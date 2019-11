Cinco problemas sexuales que tienen las parejas, pero nunca dicen (como el sexo anal)

Ninguna pareja es perfecta y cada una tiene sus problemas particulares. No obstante, en el tema de sexo parece que hay un patrón que se presenta en la mayoría de uniones.

Al menos eso es lo que ha establecido una encuesta realizada por 'Sexplace' entre 1.400 usuarios españoles y compradores de su site (45% hombres y 55% mujeres, de entre 25 y 45 años).

Los cinco problemas que tienen las parejas en el sexo

Los resultados obtenidos apuntan a que los españoles son los que menos mienten a la hora de hablar de sexo, fantasías y gustos, pues el 77% confiesa tener una relación sincera sobre lo que quiere en la cama.

Sin embargo, suelen toparse con los mismos problemas en materia horizontal. Veamos cuáles son y si a ti, lector, también te ocurre lo mismo:

1) El tamaño del pene

Aunque se trate de un tópico, el 76% de las mujeres prefieren la habilidad al tamaño del pene de su pareja. De hecho, la longitud media del pene es de 13 centímetros, aunque en el porno sean de 20.

Sin embargo, casi la mitad de los hombres cree que tiene un pene pequeño, lo que se convierte en un problema.

Un estudio confirmó ya que a las mujeres les es bastante indiferente cómo sea el miembro viril de su pareja (y no lo decimos para animarte, que conste). De hecho, otra investigación, publicada en el British Journal of Urology International, sugirió que el 85% de las féminas estaba satisfecha con el tamaño y la proporción del pene de su compañero, mientras que los hombres estaban menos seguros de sí mismos.

2) Compararse con el porno

El ascenso de los vídeos amateurs publicados en portales porno ha llevado a pensar a muchos hombres y mujeres que lo que ven ahí es lo normal en las relaciones. Pero no es así. Al respecto, tres de cada cinco mujeres encuestadas aseguran haber recibido una propuesta erótica de sus parejas inspirada en algún vídeo de estos portales 'X'.

3) El sexo anal

Precisamente la proliferación de vídeos en portales de Internet, en muchas ocasiones lleva al error en la pareja de pensar que la práctica de sexo anal es algo que surge espontáneamente mientras se practican relaciones íntimas comunes.

Pero no es así. El sexo anal hay que trabajarlo poco a poco, sobre todo si es la primera vez o las primeras veces. Hay que echar mano de un lubricante e ir abriendo la zona para que pueda entrar el pene sin dolor para ambos.

El 22% de las mujeres afirma sentir curiosidad por esta práctica mientras que en los hombres aumenta hasta el 95% la curiosidad.

4) Número de relaciones sexuales

Pasado pisado, como dice la canción. El número de relaciones sexuales que haya tenido uno antes de conocer a su actual pareja no interesa a nadie, siempre y cuando se esté sano, claro. No obstante, este es un problema para algunos, pues el hecho de no sentirse 'de los primeros' les causa ansiedad, cuando en realidad es una auténtica tontería.

Al respecto, el 21% de las mujeres siente miedo de reconocer su número de relaciones mientras que en el caso de los hombres se mantiene en el 15%.

5) Llegar al orgasmo

Este es uno de los problemas clásicos que se mantiene a día de hoy, aunque quizá cambie con llegada del famoso Satisfyer a nuestras vidas.

Las mujeres heterosexuales tienen menos orgasmos durante el sexo en pareja que cualquier otro grupo. El 65% confesó que “normalmente o siempre” llega al clímax, frente al 95% de los hombres heterosexuales, el 89% de los gays y el 86% de las lesbianas.

Esta diferencia se debe varios factores que influyen como la falta de preliminares, la poca estimulación del clítoris (algo que necesitan muchas mujeres para llegar al orgasmo) o la mala comunicación con su pareja sexual.

Y esto es todo, lector. ¿Te ves reflejado? ¿Qué problemas tienes tú?