¿Las personas de clase media hacen peor el amor y no saben disfrutar del sexo?

El partido al que uno vota, su nivel de renta y, por ende, su clase social determina la personalidad del individuo, normalmente.

Ser de una clase social u otra también es determinante en la belleza y el éxito en la vida que uno tiene, tal y como te contamos. Y parece ser que también indica cómo de bueno o malo es uno en la cama.

Es cierto que los liberales no hacen igual el amor que los socialistas o los conservadores. Cada persona vota a un partido en concreto porque se siente representada por él, y cómo uno disfruta del sexo es una extensión más de la personalidad y forma de ver la vida de cada uno.

Este es un tema que lleva siendo abordado durante décadas por escritores y expertos, como el británico Adrian Anthony Gill (1954-2016), que escribió un artículo al respecto en 1992 en la revista Tatler.

"El sexo no debería tener clases. Desnudos, estamos todos tal como y como Dios nos hizo. (...) ¿Por qué las clases medias son tan abismalmente malas en el sexo? (...) Las clases medias piensan que el sexo es importante, o más bien, piensan que con quién lo haces es importante. Las clases altas y bajas siempre han sabido que, en general, puedes tener sexo perfectamente bueno con cualquier persona. Las clases medias inventaron la culpa, y son incapaces de desvestirse sin pudor. Las clases altas y bajas no entienden de culpa", detalla Gill.

En las siguientes líneas, aborda el puritanismo de las clases medias a la hora de referirse al sexo: "Son irremediablemente eufemísticas; preferirían comer jabón antes que llamar a un pene 'pene'. ¿Cómo se puede esperar disfrutar de una velada apasionada y agitada con alguien así?".

"Las clases altas y bajas dan instrucciones, gimen y gritan al acercarse al orgasmo. Si vives en un castillo, nadie puede escucharte de todos modos, y si compartes una habitación con tres hermanos, no tiene sentido tratar de fingir que estás leyendo un libro".

¿Las clases medias no saben disfrutar del sexo?

Lo que el Gill aborda es esa especie de vergüenza heredada de la educación conservadora que muchas personas tienen respecto al sexo. Algo que debería ser natural y tratado como tal (todos sabemos de dónde venimos) es ocultado. Muchas mujeres, de hecho, pasan la vida sin saber qué es un orgasmo, y luego descubren el Satisfyer y se vuelven locas simplemente porque alcanzan el clímax.

Es posible que Gill tenga razón, y que el buen sexo entienda de clases. No obstante, es más probable que la educación y el entorno tengan más que ver. Una persona puede cambiar su forma de ver la vida y de entender las relaciones sexuales cuando da con un amante que verdaderamente sepa disfrutar (y hacer disfrutar) en horizontal. Pues hay gente que no sabe, y lo mismo da de dónde venga.

¿Cómo saber si tu amante es de clase media?

Gill, no obstante, señala algunos trucos para evitar a la gente de clase media que no sabe hacer el amor. El escritor recomienda huir si en la habitación el otro tiene una luz tenue adrede para estos menesteres, si usa lencería de peli porno, si usan el bidé antes y después del sexo y si hablan sobre si son buenos o no en la cama.

"Solo las clases medias hablan de ser buenos en la cama. Follar es una opción para todos: te diviertes lo máximo posible y tu pareja hace lo mismo", asegura el británico. Nada que objetar.

¿Y qué opinas tú de esto? ¿Crees que las clases medias en efecto hacen peor el amor?