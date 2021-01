Operarse de la vista, ¿sí o no? Lo que debes saber antes de decidirte

El número de personas que padecerán ceguera será tres veces mayor de aquí a 2050. Así lo estima una investigación publicada en la revista médica 'The Lancet' que asegura que la población global que es ciega crecerá de los 36 millones actuales a 115 millones dentro de 29 años. Y no solo eso, sino que quienes tengan algún tipo de discapacidad visual aumentarán de los 285 millones a los 550.

Por eso, en unas pocas décadas las operaciones de miopía, hipermetropía, estigmatismo o presbicia (vista cansada) han alcanzado unas cotas de precisión muy altas. Pero, en términos generales, aunque estás últimas décadas han sido las mejores en cuanto al desarrollo de la sanidad pública, la disponibilidad de los servicios oftalmológicos y el conocimiento de la población acerca de las discapacidades visuales, parece que la tendencia no está de nuestra parte.

Eso sí, cada vez hay menos efectos secundarios en dichas operaciones y la mayoría de errores son reversibles. Pero como todas ellas, no están exentas de riesgos, aunque sean mínimos. Y no olvidemos que estamos ante una cirugía que es meramente estética, puesto que las gafas siguen resolviendo esos problemas perfectamente. Debe quedar claro que no existe urgencia para este tipo de intervenciones.

Operaciones de visión, ¿eficaces o no?

"Lo primero que tenemos que saber antes de una cirugía con láser es si el paciente tiene su graduación estable durante al menos el último año. Si esta ha ido aumentando es probable que aunque se opere, la progresión siga y vuelva a necesitar gafas en un tiempo. En cambio, si está estabilizada lo más seguro es que siga así y una vez que se corrija toda su graduación ya no vuelva a depender de nada, aunque no haya una seguridad del 100%", revela a Vozpópuli el equipo médico de la Clínica Coro.

Nicolás Terrero se operó hace más de diez años y asegura que es lo mejor que ha hecho en su vida. "En menos de diez minutos me hicieron los dos ojos. Lo más incómodo fue cuando me dilataron la pupila antes y me echaron unas gotas y el único miedo que tenía era que estaba muy pendiente de mirar fijo a la luz que te dicen durante unos segundos por si pasaba algo, aunque te aseguran que la tecnología detecta el movimiento y se para", explica.

Durante la operación, el joven, que trabaja en una empresa de seguridad, comenta que huele como cuando se quema el vello corporal de una persona y que durante el procedimiento suenan una especias de chasquidos: "Al salir sentí que tenía como arenilla. Te dicen que te pongan gafas de sol para que no entre ninguna partícula ni nada y te recomiendan estar con los ojos cerrados durante las siguientes horas e hidratarlos con un suero. Me acosté y al levantarme me sentí perfecto", continúa.

"La sensación que más me impresionó al notar los resultados fue en la ducha. El meterme dentro con el agua, que te está cayendo por la cara y veas perfectamente y con nitidez fue genial. Lo mismo en la piscina o en el mar, fue fantástico. Con los años es cierto que he perdido un poco de agudeza visual, pero nada que ver a cómo estaba antes. Pero está claro que es una maravilla", termina este madrileño diciendo a Vozpópuli.

El equipo médico de la Clínica Coro expresa que si un paciente se opera a los 35 años es probable que después de los 45 comience a tener presbicia, por lo que necesitará volver a utilizar gafas para ver de cerca, pero su visión de lejos seguirá vigente. Además, en el caso de pasar los 45, el láser le corregirá su graduación de lejos pero casi inmediatamente después de la intervención tendrá que comenzar a utilizar lentes para mirar objetos cercanos.

¿Contraindicaciones?

Lo cierto es que la duración de la cirugía depende de cada caso y de la edad de cada persona. También hay que tener en cuenta que las operaciones con láser pueden necesitar retoques si queda un efecto residual de graduación. En las pruebas previas de valoración, para saber si un paciente es apto o no, hay que contemplar esta posibilidad, ya que a veces no son posibles si la persona tiene una córnea muy fina.

"En el caso de la vista cansada, la operación sí que se considera como definitiva, ya que se corrige tanto graduación de lejos como de cerca al sustituir el cristalino por una lente trifocal. Aunque en algún caso, si el implante lo no corrige perfectamente, es necesario realizar un retoque con láser para eliminar ese pequeño residuo", explica el equipo médico.

Aunque parece que todo son ventajas en este tipo de operaciones, existe la Asociación Española de Afectados por la Cirugia Refractiva (ASACIR) en la que aseguran que todas estas técnicas y operaciones son "inseguras y y presentan un alto índice de secuelas". De hecho, en su página web afirman que estas cirugías pueden provocar "ojo seco crónico, pérdida severa de la calidad visual, secuelas psicológicas, o consecuencias a largo plazo como ectasia, una patología no inflamatoria, generalmente bilateral, en la que hay un adelgazamiento progresivo del espesor corneal y un aumento de su curvatura".