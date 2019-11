Olvida lo que sabías de la cena: así deberías hacerla para adelgazar y dormir bien

Se ha hablado mucho de las cenas en los últimos años. Que si mejor todo proteínas, que si mejor antes de las 20 horas, que si cuidado con las ensaladas... Ahora, una nueva investigación realizada por la Universidad de Columbia aporta nuevos datos sobre cómo deberíamos hacer la última comida del día con el fin de mejorar nuestra salud y adelgazar.

Los expertos que firman el estudio han llegado a la conclusión, tras seguir a 112 mujeres, que aquellas que cenan muy tarde por las noches corren el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, como resultado de tener la presión arteria alta, un alto índice de masa corporal (IMC) y un desnivel del azúcar en sangre.

Los resultados mostraron además que las comidas que se hacen una vez puesto el sol ponen al cuerpo en "alerta máxima", cuando este nivel de estrés debería estar disminuyendo. Todo ello favorece el insomnio y hace que no durmamos como deberíamos.

Cenar tarde nos engorda y hace que durmamos mal

La importancia de cenar pronto es vital. La presión arterial debería caer al menos un 10% antes de irnos a dormir, pero los investigadores descubrieron que cenar tarde interrumpe este proceso.

"Una cena tardía, resultado de la vida moderna, va en contra de nuestro reloj biológico natural", explicó uno de los investigadores, el doctor Nour Makarem. "Pero nuestros horarios de trabajo exigentes lo atrasan todo, por ello ahora estamos cenando en momentos poco convencionales".

Aunque este estudio en particular no incluyó a los hombres, estudios similares demostraron resultados similares en ambos sexos. Investigadores de Harvard descubrieron que aquellos varones que hacían 'recena' o picaban algo de noche tenían un 55% más de riesgo de sufrir una enfermedad coronaria que aquellos que no.

Si cenas pronto mucho mejor

Como vemos, es esencial cenar mucho antes de irnos a dormir y comer muy poca cantidad de alimentos. Los investigadores de Columbia recomiendan que la cena se haga a las 18:00 horas.

Si el cuerpo está todavía digiriendo la comida al acostarnos, almacenaremos la energía sobrante (y la convertiremos en grasa) y no conseguiremos tener un descanso óptimo.

También es importante, lector, que por la mañana comas muchas más calorías que a final del día, pues tu cuerpo gastará más energía en digerir esos mismos alimentos a primera hora que a última.

Si sufres de insomnio, como entre el 20 y el 48% de los españoles, comer a las horas adecuadas te puede ayudar a dormir bien. "Los patrones de sueño pueden verse influidos por esta desalineación en la dieta, producida al saltarse el desayuno y por seguir comiendo a última hora de la tarde, lo que interfiere con nuestros ritmos circadianos.