Si eres hombre y estás leyendo esto seguro que te pica la curiosidad porque alguna vez lo has pensado: ¿qué hacen en el baño tanto tiempo? ¿Por qué van al servicio justo después de haber tenido sexo? Y si eres mujer, estarás pensando qué haces tú que también llevan a cabo el resto de féminas del primer mundo.

Pues bien, aunque cada humano es de su padre y de su madre, en el mundo desarrollado tenemos ciertas costumbres que repetimos siempre que llevamos a cabo la misma actividad. En este caso, vamos a ver por qué ellas van al servicio una vez que han tenido sexo con un compañero.

¿Por qué todas las mujeres van al baño después de tener relaciones sexuales?

Antes de entrar en materia, conviene destacar que igual no son "todas", pero sí "la mayoría". Y si hay alguna mujer que no lo hace, debería comenzar a ponerlo en práctica ya, pues lo aconsejan los médicos.

¿Y por qué aconsejan los expertos que ellas vayan al baño tras el sexo? Pues para orinar, ya que hacerlo después de haber tenido relaciones sexuales puede ayudar a prevenir las infecciones del tracto urinario (ITU) o urinarias.

Las infecciones urinarias se producen cuando las bacterias se cuelan en el tracto urinario, generalmente a través de la uretra, y viajan a la vejiga. Por eso, orinar después de tener relaciones sexuales puede ayudar a eliminar las bacterias que se introdujeron durante el coito en la uretra.

"Si tienes vagina y eres propensa a las infecciones urinarias, podrías beneficiarte al máximo de orinar después del sexo. El camino que hay desde la uretra hasta la vejiga es corto, por lo que las bacterias no tienen que viajar muy lejos para causar una infección urinaria", detalla la enfermera Debra Sullivan en Health.

"Si tienes vagina pero no es propensa a las infecciones urinarias, es posible que orinar después de tener relaciones sexuales no sea tan importante, pero no estaría de más que lo hicieras", añade la experta.

Muchas mujeres saben esto y por eso van a orinar tras haber mantenido relaciones sexuales.

Orinar después del sexo, muy bueno para ellas

Ojo, si no ha habido penetración no se tiene por qué orinar, ya que no aumentará el riesgo de contraer una infección urinaria.

Sin embargo, sí que será recomendable orinar si ha habido sexo oral y la mujer ha sido la receptora, ya que en el clítoris (que está muy cerca de la uretra) puede haber bacterias.

"Lo mejor es orinar dentro de los 30 minutos posteriores a tener relaciones sexuales para obtener los beneficios de prevención de infecciones urinarias. Cuanto antes mejor", asegura Sullivan.

Orinar antes del sexo, un error

Orinar antes de tener sexo es muy peligroso, ya que se podría hacer que ella desarrollase cistitis, una enfermedad del tracto urinario.

La infección suele aparecer en un periodo de entre 24 y 48 horas tras el coito. Más del 80% de los casos en los que aparecen enfermedades del tracto urinario lo hacen por la bacteria Escherichia coli (E.Coli), que se encuentra en el organismo de las mujeres.

El acto sexual favorece la entrada de las bacterias de la propia mujer en su uretra, como te hemos contado. De hecho, esta es la causa número uno de infecciones poscoitales del tracto urinario, conocido también como cistitis de luna de miel".

Por todo ello, las mujeres deberían orinar después de tener sexo y no antes. "Vaciar la vejiga al instante elimina cualquier bacteria que haya en la vagina y en el tracto urinario, reduciendo el riesgo de contraer una infección del tracto urinaria", detalla la experta en sexología Stephanie Taylor a The Sun.

Así pues, ellas van o deberían ir al aseo tras el sexo para orinar y prevenir así la cistitis. Y no deberían hacerlo antes, ya que corren riesgo de contraerla.