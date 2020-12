Cómo puede una mujer tener múltiples orgasmos: cinco trucos que funcionan

La parte más difícil del sexo es conseguir que ambos queden satisfechos. Por desgracia, hay muchos hombres que no saben cómo hacer que las mujeres lleguen al orgasmo, y también hay muchas féminas que no saben cómo ver las estrellas.

Este es un problema grave que afecta al 50% de las mujeres de entre 18 y 35 años, según revela Laurie Mintz, profesora de Psicología y Sexología en la Universidad de Florida, en su libro 'Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters – And How to Get It'. Otra investigación, realizada por el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, refleja que solo el 61,6% de ellas llega al clímax durante el sexo, mientras que ellos lo hacen un 85,5% de las ocasiones.

Como vemos, para muchas mujeres, tener un orgasmo durante el sexo es una ardua batalla, no obstante no es imposible. De hecho, la experta en sexualidad Tracey Cox asegura que las mujeres son más que capaces de tener múltiples orgasmos. A continuación, vemos cómo ellas pueden llegar al clímax más de una vez:

1) Hacer ejercicios de Kegel

Experimentar grandes orgasmos requiere de trabajo preliminar, como hacer ejercicios de Kegel con regularidad.

"Si el músculo del suelo pélvico está tonificado y en forma, funcionará mejor, bombeando aún más sangre a la pelvis (lo cual es excelente para la excitación) y provocando contracciones más fuertes, lo que dará lugar a orgasmos más largos e intensos", asegura Cox.

Podemos comenzar apretando el músculo que usamos para retener la orina, sostenerlo durante dos segundos y luego soltar. Debemos hacerlo unas 20 veces hasta tres veces al día.

2) Cuando estés a punto, para

Para conseguir más orgasmos y más intensos, debemos parar cuando estemos a punto de alcanzar uno, "esperar a que disminuya la excitación y luego volver" al ruedo. Así nos mantendremos en un alto estado de excitación por más tiempo, liberaremos endorfinas y "le enseñaremos al cuerpo a permanecer en una zona de placer orgásmico permanente".

3) No los tengas muy seguidos

Cuando creas que estás lista para intentar tener orgasmos múltiples con tu pareja (o sola), no debes apresurarte y sí escuchar al cuerpo. Tu cuerpo estará mucho más sensible después de tu primer orgasmo, lo que significa que continuar con una estimulación intensa de inmediato puede ser doloroso, por eso es mejor que dejes pasar unos minutos entre uno y otro.

4) Cada orgasmo a través de un canal

Cox asegura que lo suyo es que cambies de estimulación para tener múltiples orgasmos en una misma sesión. Es decir, que si te has corrido con la penetración y estimulación del clítoris, la siguiente deberías hacerlo a través del sexo oral, por ejemplo. Y si no funciona, siempre puedes masturbarte.

5) Mantener una adecuada respiración

El hecho de respirar correctamente puede desempeñar un papel importante para tener multiorgasmos. "Algunos expertos aseguran que contener la respiración durante el orgasmo aumenta las sensaciones, y otros afirman que si le quitas oxígeno a tu cerebro, haces que sangre oxigenada fluya hacia él y se aleje de tus genitales", indica Cox. No obstante, los "devotos espirituales del sexo recomiendan seguir respirando profundamente con el orgasmo para así poder tener otro".

Y esto es todo, ¿vas a intentarlo?