Las siete cosas que las mujeres odian que les hagas en la cama, como eyacular sobre ellas

A las mujeres y los hombres, por norma general, nos cuesta entendernos la mayoría del tiempo en vertical, y no mejora cuando el asunto pasa a horizontal.

Ellos, que han madurado viendo porno, cometen algunos errores básicos en la cama como consecuencia de reducir su educación sexual al consumo de vídeos X. Y no lo decimos nosotros, sino Tracey Cox, experta sexóloga, quien ha revelado en 'Femail' lo que ellas odian que les hagan en la cama.

1) Sentir dolor

Los vídeos de BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo) en el porno están muy bien, son entretenidos y hay muchas mujeres que quieren eso en la vida real, pero hay otras que no.

"La mujer, en general, no quiere ser golpeada o lastimada durante el sexo", asegura Cox.

2) Azotes fuertes

Una leve palmada en la parte inferior del trasero puede ser excitante, pero "ser azotado duramente y sin consentimiento hasta el punto de que te duela tanto que no puedas ni sentarte es algo muy diferente".

3) Asfixia

Hacer amago de asfixiar a una mujer puede ser sexy y a veces lo es, pero no a todas les gusta. "Es algo que ellos piensan que está bien y lo hacen porque lo han visto en el porno, pero si ella no lo ha pedido no lo hagas", dice Cox.

4) Abofetear el clítoris

Otro favorito del porno: golpear el clítoris con una mano, un pene, los dedos o un objeto. "El clítoris está lleno de terminaciones nerviosas y es extremadamente sensible, y hacer esto no es buena idea", asegura la experta.

Hombre, suavecito bien, pero golpes con la mano abierta ahí abajo no, lector.

5) Bofetadas

"Ser golpeado en la cara es otra de las cosas que los hombres creen que excita a las mujeres. Cada uno es de su padre y de su madre pero te aseguro que la mujer promedio no ve sexualmete atractiva una bofetada en la cara", apunta Cox.

6) Garganta profunda

La garganta profunda, o introducir el pene hasta el final de la garganta de ella, es común en la pornografía.

"La garganta profunda es una habilidad aprendida. Si se lo haces a alguien que no sea experto le causarás náuseas y convertirás el sexo en algo desagradable".

7) Eyacular en la cara

"Las estrellas porno fingen que les gusta que les eyaculen en la cara, pero en realidad no es así", dice la experta. "¿Quién demonios quiere semen rociado en sus ojos o en su pelo?", se pregunta.

Y esto es todo, lector. Solo decirte que para gustos los colores y que esto es solo lo que opina una sexóloga experta, pero desde ya te decimos que hay muchas mujeres a las que sí les gustan estas cosas. El truco está solo en preguntar.

¿Haces estas cosas en la cama?