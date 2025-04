Pediatras y psicólogos advierten: este popular hábito provoca falta de atención y memoria en los niños

Mantener hábitos saludables es recomendado por los profesionales de la salud para todas las edades, pero esto se vuelve especialmente importante entre los más pequeños. Durante la etapa de crecimiento, las malas costumbres pueden afectar gravemente a los niños, provocando en ocasiones la falta de atención o incluso derivando en problemas de memoria. Así, pediatras y psicólogos advierten que en los últimos años una costumbre en particular ha aumentado en los hogares españoles.

Son muchos los padres que no son conscientes del peligro que entraña permitir a los niños mantener este hábito. Así, llega con las nuevas tecnologías, los smartphones y la necesidad de estar constantemente pendientes de una pantalla. Bien es sabido que la luz de estos dispositivos es perjudicial, en especial en las últimas horas del día, algo que impide disfrutar de un buen descanso. Es por esto por lo que pediatras y psicólogos aconsejan evitar su uso al menos dos horas antes de que los más pequeños se vayan a dormir.

El efecto de la luz blanca

"La luz blanca o azul que emiten las pantallas inhibe la segregación de melatonina, la hormona que induce al sueño”, señalan los profesionales tras la elaboración de un informe por Sleepy Kids con motivo del Día Mundial de la Salud. “Su utilización antes de meterse en la cama puede generar un efecto estimulante en el cerebro haciendo que les resulte muy difícil bajar las revoluciones", añaden. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud -OMS- también pone el foco en el aumento de este mal hábito, que se ha incrementado de forma acusada en los últimos años.

Actualmente, cerca del 30% de los niños de entre 11 y 18 años duerme el número óptimo de horas. Este dato contrasta con el de tan solo 15 años atrás: en 2010, el 75% de los escolares descansaba de forma adecuada. Todo esto no solo entraña problemas temporales, sino que a la larga supone importantes peligros. La obesidad, hipertensión, aparición de dolores de cabeza o ser más propensos a contraer enfermedades son algunos de ellos, así como los problemas de crecimiento y trastornos como la depresión o ansiedad generalizada.

La puerta del sueño

De igual manera, no es necesario llegar a tal punto para poder observar diversos efectos cuando los más pequeños no descansan lo suficiente. "Si un niño no duerme lo suficiente es normal que al día siguiente esté irritable, presente problemas de conducta, falta de atención o memoria y se alteren sus capacidades de aprendizaje en una etapa que es básica", señalan a la vez que insisten en que “hay que entender dos conceptos clave, que son el de desactivar y el de abrir la puerta al sueño” para que los menores se acuesten antes de las 21:00 horas.

Finalmente, es importante poner en valor que cada vez son más los profesionales de diversos ámbitos los que optan por no hacer un uso exagerado de la tecnología a edades tempranas. Sociedades como la de Suecia han retirado sus ordenadores de las aulas tras comprobar un descenso de la productividad de sus estudiantes, y expertos educativos apuestan por no utilizar pantallas digitales antes de los seis años. Aún así, las horas de descanso de los adolescentes han continuado cayendo en la última década, y solo tres de cada diez escolares cumple con el nivel óptimo y recomendado.