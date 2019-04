Estas son las personas que besan mejor (y no son las que piensas)

¿Cómo crees que besas? ¿Cómo lo hace tu pareja? ¿Recuerdas el mejor beso que te diste en la vida? Seguro que sí, y seguro que no era con tu pareja formal...

Un nuevo estudio realizado por Gleeden.com, ha determinado que los amantes se besan más y mejor que las parejas estables.

Los que mejor besan: los amantes

Según este estudio, el 88% de los encuestados afirma darse besos apasionados con sus amantes y solo el 65% lo hace con sus parejas.

Para los entrevistados, los besos suponen una muestra de pasión (39%) y les ayuda a excitarse (24%). El 18% cree que no es más que otro acto más dentro de las relaciones sexuales, y el 19% considera que es algo muy íntimo que solo realiza cuando hay mucha confianza.

Las parejas no se besan

¿Por qué la gente prefiere los besos de los amantes a los de las parejas? Todo apunta a que en relaciones consolidadas no hay siquiera besos apasionados. El 22% declara que es algo que simplemente ya no hacen; el 41% afirma que ya no hay pasión en su matrimonio; y, por raro que parezca, un 15% dice que no le gusta dar besos, en general.

La rutina, las obligaciones y los hijos tienden a sofocar gradualmente la sexualidad de las parejas, por eso algunos buscan la pasión perdida en la infidelidad.

Y tú, lector, ¿qué tal besas? ¿Tienes amante(s)?