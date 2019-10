Hay muchas razones que pueden llevar a una mujer a poner los cuernos a su pareja, pero hay algunos factores que se repiten con frecuencia.

Si últimamente estás con la mosca detrás de la oreja porque piensas que tu pareja puede estar pasando ratos divertidos en la cama pero tú no formas parte del plan, muy atento a las líneas siguientes. Te desvelamos qué lleva a ellas a ser infieles.

Si la dejas a medias, te es infiel

El sexo insatisfactorio es el principal factor que lleva a las mujeres a ser infieles a sus novios o maridos. Así lo ha establecido una reciente encuesta elaborada por 'Ashley Madison' entre más de 2.000 féminas españolas. El estudio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, revela un dato alarmante: el 67,4% de las preguntadas no suele llegar al orgasmo con su pareja, y por ende se han buscado un amante con el que sí lo hacen.

El sexo insatisfactorio es el principal factor que lleva a las mujeres a ser infieles a sus novios o maridos. Buscan fuera lo que en casa no les dan

No llegar al clímax es un problema grave que afecta al 50% de las mujeres de entre 18 y 35 años, según revela Laurie Mintz, profesora de Psicología y Sexología en la Universidad de Florida, en su libro 'Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters – And How to Get It'.

Otra investigación, realizada por el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, refleja que solo el 61,6% de ellas llega al orgasmo durante el sexo, mientras que ellos lo hacen un 85,5% de las ocasiones.

Muchas se quejan en casa, lo fingen o lo remedian ellas mismas. Otras, en cambio, se buscan hombres fuera con los que conseguir lo que en casa no les dan.

Sexo insatisfactorio y escasa conexión emocional

Además de no llegar al orgasmo, las infieles se quejan de que el sexo ya no es como era cuando comenzaron la relación. Mientras antes del matrimonio el 22,4% consideraba el sexo con su pareja de diez, en la actualidad, sin embargo, solo lo piensa una de cada diez. Al respecto, el 38,6% considera su relación meramente funcional y un 17,1% afirma que continúa con su marido por sus hijos. Classic.

Además de no llegar al orgasmo, las infieles se quejan de que el sexo ya no es como era cuando comenzaron la relación

Con sus amantes, no obstante, la historia cambia por completo, pues el 38,5% asegura que con ellos tienen el mejor sexo de su vida, ya que no solo alcanzan el clímax, sino que pueden dar rienda a sus impulsos más primitivos y llevar a cabo fantasías sexuales. Solo el 7,9% considera mejor el sexo con su marido que el que tiene fuera de casa.

La falta de conexión con la pareja es de lo que se queja el 26,5% de las infieles encuestadas y lo que motiva al 74,2% a poner los cuernos

La imposibilidad a la hora de alcanzar el orgasmo no solo está propiciada por la torpeza o pasotismo del hombre. Cuando una mujer no se siente comprendida o conectada a su pareja, es súper difícil que logre llegar al final.

De hecho, la falta de conexión con la pareja es de lo que se queja el 26,5% de las infieles encuestadas y lo que motiva al 74,2% a poner los cuernos.

El marido y el amante no juegan en la misma liga

Buscarse un amante suele ser el revulsivo de muchas personas que están atrapadas en una relación o matrimonio que ya no les satisface pero no se atreven o no ven el momento de romper con esa unión, ya sea por hijos, comodidad, rutina, dinero, miedo a arrepentirse...

Lo cierto es que el amante y el marido o novio no juegan en la misma liga, y por tanto ambas relaciones no son comparables. Mientras que a la pareja ella la ve en todo su esplendor como humano, con sus virtudes, defectos, recién levantado, en el WC, enfadado, trabajando... al amante solo le disfruta cuando quiere y como quiere. Ella se apoya y se refuerza en él, y disfrutar de la aventura le supone un soplo de aire fresco a su asfixiante rutina.

Buscarse un amante suele ser el revulsivo de muchas personas que están atrapadas en una relación o matrimonio que ya no les satisface

El dilema es si es lícito mantener el doble juego y tener todo o dar el paso y elegir un camino (o ninguno de ellos).

[Cómo saber si debes cortar con tu pareja]

Y esto es todo, lector. Como vemos, si tu mujer no está satisfecha en la cama y, por ende, no se siente conectada, es más que probable que esté buscando los orgasmos fuera.

¿Qué opinas? ¿Crees que es tu caso? ¿Qué piensas de la infidelidad?