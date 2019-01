Los 7 errores tontos que suelen cometer las personas que son muy inteligentes

Si ya descubriste que eras inteligente al leer las señales que así lo indican, ahora estarás perdidísimo: ¿cómo es posible que sea tan listo y aún así cometa tantos errores tontos? ¿Acaso estaré equivocado? ¿Y si ni siquiera me acerco al cociente intelectual de los superdotados?

Deja de sufrir, lector. Las personas que son muy inteligentes son dadas a cometer fallos estúpidos. No se puede tener todo. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Acaso hay alguna razón que lo explique? Pues parece que así es. De hecho, hay unos errores concretos que son los que hacen los más listos. Son los siguientes:

1) Se bloquean ante los problemas

Adan Robinson, fundador de Princeton Review, destaca en una 'The Knowledge Project' que uno de los fallos fundamentales de los que tienen más cociente intelectual que la media radica en su manera de enfrentar los problemas y los vaivenes del día a día.

Estos humanos suelen tener mucho estrés y ansiedad. No saben afrontar los contratiempos de forma efectiva como harían los menos inteligentes.

2) Se obsesionan con los resultados

Las personas más inteligentes suelen ser muy disciplinadas y eficaces en sus trabajos. También están acostumbrados a conseguir lo que se proponen. Pero la cara B de esto es que tienden a obsesionarse con los resultados, tal y como afirma Robinson.

3) Se sobrecargan de información

El experto añade que los más inteligentes suelen cometer un error diario: exponerse demasiado a cargas informativas. Les gusta estar al tanto de todo, ya que les estimula y les motiva. Pero se pasan. Eso ocasiona que se cansen mentalmente y que pierdan demasiado tiempo en leer noticias o asuntos relacionados con la actualidad.

4) Tienen poco sentido del gusto

Otro de los problemas de los muy inteligentes es que tienen poco sentido del gusto y la estética. Es decir, no saben apreciar realmente los detalles técnicos de un objeto. Tampoco les suele gustar la moda ni el arte, ya que no saben apreciar al ciento por ciento si algo es bello o no. Por eso los muy inteligentes suelen vestir regular.

5) Hacen muchas cosas a la vez

Los muy inteligentes suelen caer en el error del 'multitasking', es decir, estar a varias tareas al mismo tiempo. Aunque tienen capacidad de sobra para gestionar numerosos frentes y pasar de uno a otro con facilidad, al final dejan casi todo sin acabar.

6) Tienen demasiado respeto a la autoridad

Los que tienen más neuronas que serrín tienen demasiado respeto a la autoridad. Así lo aseguró Stanley Milgram, de la Universidad de Yale: "La mayoría de las veces obedecen a los superiores sin pensarlo siquiera". El experto asegura que, además, los más inteligentes suelen querer impresionar a sus jefes, así que se obsesionan demasiado con complacerles con trabajos extra.

7) Piensan mucho antes de actuar

Las personas inteligentes tienden a perder mucho tiempo pensando lo que tienen que hacer. Les cuesta mucho empezar a hacer cualquier actividad. Le dan muchas vueltas a todo antes de ponerse a ello, ya sea hacer un trabajo o solucionar un problema. Son, en definitiva, procrastinadores natos.

Y esto es todo, lector. ¿Cuántos de estos errores cometes tú?