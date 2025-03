Quitar o no la piel de las almendras

Las almendras son un superalimento reconocido por su alto contenido en proteínas, grasas saludables y minerales como el magnesio y el calcio. Sin embargo, un dilema persiste: ¿es mejor consumirlas con piel o sin ella? Analizamos las evidencias científicas para resolver esta duda y optimizar sus beneficios.

La piel de las almendras: un concentrado de antioxidantes

La fina capa marrón que recubre las almendras no es solo un envoltorio. Según un estudio publicado en Journal of Agricultural and Food Chemistry, esta piel contiene hasta 20 veces más flavonoides —antioxidantes asociados a la reducción del estrés oxidativo— que la pulpa. Estos compuestos combaten radicales libres, protegiendo contra enfermedades cardiovasculares y envejecimiento prematuro.

Además, la piel aporta fibra insoluble, clave para la salud digestiva. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) destaca que retirarla reduce hasta un 10% el contenido de fibra, nutriente esencial para regular el tránsito intestinal y promover la saciedad.

¿Por qué algunos prefieren pelarlas?

Aunque la piel suma beneficios, hay razones por las que se opta por eliminarla:

Digestibilidad : Algunas personas, especialmente con intestinos sensibles, perciben la piel como difícil de digerir. Esto se debe a los taninos, compuestos que pueden generar molestias leves.

: Algunas personas, especialmente con intestinos sensibles, perciben la piel como difícil de digerir. Esto se debe a los taninos, compuestos que pueden generar molestias leves. Sabor y textura : La piel aporta un toque amargo y una textura rugosa. En repostería o recetas que buscan suavidad, como la leche de almendras, se prefiere prescindir de ella.

: La piel aporta un toque amargo y una textura rugosa. En repostería o recetas que buscan suavidad, como la leche de almendras, se prefiere prescindir de ella. Anti-nutrientes: Contiene pequeñas cantidades de ácido fítico, que en exceso podría interferir en la absorción de minerales. No obstante, según la Academia Española de Nutrición, este efecto es mínimo si se consume una dieta equilibrada.

Recomendaciones de expertos

La mayoría de nutricionistas coinciden: mantener la piel es la opción más saludable, salvo casos específicos. La Dra. Laura García, experta en nutrición clínica, explica: "Solo en situaciones de inflamación intestinal o alergias justificadas se recomienda retirarla. Para la mayoría, los antioxidantes y la fibra compensan cualquier inconveniente".

Si eliges consumirlas con piel, asegúrate de activarlas: remojarlas en agua 8-12 horas reduce los antinutrientes y mejora su digestión.

Conclusión: equilibrio según tus necesidades

La respuesta no es absoluta. Si priorizas maximizar nutrientes, conserva la piel. Si buscas textura suave o tienes sensibilidad digestiva, retírala. En cualquier caso, incorporar almendras a tu dieta —peladas o no— es una decisión acertada para tu bienestar.