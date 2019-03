Por qué tu pareja ya no quiere hacer el amor: diez causas y remedios a su rechazo sexual

Estás preocupado. Lo que parecía una sequía sexual transitoria se ha convertido en un problema grave. Tu pareja ya no quiere hacer el amor, al menos contigo. Te gustaría pensar que no tiene un amante o un lío, pero ya no sabes qué pensar.

Bueno, ante todo, lector, tranquilidad. Hay muchas causas que pueden explicar el rechazo sexual de tu amorcito, tanto si es hombre como mujer. ¿Lo mejor? La culpa no puede ser tuya, sino puede ser una combinación de numerosos factores.

Recogemos, a continuación, las diez causas de por qué tu pareja no quiere divertirse en horizontal contigo:

1) Tenéis problemas no resueltos

Es habitual esconder la mierda debajo de la alfombra para evitar discusiones y dramas varios, el problema es que esa suciedad se va haciendo más y más grande, y hasta que no la limpiéis ahí va a quedar.

La falta de complicidad y de conexión con el otro queda patente entre sábanas

Si habéis tenido problemas o crisis en el pasado y no las habéis resuelto adecuadamente, es posible que os hayáis ido distanciando poco a poco. Esta falta de complicidad y de conexión con el otro queda patente entre sábanas.

Podéis hacer como que nada ha pasado, seguir con vuestra rutina, ir a la compra, ver series juntos, salir a cenar... pero tenéis ese escollo que impide que os abráis (en todos los sentidos) al otro. Solucionadlo.

2) Tu falta de higiene y cuidado

La confianza da asco. Cuando se conoce a una persona nueva, uno cuida su exterior hasta el más mínimo detalle. La depilación se mantiene a raya, se elige la ropa interior con acierto y se limpia uno concienzudamente.

A nadie le gusta tener sexo con alguien que no se ha arreglado sus partes

Este interés por que a uno le vean bien se va diluyendo con el paso de los meses. Es normal, ya hay confianza, hacéis vuestras necesidades con la puerta abierta y os ponéis ese pijama horrible para dormir.

Aunque esto es positivo, lleva intrínseco algo negativo: que desaparezca la pasión entre ambos. A nadie le gusta tener sexo con alguien que no se ha arreglado sus partes, y mucho menos que no se ha aseado correctamente sus partes íntimas. Corrige esto y verás qué bien.

3) Cansancio y estrés

Otro factor determinante de la falta de apetito sexual puede estar en el cansancio. El exceso de trabajo y el exceso de responsabilidades pueden dejar a uno agotado. Y cuando el hastío vital aparece no hay nada que haga fluir el deseo.

Si notas que tu pareja está estresada y quieres intimar, primero haz que desconecte

Si notas que tu pareja está estresada y quieres intimar, primero haz que desconecte, que se evada de todo. Muchos hombres cometen el error de intentar 'distraer' a su pareja de sus problemas metiéndolas mano, cuando en realidad lo que hace falta es un buen abrazo y una conversación. Si eso se produce y tu amor vuelve a conectar contigo, ya puedes comenzar con los tocamientos y mimos.

4) Consume medicación o drogas

Puede ser que ambos solo intentéis intimar los fines de semana después de beber alguna copita o fumar algo. Estas sustancias legales (y no tanto) inhiben el deseo sexual. Así que si queréis hacer el amor después de salir a cenar, cuidadito con lo que tomáis antes.

Los ansiolíticos y antidepresivos reducen el apetito sexual drásticamente

Otra posibilidad es que tu pareja esté tomando medicación, como ansiolíticos o antidepresivos, que reducen el apetito sexual drásticamente. En ese caso, no te queda otra que aceptar la situación y apoyar a tu media naranja. Y si tienes ganas, ya sabes que tienes dos manos muy hermosas.

5) Sexo insatisfactorio

Ojo, también es posible que sea culpa tuya y que lo hagas mal. En el caso de ellas, y según una investigación realizada a través de 33 estudios, el 75% de las mujeres nunca llega al orgasmo durante el sexo. Aunque no es determinante, sí que puede ser que la falta de orgasmos durante las relaciones sexuales le hagan rechazar el coito. Innova, lector. Usa tus extremidades y tu boca para dar placer a tu chica.

El 75% de las mujeres nunca llega al orgasmo durante el sexo

En el caso de ellos, puede ser que se aburran, simplemente. Hay muchas mujeres que son bastante lineales en la cama, abonadas a la posición 'estrella de mar' (ponerse boca arriba y no hacer nada). Si eres fémina y tu chico no quiere tener sexo contigo, prueba nuevas cosas: sexo oral, nuevas posturas, lencería sexy, juegos, fantasías... Aunque quizá lo que más eche de menos él es que lleves la iniciativa. Sorpréndele.

6) Desequilibrio hormonal

Muchas veces la falta de deseo sexual se debe a desequilibrios hormonales, sobre todo en personas maduras. Las mujeres atraviesan la menopausia, y los hombres la llamada coloquialmente 'pitopausia'. Podéis salir de dudas con una visita al médico y unos análisis de sangre.

7) Disfunción eréctil

En hombres maduros es más que común la disfunción eréctil. Según la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA), afecta al 18,9% de la población masculina de entre 25 y 70 años. El hombre puede evitar tener encuentros sexuales por miedo a que su soldado no se ponga lo suficientemente firme. Esto se soluciona con una visita al médico y con tranquilidad.

8) Distracciones digitales

Una estampa que se repite cada noche: os metéis en la cama tras una larga jornada de trabajo y labores varias y cada uno en una punta de la cama con su móvil o tablet. Cuando os queréis dar cuenta, ya son las tantas y hay que irse a dormir.

Le prestas más atención a Twitter, Facebook o a la televisión que a tu pareja

Le prestáis más atención a Twitter, Facebook o a la televisión que a vuestra pareja. Es normal que no se sienta deseada ni querida ni sexy. Luego creéis que tocando un poco ya va a estar todo hecho, pero no, amigo, eso hay que currárselo desde mucho antes, y no nos referimos a nada sexual. Un poco de atención es todo lo que hace falta para que tu amor muestre deseo por ti.

9) Cambios en el peso

Parece raro, pero sucede. Una ganancia o pérdida de peso puede hacer fluctuar el deseo sexual de una persona. El susodicho se siente gordo o demasiado flaco, y no tiene ganas de mostrarse frente al otro. No ayuda tampoco que la otra parte de la historia critique continuamente la apariencia de su media naranja.

Una ganancia o pérdida de peso puede hacer fluctuar el deseo sexual de una persona

"Vaya barriga has echado", "esos pantalones antes te quedaban mejor", "¿has cogido unos kilos, ¿no?", "se te están cayendo las tetas" o "estás demasiado delgado" pueden ser determinantes a que le bajes la autoestima a tu amor y, por consiguiente, se cierre a ti en todos los sentidos.

No se trata de mentir, pero tampoco de hacer sentir mal. Si quieres a alguien, le quieres esté como esté. Házselo sentir con cumplidos y verás que todo va bien.

10) Infidelidad

Sí, amigo, otro factor de que tu pareja no quiera acostarse contigo es que te está poniendo los cuernos. No tiene ganas porque las quema con otra persona. Hay muchas señales que indican que tu pareja te está siendo infiel. Puedes decidir hacer la vista gorda y arreglar el problema o hablar con tu amor y perdonar.

No tiene ganas porque las gasta con otra persona

Siempre te decimos lo mismo, pero si crees que tiene un amante, probablemente lo tenga.

Y esto es todo, lector. Esperamos haberte sacado de dudas. Lo mejor es que hables con tu pareja y que ésta sea la que te explique por qué ya no quiere acostarse contigo. Si ves que la cosa no se arregla, siempre puedes proponer acudir a terapia de pareja, entretenerte con tu mano o dejarlo.

¡Ánimo!