La práctica sexual que recomienda el Gobierno argentino en plena cuarentena por coronavirus

La mitad de la humanidad se encuentra confinada a causa del coronavirus. Muchas personas se han quedado encerradas con su pareja, por lo tienen la posibilidad de dar rienda a su pasión (o no) siempre que los niños (si tienen) no se lo impidan. Pero también hay otros muchos que están solos, bien porque no viven con su amorcito o bien porque no tienen.

En España llevamos más de un mes encerrados en casa para detener la expansión de la Covid-19, y en Argentina también. Y aquellos que viven solos están viendo cómo la necesidad ya comienza a apretar por abajo. Por eso el Gobierno argentino se ha animado a recomendar una práctica sexual.

El Gobierno argentino recomienda el 'sexting'

Mientras el Gobierno español no se ha referido al sexo, y su falta, en ninguna de sus ruedas de prensa (como es lógico), el argentino sí que ha comentado la situación y se ha animado a recomendar a sus ciudadanos la práctica de sexting o sexo virtual. Y no es broma.

Durante el informe diario que realiza el Ministerio de Salud argentino sobre la pandemia, el infectólogo José Barletta ha informado de que recibe muchas consultas sobre sexo seguro: "El virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos. Hay poca información a la fecha de si es posible la transmisión por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal u oral", dijo Barletta.

Herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa en estos tiempos

"El distanciamiento es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. (...) En este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa", indicó el experto convocado por el Gobierno.

Además de recomendar esta práctica sexual, el infectólogo recordó que ahora más que nunca "es importante el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual. Es importante lavar y desinfectar teclados, teléfonos, juguetes sexuales y cualquier otro objeto que hayamos usado incluso si no fue compartido con otras personas".

El 'sexting' ya triunfa en España en estas semanas de confinamiento

El Gobierno español no ha recomendado estas prácticas sexuales, pero nosotros ya las estamos llevando a cabo. Al menos así lo detalla una encuesta realizada por SexPlace entre más de 2.500 españoles, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, que asegura que el 68% afirma haber practicado en estas últimas semanas algún tipo de juego erótico online con otro ser.

El sexting (intercambio de mensajes, fotos y vídeos con alto contenido sexual) es la práctica más habitual en este tiempo de confinamiento. De hecho, tres de cada cinco españoles que no vive con su pareja reconoce haberlo practicado en las últimas semanas, siendo las mujeres las que más (83%). Además, el 71% de los encuestados nunca lo había hecho antes.

“Estamos viviendo unos cambios de paradigma muy interesantes, pues personas que antes ni se planteaban algún tipo de juego erótico online está empezando a verlo con buenos ojos o incluso ya lo ha probado. La situación de confinamiento más allá de apagar el deseo sexual lo está estimulando precisamente por esa sensación de no tenerlo”, nos dice la sexóloga Lorena Hermoso.

Elegir bien con quién lo hacemos a través de la red

Aunque el 'sexting' parezca buena idea, lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con el receptor, pues nunca se sabe dónde pueden acabar nuestras fotos y vídeos más íntimos.

Lo mismo ocurre con el cibersexo, que, según la citada encuesta, está practicando el 79% de los españoles menores de 20 años, y no necesariamente con su pareja. Precaución sobre con quién o quiénes llevamos a cabo estas prácticas.

¿Qué opinas de las recomendaciones del Gobierno argentino? ¿Tú estás teniendo sexo? ¿Normal o virtual?