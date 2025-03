Nunca metas estas tres cosas dentro de tu freidora de aire

La freidora de aire es uno de los productos de cocina de los que más se está oyendo hablar en los últimos tiempos. El aparato es uno de los más deseados, puesto que ha revolucionado la cocina y la forma de hacer cualquier receta. Este pequeño horno ofrece una gran versatilidad. Y es que permite que se puedan elaborar todo tipo de alimentos. Su ventaja más importante es que reduce de manera significativa la ingesta de calorías porque en ella se cocina con menos cantidad de aceite.

Hay que tener en cuenta que para que se pueda prolongar la vida de la freidora de aire se tienen que seguir una serie de recomendaciones. A pesar de que muchas pueden ser muy obvias, hay otras que se deben tener en cuenta para que este aparato se convierta en ese electrodoméstico imprescindible en el día a día de una persona. ¿Quieres saber cuáles son? Te dejamos algunas de ellas.

Los productos que no se pueden poner dentro de la freidora de aire

Según ha publicado mielectro en su cuenta de TikTok, existen una serie de productos que no se deben meter dentro de la freidora de aire bajo ningún concepto. Uno de ellos es el papel de aluminio. Este elemento suele utilizarse de manera habitual en las recetas de bizcochos o para tostar frutos secos. Sin embargo, si se está pensando hacer alguna de estas recetas en este aparato hay que evitar emplear este tipo de papel.

No se debe utilizar ni para cubrir la base de la freidora de aire, evitando que se ensucie y se llene de grasa, ni para cubrir la parte de arriba de un bizcocho. Y es que, por ejemplo, en el primero de los casos puede terminar provocando que el aire no termine de circular de manera correcta, por lo que los alimentos no se cocinarán de manera correcta. Mientras que en el otro caso, es muy posible que el papel de aluminio entre en contacto con la resistencia. Por este motivo, es mucho más recomendable utilizar papel de hornear perforado.

Otra de las advertencias es que no se debe meter en la freidora de aire son líquidos. Esto no significa que no se puedan marinar carnes o pescados, sino que no se pueden introducir en el aparato alimentos sin haber sido escurridos antes de ponerlo en la canasta. Esto quiere decir que nunca tiene que haber humedad en el interior del electrodoméstico.

Se debe evitar de cualquier manera introducir directamente un líquido. En la freidora de aire no se pueden hacer sopas, cremas ni preparar un guiso que lleve algún tipo de caldo. Tampoco se recomienda trabajar con alimentos que sean especialmente húmedos o que necesiten de agua para ser cocinados. En el caso de que se haga esto, se puede estar ensuciando la freidora y también se podría estar dañando el electrodoméstico.

Por último, tampoco es recomendable hacer arroz, pasta o legumbres en las freidoras. Esto se debe a que estos aparatos son incompatibles con los métodos de cocción requeridos para este tipo de alimentos.