Pablo Piñeiro, gurú del amor: "Las personas infieles no respetan ni se respetan, no saben amar"

La historia de Pablo Piñeiro Taboada es curiosa. Exfutbolista, escritor, actor, presentador, modelo y trainer, decidió hacer un parón en su vida para recorrer España con un cartel que rezaba: "Escucho historias de amor gratis".

La principal ambición de este gallego de 34 años era conocer qué era realmente el amor, y eso sólo podía hacerlo conociendo las vivencias de la gente.

Tras esta aventura le surgieron muchas oportunidades y proyectos, como una conferencia TED que ya tiene más de un millón de visualizaciones, ser entrevistado por un sinnúmero de medios y ser considerado como uno de los "gurús del amor".

Su última aventura ha sido publicar su nuevo libro, Lo positivo de fracasar en el amor (Ed. Plan B), y por esto hemos charlado con él. Sobre el proyecto, acerca del amor y de cómo podemos amar mejor en este sistema relacional establecido.

PREGUNTA. ¿Cómo y por qué te dio por escuchar historias de amor de gente desconocida?

RESPUESTA. Por una parte era un experimento social que me apetecía llevar a cabo, para ver como podía responder mi contexto social a un cartel que invitaba a compartir algo tan íntimo, y por otro lado creo que estaba buscando respuestas que arrojasen un poco de luz a todas las dudas que tenía con lo patrones relacionales que yo tenía.

P. ¿Cuál es la historia que más te ha marcado?

R. Es muy difícil para mí responder a esta pregunta... Fueron muchas las que generaron un antes y un después en mí, pero posiblemente la que accionó en mí el inicio de una deconstrucción sin precedentes fue la de un niño de 10 años que me regalaba su vulnerabilidad, siendo el primer varón de entre cientos de personas que lo hacía.

P. Hay mucha gente que no sabe amar, ¿crees que tras la pandemia hemos aprendido a hacerlo mejor?

R. Las personas que decidieron hacer lo que la cuarentena proponía, que no era otra cosa que parar, con todo lo que eso implicaba –como por ejemplo pasar tiempo a solas para poder prestar un poco de atención a uno mismo y empezar a tratarse con cariño, amabilidad y respeto–, posiblemente vivirán con más calidad los vínculos que creen, ya que lo harán desde el deseo de cuidar y para mí esa es la base de amar.

Todos nos hicimos conscientes de que en el aislamiento lo único que echábamos de menos era la piel de una persona a la que no podíamos abrazar. No creo que nos olvidemos fácilmente de eso. Seguro que lo haremos mejor.

P. En cada capítulo de tu libro destacas un recuadro con un mensaje sobre el amor y las relaciones, como el que señala la actitud de alguien por encima del físico. ¿Crees que hay mucha gente que escoge a sus parejas por el qué dirán?

R. Creo que seguimos viviendo en una sociedad en la que prima lo bonito, según cánones que ni siquiera nosotros hemos elegido y que nunca nos harán felices. Pero la deseabilidad social sigue marcando la pauta. Por desgracia creo que hay demasiado miedo a empoderarse en tus propias decisiones.

P. ¿Y qué opinas de los divorcios?

R. Los divorcios son la consecuencia más normal que se puede dar como resultado de un sistema monógamo muy defectuoso basado en la creación de expectativas que nunca se ven cumplidas.

P. ¿Mucha gente confunde la explosión química del amor de los primeros años con el amor verdadero?

R. Hay demasiada gente que no se quiere hacer responsable del dominio que ejerce su parte biológica a la hora de relacionarse, y cuando esta desaparece se dan cuenta de que no han cultivado nada más que sexo en la convivencia y ahora ya ni eso apetece. El amor es mucho más que todo eso. Es una forma de vida.

P. En tu libro hablas del amor en toda su amplitud, como también el que sentimos por los animales o los hijos. ¿Consideras que todos son necesarios en esta vida para ser plenamente felices?

R. Como te decía en la respuesta anterior, yo creo que el amor es un comportamiento, una forma de vivir una vida en la que lates en el cuidar, en el intentar ser la mejor versión de uno mismo y de las personas, animales o proyectos que tienes en tu vida, creo que si haces las cosas desde el amor sin diferenciar hacia quien o hacia que, todo te va a resultar mucho más sencillo y cálido, para conseguir lo que te propongas en la vida.

P. Como gurú del amor que muchos te consideran, ¿qué opinas de la gente que es infiel? ¿Que no saben amar?

R. Una persona infiel es una persona que miente y al hacerlo la primera persona a la que está dañando es a ella misma. No está respetando lo que siente y piensa y si no haces eso por ti mismo, difícilmente podrás hacerlo con otras personas, con lo que yo creo que no saben amar, según como yo veo lo que es amar. Para mí amar es cuidar a alguien o a algo que quieres mantener en tu vida porque te aporta algo bueno.

P. ¿Por qué crees que es positivo fracasar en el amor?

R. Un fracaso es un momento en el que todos nos paramos a analizar que es lo que ha salido mal, y en ese parón para hacer inventario es donde normalmente se aprende. Para mí aprender siempre es positivo. Yo creo que de las cosas más importantes que uno puede extraer es saber identificar qué es lo que uno quiere y lo que no en su vida.

P. Si una persona está sola durante mucho tiempo pero tiene ganas de tener pareja y familia, ¿crees que el problema puede ser suyo en vez de de las otras personas? ¿Cómo saber si él o ella están haciendo algo mal?

R. Pienso que si en tu vida quieres algo y no eres capaz de conseguirlo después de un periodo largo de tiempo, es muy posible que sea por tu culpa, pero en el terreno relacional, dos no pueden tener una relación si uno no quiere tenerla, no se puede obligar a nadie. De todos modos, creo que para entender qué es lo que puede estar saliendo mal, la solución es la comunicación. Hablar y preguntar a las personas con las que te rodeas, para saber si tienes que cambiar algo en tu comportamiento y también si estás dispuesto a hacerlo.

P. Y, por último, ¿a qué tipo de lector va dirigido este libro?

R. A todo el mundo que se pueda preguntar cosas en relación al amor. En el intento reflejar puntos de vista que ayuden a entender el sistema relacional predominante en el que vivimos y explico diferentes opciones a él. Me siento muy afortunado de poder construir todo esto.