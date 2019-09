Por qué ella ya no quiere tener sexo contigo (y cómo solucionarlo)

Desde hace unos meses, ella no quiere tener sexo, al menos contigo. No sabes qué ha cambiado, qué ocurre o cómo hacer frente a este problema que está dinamitando vuestra relación. Te has planteado incluso que pueda haber terceras personas, que ya no le atraigas sexualmente o que ya no está enamorada de ti.

Bueno, lector, aunque es posible que te esté siendo infiel o que ya no le gustes, puede haber otras explicaciones que no tienen nada que ver contigo.

Por qué ella ya no quiere tener sexo contigo

La pérdida de deseo sexual femenino no es tan raro como pueda parecer. Y puede deberse a una gran variedad de factores. Las ganas cambian, evolucionan y se modifican a lo largo del tiempo, por lo que es normal tener rachas de más o menos deseo sexual.

En el caso de la mujer, se entiende que tiene un bajo deseo sexual cuando ve reducidas sus ganas de intimar y mantener relaciones sexuales, no está receptiva y no tiene fantasías o pensamientos sexuales.

La ausencia de deseo sexual, además, es más frecuente en la mujer que en el hombre, fundamentalmente debido a las variaciones hormonales que se producen durante el ciclo menstrual. Sin embargo, existen otras causas.

Causas de su pérdida de deseo

Ella puede evadir tener sexo contigo por múltiples y variadas razones, detalladas por 'Procare Health':

La toma de alguna medicación que tenga como efecto secundario la disminución del deseo, entre los que destacan muchos antidepresivos.

que tenga como efecto secundario la disminución del deseo, entre los que destacan muchos antidepresivos. Cambios hormonales a consecuencia de la edad o etapas como el embarazo, el posparto o la menopausia. Durante esta última coexisten varios síntomas como la sequedad vaginal, causante de que las relaciones sexuales resulten dolorosas, y que junto con la reducción en la producción de testosterona agrava la pérdida de deseo.

a consecuencia de la edad o etapas como el embarazo, el posparto o la menopausia. Durante esta última coexisten varios síntomas como la sequedad vaginal, causante de que las relaciones sexuales resulten dolorosas, y que junto con la reducción en la producción de testosterona agrava la pérdida de deseo. Mala comunicación con la pareja . A algunas mujeres les cuesta llegar al orgasmo porque no sienten suficiente placer cuando mantienen relaciones sexuales. Este tipo de problema suele ir ligado a la falta de comunicación en la pareja o problemas de intimidad, donde la mujer tiene dificultades para explicar qué quiere o le gusta.

. A algunas mujeres les cuesta llegar al orgasmo porque no sienten suficiente placer cuando mantienen relaciones sexuales. Este tipo de problema suele ir ligado a la falta de comunicación en la pareja o problemas de intimidad, donde la mujer tiene dificultades para explicar qué quiere o le gusta. Problemas psicológicos como el estrés, la ansiedad, el bajo estado de ánimo, una baja autoestima o haber sufrido experiencias sexuales negativas en el pasado.

como el estrés, la ansiedad, el bajo estado de ánimo, una baja autoestima o haber sufrido experiencias sexuales negativas en el pasado. La rutina o los problemas cotidianos sin resolver, como el reparto no equitativo de las tareas en el hogar o la fatiga provocada por el cuidado de niños o familiares.

Qué hacer para solucionarlo

Ante una situación de pérdida de libido, el paso más importante es no alarmarse, asumir que el deseo fluctúa a lo largo de la vida e identificar las posibles causas. Si se descubre que estas son fisiológicas, en primer lugar habría que acudir a un especialista.

Durante la menopausia, el descenso hormonal puede traer consigo una mayor sequedad en la zona vaginal. Hay ocasiones en las que la disminución de hormonas sexuales provoca que la mujer deje de producir suficiente lubricación natural, dando como resultado un acto sexual incómodo o doloroso. Si este fuera el caso, existen productos en el mercado para reemplazar esta lubricación.

Y si ella no casa con ninguno de estos casos, tenlo claro: te está engañando.

¿Te has visto en esta situación, lector?