Cinco propósitos sexuales para un año 2021 caliente e inolvidable

Acaba por fin el 2020 y comienza un año nuevo, y aunque tengamos que seguir llevando mascarilla, todo apunta a que habrá más y mejor folleteo los próximos doce meses.

Tras las pandemias, epidemias, catástrofes... suele venir un periodo de felicidad y alboroto. Y es ahí, lector, cuando debes venirte arriba y probar todo aquello que anhelas desde siempre.

La covid-19 nos ha enseñado algunas cosas, como que el tiempo es oro y la conciencia de que igual lo estamos desperdiciando. Por eso, de cara al nuevo año, además de los típicos propósitos como adelgazar o dejar de fumar, también te recomendamos que te plantees renovarte en horizontal.

Propósitos sexuales para un 2021 caliente

Tengas pareja o no, te decimos las cinco cosas que deberías probar este 2021: son fáciles, sencillas de llevar a cabo y es lo que demanda la mayoría de la gente, aunque no lo reconozca.

1) Si eres chica: acostarte con otra

Hay cierta evidencia científica que apunta a que las mujeres no son del todo heterosexuales. Una investigación de la Universidad de Essex (Reino Unido) descubrió que la mayoría de las mujeres que dicen que ser heterosexuales se excitan tanto con vídeos de hombres desnudos como de féminas desnudas.

"Aunque la mayoría de las mujeres se identifican como heterosexuales, nuestra investigación demuestra claramente que cuando se trata de lo que les excita, todas son bisexuales u homosexuales, pero nunca heterosexuales. Esto es una prueba más de que no sabemos nada aún acerca de la sexualidad femenina", dijo el autor del estudio.

Quizá por eso a muchas mujeres les excita la idea de tener sexo con otra mujer. "El sexo lésbico es una fantasía entre las mujeres porque las lesbianas son más hábiles y saben más sobre cómo proporcionar placer a través del cunnilingus", explica la sexóloga Jessica O'Reilly, experta en la materia.

2) Sexo en lugares públicos

Según la 8ª edición del barómetro realizado por Control, llamado 'Los jóvenes y el sexo', el 87,3% de los españoles dijo querer probar cosas nuevas en el sexo para por fin salir de la rutina. En este sentido, el 76,9% querría probar posturas nuevas, el 50% tener sexo en sitios públicos (como en una tienda o en un ascensor). Así que ya sabes, ha echarle imaginación.

3) Hacer el trío de una vez por todas

Llevas dándole vueltas años y aún no te has decidido. Este 2021 tiene que ser. Ya sea con dos hombres, dos mujeres, mixto... como quieras, pero no puedes pasar otros doce meses sin probarlo.

Hacer un trío, de hecho, es la fantasía más común. Este ensueño fue el confesado por el 89% de los encuestados por el psicólogo Justin Lehmiller, quien entrevistó a 4.175 estadounidenses sobre sus vidas sexuales en la que es posiblemente el estudio más grande y completo respecto a las fantasías sexuales realizado en Estados Unidos hasta la fecha.

Lehmiller descubrió también que los hombres heterosexuales eran más propensos a fantasear con tener un trío con dos mujeres, mientras que las féminas heterosexuales no mostraban una preferencia por el género. No obstante, la sexóloga Jessica O'Reilly advierte de que ellas prefieren dos varones: "A menudo, las mujeres que buscan la doble penetración fantasean con este tipo de tríos y están entusiasmadas con la idea de tener la atención total de dos hombres para cumplir sus deseos más salvajes", asegura O'Reilly.

4) Más felaciones y cunnilingus

Un estudio, realizado por el portal Ashley Madison, determinó que el 74,5% de los españoles desea tener sexo oral durante sus relaciones íntimas. Es decir, la gente demanda más felaciones y cunnilingus.

5) Probar mejores juguetes eróticos

Durante la pandemia, la venta (online) de juguetes sexuales se ha disparado más del 200% comparado con la misma época en años anteriores, según Amantis. Y durante el presente mes de diciembre, el incremento de ventas, respecto a semanas anteriores, ha sido del 49%.

Todo ello nos deja una conclusión clara: nos atraen los juguetes eróticos y queremos usarlos. Si aún no te has decidido, dale a ello. Hay de todo, tanto para hombres como para mujeres.

Y esto es todo, lector. ¿Cuánto vas a innovar este año en la cama?