Pan y dieta antiinflamatoria: La 'Diosa de la Nutrición' desvela el que no produce picos de azúcar en sangre

Es una de las nutricionistas del momento en España, se ha convertido en viral y es muy común verla en televisión y redes sociales dando consejos sobre alimentación y nutrición sana. Se trata de Sandra Moñino (@nutricionat_), nutricionista especializada en inflamación, que cuenta con casi 1 millón de seguidores en Instagram.

En una reciente entrevista en la COPE, le preguntaton sobre cuál es el mejor pan para una dieta antiinflamatoria.

El mejor pan para una dieta antiinflamatoria

"Pues mira, un pan que no pueda alterar un proceso inflamatorio y que no pueda generar inflamación en nuestro cuerpo. Es un pan que no produzca picos de glucosa en sangre, es decir, que lleve suficiente cantidad de fibra, que la harina con la que esté hecho no nos pueda alterar nuestra microbiota ni nos pueda hacer daño. Es decir, que sea una buena harina de calidad y obviamente que esté cocinado, que sea una fermentación lenta con masa madre. O sea, esos panes son maravillosos, los que toda la vida se han consumido", comentaba la nutricionista a la pregunta.

Sandra, además incidía en el problema de los panes del supermercado que habitualmente consusimos: "El problema es que ahora los panes que encontramos normalmente en el mercado, pues son panes refinados y panes con harina refinada y luego con el proceso de fermentación muy cortito o incluso inexistente. Le añades directamente con levadura para que la masa aumente de tamaño", senteciaba al respecto.