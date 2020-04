Las personas obesas tienen más riesgo ante el coronavirus: por qué y cómo adelgazar rápido

Querer adelgazar si tenemos unos kilos de más es sano, y más ahora. Las enfermedades respiratorias y cardiacas, hipertensión y diabetes son consideradas factores de riesgo frente al coronavirus Covid-19, y todas ellas tienen un denominador común: se dan en personas con sobrepeso y obesidad.

“Debemos tomar consciencia de que la obesidad y el sobrepeso no son problemas estéticos sino que se acompañan de afecciones que multiplican los riesgos de sufrir complicaciones o incluso morir cuando nos vemos expuestos a virus y otras infecciones”, explica el Prof. López-Nava, director de la Unidad de Endoscopia de la Obesidad del Hospital Universitario HM Sanchinarro.

Un ejemplo lo vemos en la ciudad de Nueva Orleans, donde más de la mitad de la población tiene sobrepeso y el índice de mortalidad por Covid-19 duplica al del estado de Nueva York. En España las cifras no son mucho más alentadoras, pues según un estudio publicado en la Revista Española de Cardiologíael 80% de los hombres adultos españoles presentará obesidad o sobrepeso en el año 2030.

Lucir delgados no es sólo cuestión de estética

Conseguir un peso controlado es vital para afrontar con éxito próximas epidemias y disfrutar de una vida con menos riesgos. Las personas con un sobrepeso de 12 kilos o más tienen sistemas inmunitarios debilitados, lo que les hacen estar más expuestos a infecciones. Además, suelen sufrir apnea del sueño, que provoca una disminución del oxígeno que llega a las células, y su volumen de grasa corporal hace que sea más difícil realizarles radiografías, ser intubados, ajustarles un respirador o simplemente movilizarlos en una cama o sillón, actividades todas muy cotidianas en el manejo del coronavirus.“Esta crisis debe servirnos para adelantarnos a otras posibles pandemias e invertir en nuestra salud eliminando el exceso de peso”, añade el doctor.

Cómo adelgazar rápido: un método que funciona

Si sufres sobrepeso y esta cuarentena te has decidido por fin a perder peso, hay un método que funciona en la mayoría de casos y que es bastante fácil de seguir: el ayuno intermitente.

El ayuno intermitente es un patrón alimentario que alterna entre períodos de ayuno y de alimentación, como su propio nombre indica.

Los métodos comunes de esta tendencia incluyen ayunos diarios de 16 horas o de 24 horas durante dos veces por semana.

Si haces ayunos diarios de 16 horas, tendrás que hacer la última comida del día a las 4 de la tarde si desayunas a las 8. O cenar a tu hora pero saltarte al día siguiente el desayuno (sólido) y hacer la comida de medio día de forma normal. Es decir, es bastante fácil de seguir.

Si interrumpimos la ingesta de alimentos durante 16 horas, conseguimos varias cosas:

Reducción del número de calorías que ingerimos.

Modificar los niveles hormonales para facilitar la quema de grasa, como aumentar la liberación de noradrenalina , una hormona que facilita la pérdida de peso.

, una hormona que facilita la pérdida de peso. Disminuir el azúcar en sangre , lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar.

, lo que facilita que el cuerpo utilice la grasa para funcionar. Acelerar el metabolismo del 3,6 al 14%, según varios estudios.

Tipos de ayuno intermitentes

Antes te hemos mencionado el ayuno intermitente de 16 horas, pero hay más maneras de hacerlo. Los más populares son estos:

El método 16/8: es el que te hemos contado, y consiste en restringir tu periodo de comidas a 8 horas y ayunar durante las 16 restantes.

es el que te hemos contado, y consiste en restringir tu periodo de comidas a 8 horas y ayunar durante las 16 restantes. Eat-Stop-Eat: es el ayuno durante 24 horas, una o dos veces por semana. Las personas que lo hacen no comen nada de la cena de un día hasta la de la jornada siguiente.

es el ayuno durante 24 horas, una o dos veces por semana. Las personas que lo hacen no comen nada de la cena de un día hasta la de la jornada siguiente. La dieta 5/2: se consumen solo 500–600 calorías en dos días no consecutivos de la semana, y se come normalmente los otros cinco días.

Al reducir la ingesta de calorías, todos estos métodos garantizan la pérdida de peso siempre y cuando no compenses a la hora de volver a comer, te des atracones o no te alimentes de forma sana. El más seguido, no obstante, es el 16/8.

¿Vas a probarlo esta cuarentena?