¿Por qué el pelo se cae más en primavera? Cinco mitos y cuatro consejos para un cabello más fuerte… desde dentro

La caída del cabello también depende de la estación del año. Seguro que cuando llega la primavera notas que tu pelo se cae más. Sin embargo, esto no ocurre por el simple cambio de estación, sino que forma parte de un proceso natural del ciclo de vida del cabello. El cabello atraviesa por tres fases principales: la fase de crecimiento, la fase de reposo y la fase de caída.

En esta última, el cabello cae y el folículo entra en breve periodo de descanso antes de iniciar un nuevo ciclo de crecimiento, este proceso coincide siempre con primavera, o en la mayoría de casos, por eso se tiende a confundir esta fase con la caída del pelo estacional. Alessandra Chiarello, CEO de Oramai, explica que la pérdida de cabello se presenta de manera diferenciada según las áreas específicas del cuero cabelludo.

“Se pierde con más frecuencia en la zona de la parte alta cada tres o cuatro años; en la zona temporal se pierde cada cinco años; y en la parte de atrás cada siete años. Si una persona está sana, tiene un estrés controlado y no tiene ningún tipo de patología, recupera el cien por cien de este cabello en tres o cuatro meses”, explica la experta.

En este punto, es fundamental destacar que la caída de cabello en esta fase es un proceso completamente natural y no puede ser prevenido. Sin embargo, para fortalecer y mantener la salud capilar durante este período, es clave estimular la microcirculación del cuero cabelludo. La realización de masajes suaves favorece la circulación sanguínea, optimizando el flujo de nutrientes hacia los folículos capilares.

“La caída del cabello puede estar asociada a múltiples factores, como desequilibrios hormonales, cambios en el estado de ánimo o el inicio de alguna patología específica. Existen numerosas causas posibles que solo un dermatólogo o tricólogo (especialista en salud capilar) puede diagnosticar correctamente, y solo ellos están capacitados para determinar el tratamiento adecuado según cada caso”, añade Alessandra.

Un pelo más fuerte depende también de tu alimentación. Foto: Pixabay.

Caída del pelo y mitos

Cortar el pelo en seco hace que se rompa menos, cepillarlo en mojado o lavarlo todos los días es malo, arrancar una cana hace que salgan más, etc. Todos hemos oído hablar de estos mitos o no tan mitos, pero, ¿sabemos si realmente son ciertos o no? ¿Hay alguna evidencia científica en ellos?

-Cortar el pelo. Existe la creencia de que cortar el cabello ayuda a frenar su caída o a que crezca más fuerte, pero esto no tiene fundamento científico. Cortar el cabello solo elimina la parte externa y visible (las puntas), mientras que la parte "viva" del cabello se encuentra en el folículo, bajo la superficie del cuero cabelludo, y no se ve afectada por el corte. Esta idea errónea surge porque al eliminar las puntas dañadas, el cabello se ve más sano y es menos probable que se parta. Al mantener la longitud sin puntas abiertas, da la impresión de estar creciendo más fuerte, cuando en realidad es solo la percepción de un cabello más saludable.

Además, también se habla de que cortar el pelo en seco puede provocar una mayor caída. “Cortar el cabello en seco no tiene nada que ver con una menor rotura de cabello. De hecho, cuando este está seco, puede ser más rígido y frágil, lo que puede aumentar la posibilidad de que se quiebre al cortarlo”, sostiene la doctora Orozco Hospital Capilar. Es decir, realmente, el corte del cabello húmedo hace que sea más suave y haya menos daño en la fibra capilar, ya que se encuentra más flexible. Igualmente, no solo es importante priorizar el corte del cabello mojado, sino también cortarlo de forma correcta y con las herramientas adecuadas.

-Uso de secadores y planchas. Existe el mito de que el uso de secadores y planchas provoca la caída del cabello. Sin embargo, estos dispositivos no son responsables de la caída capilar, sino de su debilitamiento y daño superficial. El calor excesivo puede resecar el cabello, hacerlo más frágil y propenso a la rotura, especialmente en las puntas y en las zonas donde se aplica repetidamente.

-Lavado frecuente del cabello. Otro mito común es que lavar el cabello con frecuencia incrementa su caída. La realidad es que el lavado regular no afecta el ciclo de crecimiento del cabello, aunque sí puede influir en su apariencia y salud si se usan productos inadecuados o se realiza un lavado demasiado agresivo. El cabello que se cae durante el lavado es, en la mayoría de los casos, cabello que ya se encontraba en la fase de caída natural.

Existen muchos mitos sobre la caída del pelo y cómo cuidarlo. Foto: Pixabay.

-¿Masajear el cuero cabelludo en seco favorece su crecimiento? Tal y como explican desde Hospital Capilar, el masaje del cuero cabelludo puede estimular la circulación sanguínea en el área, lo que, en teoría, podría mejorar la nutrición de los folículos capilares y, por tanto, favorecer el crecimiento del cabello. Sin embargo, hacerlo en seco puede ser contraproducente, ya que la fricción excesiva sin productos lubricantes puede dañar los folículos y el cabello.

“Es más recomendable realizar el masaje cuando el cuero cabelludo está ligeramente húmedo o con aceites esenciales que faciliten el deslizamiento. Además, es importante apuntar que el masaje del cuero cabelludo es beneficioso para la circulación, pero es importante hacerlo con cuidado y utilizando los productos apropiados para evitar dañar el cuero cabelludo o el cabello”, explica la doctora Orozco.

-Uso de sombreros y gorros. Seguro que alguna vez has escuchado que el uso de gorros y sombreros en primavera contribuye a la caída del cabello, ya que supuestamente "impide que el cabello respire". Esta creencia es falsa. El cabello no necesita "respirar" en el sentido que se suele pensar, ya que el oxígeno que llega al folículo proviene de la circulación sanguínea y no del aire exterior. A menos que exista un roce muy intenso y constante en una zona específica del cuero cabelludo, el uso de gorros o sombreros no causa ni acelera la caída del cabello.

Un cabello más fuerte

En primavera, los cambios de temperatura y la mayor exposición al sol pueden afectar la salud de tu cabello. Aquí tienes cuatro consejos para mantenerlo fuerte y saludable: