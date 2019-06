Por qué tu pareja no quiere hacer el amor contigo últimamente

Seguro que has notado que los últimos días has discutido más con tu pareja. Os molesta todo y saltáis a la mínima, tanto tú como tu amorcín. Estáis irascibles y sacáis a relucir asuntos sucios del pasado. Y lo que es peor: ya no hacéis el amor.

¿Por qué os pasa esto? ¿Crisis de pareja? ¿Hartazgo general? ¿Infidelidad? Pues no, amigo, todo es por culpa del calor. Al menos esa es la conclusión a la que ha llegado una encuesta realizada por el portal de citas 'Gleeden' entre más de 800.000 personas.

La razón por la que no quiere tener sexo

La ola de calor nos tiene más cansados y malhumorados en general, y eso lo trasladamos a la pareja.

Cuando las altas temperaturas arrecian las emociones están a flor de piel. Así lo dijo la mayoría de encuestados: el 76% de ellos aseguró sentirse más irritado, más nervioso (62%) y más fatigado cuando las temperaturas alcanzan los más altos picos. Y lo más preocupante: el 42% dice que observa una caída significativa en su libido y tiene menos ganas de hacer el amor con su cónyuge.

El calor afecta negativamente a tu relación

Y eso no es todo. Más del 60% de las personas casadas consideran que el calor extremo tiene un impacto negativo en su relación de pareja y hasta un 68% declara pelearse más en días de extremo calor.

El 52% de los encuestados dice que la frecuencia de sus relaciones se reduce drásticamente pro culpa del calor

Además de las peleas, los períodos de altas temperaturas tienen un impacto considerable en la sexualidad de las personas casadas. De hecho, el 52% de los encuestados dice que la frecuencia de sus relaciones se reduce drásticamente, lo que va de la mano con la caída de su libido.

En estos días de calor extremo, además, más del 30% de los matrimonios decide dormir separado.

Pues ya sabes, lector: no es tu culpa, es del calor. Siempre es liberador echar balones fuera.

