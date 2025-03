¿Estás en pareja y te sientes solo? Ocho pasos para superar el vacío emocional

Vivir en pareja no siempre significa sentirse acompañado. Hay relaciones en las que la distancia emocional provoca un sentimiento de distancia y soledad que termina por quebrar el amor. Mientras algunos disfrutan del romanticismo y la compañía o la complicidad durante su relación de pareja, otros experimentan una sensación de distancia y vacío, incluso dentro de su propia relación.

Sentirse solo en pareja es una realidad más común de lo que parece y puede generar frustración, tristeza y confusión. “Comprender las causas de este sentimiento y saber cómo abordarlo puede marcar la diferencia para transformar la soledad en una conexión más profunda y satisfactoria”, nos explican desde Somos Estupendas, espacio de psicología y bienestar con terapias online y presenciales en Madrid y Barcelona. La soledad en pareja duele más que la soledad en soltería. No ignores lo que sientes; mereces una relación en la que te sientas visto, escuchado y valorado.

¿Cuáles son las causas que pueden hacerte sentir solo aunque estés en una relación de pareja? “Sentirse solo dentro de una relación es una experiencia más común de lo que se piensa y puede generar confusión y malestar. Aunque se esté acompañado, la sensación de aislamiento emocional puede surgir por diversas razones, tanto individuales como relacionadas con el vínculo que les une”, nos explican los expertos.

Uno de los más comunes es la desconexión emocional, que ocurre cuando la comunicación deja de ser profunda y significativa. Si no se comparten pensamientos, emociones o experiencias importantes, la relación puede volverse distante, generando una sensación de vacío. Otro motivo frecuente es el desajuste entre las expectativas y la realidad al idealizar la relación o a la otra persona.

Desde Somos Estupendas también señalan “el distanciamiento afectivo como una causa habitual de la soledad en pareja. Aunque compartan espacio físico, el estrés, los conflictos no resueltos o la rutina pueden hacer que ambos se alejen emocionalmente sin darse cuenta. En esta línea, las diferencias en la manera de expresar y recibir afecto pueden ser otro factor importante”.

Si te sientes solo en pareja, habla con la otra persona. Foto: Pixabay.

En algunos casos, el sentimiento de soledad no proviene directamente de la relación, sino de dificultades personales. La baja autoestima o problemas emocionales individuales pueden afectar la percepción de la relación, generando la sensación de estar solo, incluso cuando la pareja intenta brindar apoyo.

Otro factor determinante que hace que una persona se pueda sentir sola incluso viviendo con su pareja es la falta de tiempo de calidad juntos. La rutina diaria, el trabajo y las responsabilidades diarias tanto laborales como familiares pueden hacer que las personas que comparten este vínculo dejen de lado los momentos especiales que fortalecen la conexión, reduciendo la complicidad y el disfrute mutuo. Igualmente, los problemas en la intimidad pueden reflejarse en una mayor distancia emocional puesto que la falta de conexión física o la disminución del deseo dentro de la relación pueden hacer que se sienta menos cercanía, afectando la seguridad emocional y el sentimiento de compañía.

Identifica tus emociones

Sentirse solo en una relación puede ser confuso porque, en teoría, tienes a alguien a tu lado, pero emocionalmente puedes sentirte desconectado. Estas serían las señales que pueden hacerte identificar ese sentimiento:

-Habláis pero solo sobre cosas superficiales (rutinas, pendientes, el clima) sin profundizar en emociones o pensamientos.

-Sientes que no te entiende. Te esfuerzas en explicar lo que sientes, pero tu pareja no parece comprenderlo o mostrar interés.

-Ausencia de apoyo emocional. Cuando necesitas desahogarte, sientes que no puedes acudir a tu pareja o que sus respuestas son indiferentes.

-Momentos juntos sin conexión real. Pasáis tiempo juntos físicamente, pero cada uno está en su mundo (con el teléfono, en la TV, distraídos).

-Falta de demostraciones de afecto. No hay muestras de cariño como abrazos, besos o palabras de amor, y sientes que eres tú quien siempre las inicia.

-No compartes momentos importantes. Ya no le cuentas tus logros, problemas o miedos porque sientes que no le importa o que no aporta nada a la conversación.

-Sientes que prefieres estar solo o con otros. Encuentras más satisfacción en la compañía de amigos, familiares o incluso en la soledad que con tu pareja.

-Falta de interés en tu vida. No pregunta cómo te ha ido el día, no muestra curiosidad por tus pasatiempos, proyectos o emociones.

La comunicación es clave para no sentirte solo en pareja. Foto: Pixabay.

Cómo trabajar en el vacío emocional en pareja

Si identificas varias de estas señales, podrías hablar con tu pareja de forma abierta y honesta sobre cómo te sientes. A veces, la desconexión es momentánea y se puede trabajar con más comunicación y esfuerzo de ambas partes. Sin embargo, si sientes que la soledad persiste y la relación no te hace bien, también es válido replantearte si es lo mejor para ti.

Para superar esta sensación de soledad se requiere compromiso y esfuerzo de todas las partes. Te explicamos un breve recorrido a través de ocho pasos con los que es posible reconstruir una conexión profunda y satisfactoria, fortaleciendo el lazo de unión.