Los únicos tres propósitos que deberías tener para el año 2021

Este jueves es Nochevieja. Eso significa que se acaba el año. En este caso, que por fin cerramos 2020 y damos la bienvenida a 2021. Los últimos meses no han sido los mejores de nuestra vida, para qué negarlo. De hecho, la pandemia de coronavirus y las restricciones nos han puesto a prueba a todos y cada uno de nosotros.

Muchos han decidido dar un vuelco a su vida tras parar y detener la rueda. Otros han seguido como antes (o han ido a peor) y no han aprovechado la oportunidad de reflexionar sobre quiénes eran, hacia dónde iban y con quiénes.

El 2020 nos deja muchas lecciones aprendidas, y nos ha recordado qué es lo importante y qué es superfluo. También qué cosas debemos cuidar más y qué tenemos que cambiar de nuestra realidad.

Tres propósitos que deberías tener para el año 2021

En fin, una vez hechas las presentaciones, te detallamos qué tres propósitos deberías tener sí o sí para el año que entra. Puedes no hacernos caso, pero creemos (en realidad sólo lo cree la que escribe pero es de buena educación usar el plural inclusivo) que te harán muy bien.

1) Cumplir tu sueño de una vez

El 2020 nos ha enseñado que el tiempo es el que es, y que de pronto todo puede acabarse simplemente por respirar un aire equivocado. Este año hemos reflexionado sobre todo lo que no hemos hecho, las personas que hemos perdido y sobre hacia dónde vamos. Por eso, si aún no lo has hecho, es bueno que aproveches el impulso del comienzo del 2021 para cumplir de una vez aquello que tanto deseas.

Puede ser tener un hijo, adoptar un perro, escribir un libro, aprender a coser, dibujar, hacer cerámica, viajar a Turquía... lo que quieras y te haga feliz.

2) Hacer algo (más) por los demás

Hacer algo por los demás no sólo es bueno para ellos, sino también para ti mismo. La generosidad que das siempre vuelve a ti. Esto parece muy de señor-budista o de libro de autoayuda pero es verdad. Pasamos la vida mirándonos el ombligo, comprando esto y aquello, gastando dinero y tiempo tontamente... y apenas pensamos en los otros. Ni en los que tenemos cerca (familia, amigos...) ni con los desconocidos.

Por eso, este año te proponemos que seas más generoso y solidario. Puede ser colaborando con asociaciones, siendo voluntario, donando a causas... Lo que quieras, pero algo que te recuerde que eres humano.

3) Dejar de buscar el éxito

Se nos han pegado muchas cosas malas de los americanos, y una de ellas es la búsqueda incansable del éxito. Somos instruidos desde pequeños en ser los mejores, los más listos, los más guapos. Van pasando los años y dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo a lograr un buen trabajo, una buena posición social, y dejamos de lado cumplir otras cosas, como formar una familia o practicar ese hobby que tanto nos gusta (como leer o hacer excursiones en bici, todo vale).

Al final, van pasando los años y nos damos cuenta de que sí, tenemos un gran trabajo, la gente nos respeta, ganamos mucho dinero, ¿y para qué sirve si no hay nadie con quien compartirlo? Retrasamos la paternidad/maternidad y posponemos todo en pos de la estabilidad y éxito laboral. Es un engaño: la vida pasa más rápido de lo que crees. Deja de hacer lo que los demás esperan de ti y comienza a hacer lo que de verdad quieres, y si es acompañado de buenas personas, mejor que mejor.

Y esto sería todo por hoy, lector. Sólo agradecerte que sigas con nosotros un año más y desearte un felicísimo año 2021. ¡Hasta enero!