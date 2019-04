Cómo saber si tu pareja te está mintiendo por WhastApp: cinco trucos para pillarla

Sospechas que tu pareja te ha mentido. De hecho, lo sabes casi seguro. No tienes pruebas pero te jugarías lo que fuera a que te ha engañado.

Su respuesta no ha sido cierta pero no puedes demostrarlo porque no tienes pruebas... hasta ahora. Te detallamos cómo pillar las medias verdades que tu amorcín te intenta colar por WhatsApp.

Ojo, vale para cualquier persona, no tienes por qué mantener una relación sentimental con ella. Lo enfocamos, no obstante, por el amor porque es el terreno en el que más engaños se producen, casi todos relacionados estrechamente con la infidelidad.

Cómo saber si tu pareja te miente por WhatsApp

Aunque hay mentiras piadosas y otras que no lo son, lo cierto es que soltamos muchas trolas a lo largo del día. Jerald Jellison, de la Universidad del Sur de California, descubrió que lo hacemos hasta 200 veces cada 24 horas.

A continuación te decimos las señales claras de que te la están intentado colar por WhatsApp:

1) Tarda más en responder

Normalmente te contesta al segundo, a no ser que esté reunido o haciendo algo. Pero de pronto has soltado una acusación de la que tiene que defenderse o has preguntado algo y está "en línea" pero no te contesta. Te desconecta y conecta varias veces, y no responde.

Amigo, es que está pensando la respuesta. Un estudio de la Universidad Brigham Young descubrió que las personas tardan más en responder a una pregunta si están mintiendo.

"Se ha comprobado que se tarda un 10% más de tiempo en escribir respuestas cuando son falsas, ya que son editadas muchas más veces y, casi siempre, son más breves de lo habitual", asegura Tom Meservy, autor del estudio.

2) Frases evasivas

"Es posible que...", "probablemente", "seguramente", "tal vez"... son muletillas utilizadas por los que te mienten por WhatsApp. Así lo descubrieron investigadores de la Universidad de Cornell, quienes observaron una serie de patrones en textos de mensajería tras analizar 1.703 conversaciones de esta red social.

Aunque estés preguntando directamente a tu pareja por algo, escurre el bulto e intenta hacerte protagonista a ti

Estas frases evasivas y no comprometidas fueron utilizadas por ambos sexos.

3) No habla de su persona

Aunque estés preguntando directamente a tu pareja por algo, escurre el bulto e intenta hacerte protagonista a ti.

Podrás saber cuando el mensaje es mentira si no utiliza palabras como "yo" o "mi". De esta forma, inconscientemente, se desvinculan del engaño. En su lugar suelen utilizar pronombres en segunda persona, como "tú" O "te"... Te hacen a ti, receptor, el protagonista de su respuesta.

Por ejemplo, imagina que le preguntas "¿a qué hora vas a llegar a casa?", pues el mentiroso te contestará "¿(tú) necesitas algo?". O si le dices "me ha dicho Rubén que ayer no estuviste con él" te responderá ofendido y escurriendo el bulto: "No me puedo creer que (tú) dudes de mí; no sé qué insinúas", en vez de contestarte.

4) Evade las preguntas

Hay mucha gente que se siente mal mintiendo, y para evitar hacerlo directamente no contesta. Es fácil cambiar de tema en WhatsApp, pues solo tienes que esperar unas horas y retomar la conversación con un "perdona que no te haya contestado antes, es que he estado haciendo...".



Si te lo hacen y querías que te contestaran o respondieran a tu último mensaje, sospecha.

5) Cambia el tiempo verbal

Al mentir nos concentramos, pero no lo suficiente como para coordinar correctamente todos los aspectos lingüísticos del discurso. Cuando intentamos explicar un asunto del pasado, de hecho, y es falso, cambiamos sin querer los tiempos verbales.

Ejemplo: "Fui al gimnasio esta mañana. He estado haciendo sentadillas". Cazado.

Y esto es todo, lector. ¿Crees que te han mentido por WhatsApp? ¿Eres tú el que suele engañar?