparto en mis formaciones para impulsar la resiliencia y la determinación en tiempos inciertos. Son hábitos que cualquiera puede integrar en su día a día y que funcionan como brújula en los procesos de cambio:

1. Autoconocimiento: como decíamos antes, es el punto de partida. Saber quién eres, qué necesitas y cómo reaccionas te ayuda a tomar decisiones más alineadas con tu bienestar.

2. Mentalidad BOOM: una actitud ganadora basada en cuatro ideas: Busca tu pasión, Omite límites internos y externos, Olvida el confort (porque el crecimiento está fuera de él) y Marca la diferencia, saca tu autenticidad. Esta mentalidad es gasolina para el alma.

3. Estrategia: la reinvención necesita estructura. No basta con soñar, hay que diseñar un plan con metas a corto, medio y largo plazo.

4. Optimización de recursos: no siempre hace falta empezar de cero. A veces ya tienes herramientas, contactos o conocimientos que puedes poner a trabajar de otra manera.

5. Gratitud: aprender a valorar lo que sí tienes. La gratitud es una práctica diaria que te ancla en el presente y reduce el miedo. Cuando agradeces, no hay espacio para la queja ni para el victimismo.

Estas claves me ayudaron a pasar de ser una paciente postrada en una cama de hospital a volver a dar conferencias, escribir libros y acompañar a otros en sus propios caminos de reinvención. Y todo eso, desde una felicidad nueva: más real, más agradecida, más consciente”, nos explica la comunicadora.

Los retos pueden ser una oportunidad si miramos el lado positivo. Foto: Pixabay.

La resiliencia, la clave

¿Por qué es importante la resiliencia al enfrentar nuevos desafíos en el proceso de reinvención? La resiliencia es la habilidad de adaptarse sin romperse. En un mundo tan cambiante, donde la incertidumbre es lo único cierto, ser resiliente ya no es una opción, es una necesidad. Pero además de resistir, la resiliencia implica crecer. Es la capacidad de sacar un aprendizaje, incluso en el dolor, y salir reforzado del proceso.

“A mí me gusta hablar del “profesional bambú”: flexible pero fuerte. El bambú se dobla con el viento, pero no se rompe. Así debemos ser ante los cambios, especialmente cuando no los hemos elegido. Porque la reinvención no siempre nace de un sueño; a veces llega tras una ruptura, una pérdida o un fracaso. Ahí es donde entra en juego la resiliencia: cuando te dices “esto no me define, pero sí me transforma”.

En definitiva, reinventarse con felicidad es posible. No porque el camino sea fácil, sino porque decidimos hacerlo desde el amor propio, la valentía y la fe en que cada etapa tiene un propósito. Y cuando uno se atreve a transitar los cambios con conciencia y corazón, siempre encuentra luz al final del túnel… y muchas veces, una mejor versión de ti mismo esperándote.