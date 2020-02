Por qué estás engordando si comes lo mismo de siempre: seis razones que desconocías

Comes sano, no pecas demasiado con los 'extras' y tampoco te hinchas a alcohol, pero últimamente has notado que no paras de engordar. Te notas pesado, has subido un par de kilos y no le encuentras ninguna explicación. ¿Qué es lo que te puede estar pasando?

Hay razones que nos hacen subir de peso, y que no tienen que ver exclusivamente con la dieta que sigamos. Si estás seguro de que no has engordado porque te has estado sobrealimentando o has cambiado tus menús, sigue leyendo .

Por qué estás engordando si comes lo mismo

A continuación, te contamos las siete razones que pueden explicar tu aumento de peso repentino y extraño. Muchas tienen que ver con tus hábitos y otras con tu genética o tu edad.

1) Tu ritmo de vida ha cambiado

Los cereales azucarados, la comida rápida y las cenas precocinadas hechas al microondas contienen una gran cantidad de azúcares añadidos, conservantes y grasas no saludables, lo que nos lleva a aumentar de peso. El ritmo de vida actual nos lleva, sin ser conscientes, a tirar más por estos pseudoalimentos.

Es posible que, sin ser consciente, hayas cambiado tu alimentación en los últimos meses, optando por versiones 'sanas' de comidas ya cocinadas. Debes leer bien las etiquetas porque todo lo que es procesado es, por regla general, poco sano y calórico.

2) Duermes menos o peor

Si no duermes bien por las noches lo acabarás notando en tu báscula más pronto que tarde. Algunos expertos han investigado la relación entre la falta de sueño con el aumento de peso, y creen que simplemente es porque al estar más horas despierto consumes más calorías.

No obstante, otros consideran que se debe a un tema hormonal: cuando no duermes lo suficiente, las hormonas cambian y segregas una en concreto (grelina) que te hace sentir más hambre. Además, segregas menos de otra (leptina) que es la que te avisa de que ya has comido suficiente.

3) Estas estresado o deprimido

El estrés y la depresión te hacen engordar. Tener un nivel elevado de cortisol puede ser bueno durante un tiempo, pero el crónico, aquel que se alarga durante meses, puede provocar un aumento de peso. Tu cuerpo, al estar en este estado de alarma continua, piensa que necesitas las calorías, entonces acumula grasa porque cree que hay peligro.

Un estudio de 2018 concluyó que existe una conexión entre el nivel alto de cortisol y la materia grasa. De hecho, la investigación reveló que el cortisol puede afectar el ritmo circadiano de una persona, lo que hace que ésta engorde.

Otro estudio de 2015 monitorizó a 362 pacientes que tomaban antidepresivos y concluyó, tras 36 meses, que el 55% había aumentado de peso. Otro estudio de 2010 reveló que las personas que se sienten tristes y solas aumentan de peso más rápido que las que tienen menos síntomas relacionados con la depresión. Esto último podría deberse a que estos individuos, cuando se sienten mal, tienden a comer alimentos con alta carga calórica.

4) Tienes un problema de salud no diagnosticado

Aunque muchos factores del estilo de vida contribuyen al aumento de peso involuntario, ciertas afecciones médicas también pueden desempeñar un papel, como por ejemplo el hipotiroidismo o el síndrome de ovario poliquístico.

5) Problemas digestivos

Los problemas digestivos, incluido el estreñimiento, también pueden explicar el aumento de peso. Si no vas al baño con facilidad y con asiduidad (una o dos veces al día), puede ser la razón de que hayas engordado.

Otro posible factor de riesgo podría estar en tu flora intestinal o microbioma. Varios estudios relacionan la mezcla de bacterias en el intestino con el aumento de peso, especialmente si no tienes un correcto balance de bacterias buenas y malas.

6) Es la edad

Hay diferentes teorías relacionadas con el aumento de peso y la edad. Una de ellas es la que apunta a los cambios hormonales.

En torno a los 50 años, las mujeres sufren la menopausia, que se atribuye a una fuerte caída en la producción de estrógenos, que provoca el incremento de la grasa corporal. Esta misma hormona también afecta a los hombres de esa edad, tal y como revela un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, que determinó que aunque en ellos la falta de testosterona parece ser responsable del aumento de la masa corporal magra (sin grasa), es en realidad la ausencia de estrógeno la principal responsable de la acumulación de grasa.

Y esto es todo, lector. Como ves, puede haber muchos factores que te estén haciendo engordar sin que te des cuenta. Si quieres adelgazar, ya sabes lo que cambiar.