Las ocho mentiras que la mayoría de mujeres le cuenta a sus parejas (y ellos las creen)

Todos mentimos a nuestras parejas en mayor o menor medida. Las hay piadosas y necesarias para la convivencia entre seres humanos y luego están las que ya implican traiciones mayores, como las que se cuentan para tapar infidelidades.

Las personas suelen mentir por dos razones básicas: para que no cambie la realidad que en ese momento viven y para no hacer daño a otra persona.

Aunque no todas las mujeres son iguales, hemos recogido en base a declaraciones de expertas en relaciones, como Tracey Cox, las mentiras más comunes que ellas les cuelan a sus parejas:

1) "El sexo contigo cada día es mejor"

Es cierto que el sexo mejora con el paso de los meses o años. La confianza y la estabilidad en pareja hace que las mujeres disfruten más en la cama, y ellos también. No obstante, llega un punto en el que ya no puede mejorar más y es lo de siempre. No importa cuántas cosas nuevas intentes o inventes: estás teniendo relaciones con la misma persona una y otra vez.

El amor se nutre de la cercanía, la seguridad emocional y la previsibilidad, mientras que la lujuria se alimenta de la incertidumbre y de lo 'prohibido'. Por eso hay que aceptar que el sexo no será tan emocionante como al principio de la relación, y dejar de mentir con que cada vez es mejor. Es bueno y punto, y es el que quieres.

2) "Nunca he fingido un orgasmo contigo"

Esta mentira en realidad es peor para las mujeres, pues quien no llora no mama. Si no llegan al orgasmo, deben decirlo. A veces no es culpa del hombre, sino el propio desconocimiento que tienen ellas de su cuerpo y de cómo éste funciona en lo sexual.

A pesar de que no alcanzar el clímax no es delito, hay muchas féminas que mienten. Una investigación, realizada por sexólogos de la Universidad de Kansas y publicada en el Journal of Sex Research, aseguró que el 68% había fingido alguna vez en la cama. Muy mal.

3) "Eres increíble en la cama"

A veces los hombres necesitan un impulso en su ego para sentirse bien, y las mujeres lo saben y se lo dan. Sobre todo en los primeros encuentros, cuando aunque él haya estado mediocre ellas lo alaban: "Oh, has estado genial", "eres increíble en la cama" o "el mejor polvo de mi vida" son algunas de las trolas que suelen contar. No suele ser engaño del todo, y es casi una mentira piadosa así que no cuenta como pecado.

4) Nunca veo porno

Varios estudios han confirmado algo que probablemente ya sabías: entre el 95 y el 98% de los hombres consumen pornografía, pero ellas también.

"El 55% de las mujeres ve algún tipo de contenido erótico al menos una vez al mes, el 40% asegura consumir porno semanal", relata Cox. Al respecto, Pornhub desveló en su último estudio que el 27% de los consumidores de su web son mujeres.

5) "No me masturbo"

Es una de las mentiras más comunes que sueltan ellas, aunque también es un sinsentido. De hecho, ellos y ellas se masturban más o menos lo mismo.

Una investigación realizada en 2010 en la Universidad de Indiana demostró que el 66,8% de los hombres practica el onanismo con regularidad frente al 51,7% de las mujeres. Masturbarse está bien, lectoras.

6) "No fantaseo con otros hombres"

Las mujeres fantasean igual que los hombres, lo que pasa es que con diferentes situaciones o personas. Según un estudio realizado en la Universidad de Finlandia, los deseos ocultos de las féminas varían en función del momento del ciclo menstrual en el que estén.

Los autores del estudio, Petri Nummi y Jani Pellikka, señalaron que existen cuatro tipos de fantasías sexuales más comunes entre ellas:

La mujer y un hombre (MH)

La mujer y dos hombres (MHH)

La mujer con otra fémina y un hombre (MMH)

La mujer con otra fémina y dos hombres(MMHH)

Así que sí, ellas también fantasean, y no siempre contigo (o más bien casi nunca contigo, pero no es malo).

7) "Tu pene es perfecto"

El tema del pene da para un rato, ya que depende de muchos factores que sea el idóneo para tener sexo satisfactorio. No obstante, muchas mujeres suelen mentir a su pareja con la apariencia de su miembro viril porque les hace sentir bien pensar que tienen un aparato bello.

8) "Nunca he sido infiel"

Se suele pensar (con gran acierto) que el que ha sido infiel una vez lo suele ser más veces. Puede que durante una época se corte y sea monógamo, pero en equis tiempo volverá a engañar a su pareja. Por eso, muchas mujeres que en su día pusieron los cuernos prefieren decirle a su pareja que nunca han sido infieles.

Quizá nunca lo sean con ese hombre, pero si éste ya sabe que lo hizo estará en preaviso y puede desconfiar, lo que no es bueno. Así que, una vez más, esto es una mentira piadosa por el bien de todos.

Y esto es todo, lector. ¿Qué mentiras sueles contar a tu pareja?