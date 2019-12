Cómo saber si tu pareja tiene un amante en el trabajo: las diez señales que lo indican

Empiezas a sospechar que tu pareja va a la oficina a algo más que a trabajar. Ha cambiado sus hábitos, se arregla más, demasiadas amigos en el curro... Todo esto te está llevando a pensar que igual él o ella tiene un lío con un compañero de trabajo.

No tienes pruebas de que te es infiel, pero sí una gran corazonada. Para que salgas de dudas, lee lo que tenemos que decirte a continuación: son las diez señales que revelan que tienes unos cuernos inesperados. Atento:

1) Tu pareja siempre llega tarde a casa

De repente no solo suele llegar tarde a casa, sino que llega feliz. A ver, seamos sinceros, si a uno le ha tocado hacer tres horas extras en la oficina llega a su hogar con cara de pocos amigos, agotado, con ganas de cenar, leer algo y poco más.

Pero tu pareja no. Parece incluso más descansado que cuando salió . Ahá, tiene una amante en el trabajo con quien hace horas extras gratuitas.

2) Demasiadas cañas tras el trabajo

Además de las horas extras inesperadas e inexplicables, tu amorcín últimamente siempre tiene planes ociosos con sus "colegas del curro", y suele volver a casa cuando ya estás en la cama. Raro, raro, amigo.

3) Viaja con frecuencia por trabajo

Que si una reunión en Vitoria, que si una conferencia en Barcelona, que si una presentación de un libro en Toledo... Por H o por B, tu pareja suele dormir fuera o pasar los días a menudo en otras ciudades por motivos, en aparente, laborales. Luego le preguntas y apenas te da detalles de lo que ha ido a hacer al lugar o de dónde ha comido, dormido, o cómo era el hotel. Sospecha.

4) Se arregla más que antes

Si de pronto tu pareja se compra ropa nueva, se arregla más para ir a la oficina o se pone más 'sexy', ten claro que hay muchas posibilidades de que se quiera ver bien para otra persona que no eres tú.

5) Antes hablaba de 'esa' persona, ya no

Aunque no sospeches de nadie en particular, piensa en las veces que tu pareja te hablaba de Fulanito con una sonrisa; el mismo Fulanito que ahora nunca menciona. Y cuando le preguntas: "Oye, ya no me cuentas nada de Fulano, ¿ya no os habláis?" pone cara rara y se ponte tenso o tensa. Sí, es el amante.

6) Se ducha nada más llegar

Si normalmente llega a casa tarde y con prisas, y lo primero que hace es darse una ducha, sospecha. Quiere quitarse cuanto antes el olor de la otra persona.

7) Tiene cuidado con la ropa

Además de ducharse pronto, coge la ropa que llevaba y la mete directamente en la lavadora o al fondo del cesto de la ropa sucia para que no puedas encontrar ningún rastro de olor, señales de maquillaje/cremas o pelos humanos o de mascotas.

8) Esconde el móvil en casa

Si todo lo anterior te resulta familiar y además esconde el móvil en casa o contesta a whatsapps sin que tú puedas ver la pantalla del móvil, mal asunto.

9) Los lunes está contento

Los fines de semana está como apático, cansado, no tiene muchas ganas de hacer nada y menos de intimar contigo, al menos no con la intensidad de antes. Y luego, llega el domingo por la noche, y se anima pensando en que ya llega de nuevo el lunes. A muchos nos puede gustar el trabajo, pero de ahí a sentir alegría hay un trecho que solo puede llamarse "tiene un amante".

10) Cuando acaba el affaire: quiere cambiar de departamento o empresa

Si no has notado nada de lo anterior pero de repente tu pareja está empeñada en cambiar de trabajo o de departamento en la misma empresa, y no hay razones aparentes para ello, tenlo claro: las cosas con su amante no han acabado del todo bien y prefiere poner tierra de por medio. Lo que, por otra parte, suele ocurrir.

Y esto es todo, lector. Si todas estas señales te llevan a pensar que, efectivamente, el amor de tu vida es ahora compartido y no lo sabías, solo tú puedes decidir qué hacer: si seguir con la relación, dejarlo, hablar las cosas, intentar solucionarlo...

¿Crees que tu pareja tiene un lío en el trabajo? ¿O eres tú el infiel y por eso estás leyendo esto, eh?