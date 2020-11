Así son las personas que más disfrutan del sexo (y que mejor hacen el amor)

Hoy nos vamos a centrar en un tipo de personas concretas: las que mejor hacen el amor y más lo disfrutan. Aunque la viña del señor hay de todo, qué te vamos a contar, hay ciertos patrones que siguen todos aquellos que son muy buenos en horizontal. Te contamos cuáles son y por qué.

Las personas sin prejuicios son mejores amantes

Los individuos seguros de sí mismos, que no tienen tabúes y que les gusta probar y experimentar son, sin duda, los mejores amantes. Proponen diferentes posturas, no tienen problemas con los juegos de rol y siempre quieren sacar el máximo partido a la relación sexual.

No les da apuro gritar, decir 'guarradas', pedir y dar. Las personas sin prejuicios no tienen problema en hablar de sexo, al revés, por eso suelen pedir 'feedback' a su acompañante una vez acabada la sesión, y también antes y durante. Esto les permite una comunicación tan buena que no disfrutar íntimamente sería casi imposible.

Los que hacen deporte disfrutan más del sexo

Los que hacen deporte (tampoco mucho pero sí algo) son mejores amantes (por razones obvias de condición física óptima) y también disfrutan más del sexo. La explicación nos la proporciona la doctora Vicenta Llorca: "El deporte aumenta los niveles de testosterona, endorfinas, serotonina, favoreciendo el deseo, placer y bienestar"

"Además, hacer ejercicio mejora el sistema cardiocirculatorio, metabólico, respiratorio y muscular, ayuda a la pérdida de peso y a mantenerse en forma, por tanto estaremos en una mejor condición física, emocional y mental que, sin duda, mejorarán nuestra vida sexual", añade.

Llorca recomienda los deportes de intensidad moderada (como por ejemplo running, natación, spinning, tenis, cardio, pesas, baile...) y el yoga ("es muy bueno para coordinar cuerpo y mente, y si se practica en pareja favorece las relaciones sexuales). "Los ejercicios de Kegel ayudan a mantener en forma los músculos pélvicos en las mujeres y las erecciones en los hombres, mejorando los orgasmos", añade.

[Cómo saber si tienes el pene demasiado sensible]

Los 'cachondos' son mejores

Las personas pueden tener sus propias ideas o conceptos de lo que es buen sexo, pero otro de los indicadores clave de si uno es buen amante radica, simplemente, en cuánto le gusta practicarlo.

Las personas 'cachondas', entendido como que siempre tienen ganas de intimar, piensan mucho más en el sexo que las otras, se interesan más, por eso suelen leer libros o artículos como este, ver vídeos, etc. para seguir informándose de uno de sus principales hobbies.

Las personas generosas hacen disfrutar mucho al compañero

Por último, encontramos a las personas generosas. Un humano al que le gusta ver feliz a los que le rodean suele ser muchísimo mejor amante que alguien ególatra, egocéntrico y egoísta. ¿Por qué? Porque las personas generosas suelen empeñarse mucho en que su compañero de aventura se lo pase bien y goce tanto o más que ellas mismas.

Los buenos amantes siempre están dispuestos a dar más de lo que reciben, es así. De hecho, el que es bueno en la cama no se queda a gusto si percibe que su compañero o compañera no ha disfrutado del todo. Cuando en una pareja ambos son generosos se genera una química sexual difícil de romper.

[La práctica sexual que triunfa en los mayores de 46 años]

Y esto es todo por hoy, lector. Esperamos que te haya servido de ayuda.