Despide el verano de la manera más foodie: las últimas novedades del mercado delicatessen

Tic, tac, tic, tac… el tiempo es inexorable y el final del verano se aproxima. ¿La mejor manera de aterrizar poco a poco? Darse un homenaje gastronómico para ‘tomar tierra’ lo más placenteramente posible con algunas delicatessen de nuevo cuño. Éstas son algunas sugerencias para nuestra despensa pre-otoñal.

Una copa ‘trendy’

La novedosa G’Vine June, con notas de melocotón y frutas de verano, se encuadra dentro de la tendencia más rompedora: ginebra con distintos sabores. Posee una menor graduación alcohólica a la habitual y mezclada con tónica puede ser la bebida perfecta para disfrutar aún de los atardeceres tardíos. Y no tiene gluten. PVP recomendado: 30 €.

Aliña con sabiduría

Con más de 20 premios internacionales, el aceite virgen extra Palacio de los Olivos se elabora con aceituna picual 100%. Producido en Campo de Calatrava (Ciudad Real), posee un especial sabor debido a la recolección temprana y el suelo volcánico donde crecen los olivos. Frutado, amargo y picante, con notas a hierba fresca y tomate. PVP recomendado: 9 € (500 ml.) y 4,70 € (250 ml.). Web: www.olivapalacios.es

Genuino y versátil

Una delicia de pescado perfecto para tomar en frío, bien formando parte de una ensalada, en sushi, o en sashimi como parte de un ‘poke’, ese plato hawaiano tan actual y saludable. El salmón de Noruega, con altos controles de calidad, se cría de forma sostenible en las frías aguas de los fiordos y resulta sano y apetitoso. En la web www.mardenoruega.es encontrarás numerosas recetas.

'Made in Spain' de edición limitada

Los artistas sevillanos The Exvotos han diseñado una jarra de edición limitada que conmemora los 70 años de historia de La Casera, una de las firmas más reconocidas, icónicas y queridas de nuestro país. Realizada con la técnica de la cerámica tradicional trianera, está a la venta en el estudio-taller de The Exvotos (calle Bordador Rodríguez Ojeda, 7 local C. Sevilla) y, en Madrid, en la floristería de Sally Hambleton (calle Gabriel Lobo, 10) a un precio de 100 euros.

El perfume de los limones

Los cítricos de Sicilia tienen fama mundial y, muy especialmente, sus limones. La firma Fever- Tree los utiliza para elaborar su refrescante limonada y lo hace de una manera muy especial: el extracto de limón se obtiene mediante el método ‘sfumatrice’, tradicional en perfumería. Una bebida diferente y con personalidad propia.

Tradición de primera línea

¿Nos hacemos una de laterío?. No te olvides de Conservas Rosa Lafuente. Hija y nieta de conserveros gallegos, Rosa es quien dirige la empresa familiar. Puedes elegir entre almejas, berberechos, mejillones, zamburiñas, sardinas, ventresca de atún y sardinillas, todo artesanal y de primera calidad. De venta en tiendas especializadas y en su web: www.pacolafuente.es