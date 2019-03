Esta mujer perdió 83 kilos en un año: esto es lo que hizo para adelgazar tanto

Si quieres adelgazar y estás harto de tanta teoría, qué mejor que inspirarse con un caso real de alguien que ha logrado perder peso.

Hoy te traemos el caso de Maggie Wells, una mujer de 34 años que pesaba 136 kilos antes de comenzar el plan de adelgazamiento, con el que logró perder la friolera de 83 kilos. Te contamos cómo lo consiguió.

Cómo consiguió perder 83 kilos

Al tener tanto sobrepeso, la salud de Maggie se estaba viendo afectada. "No temía morir, pero me daba miedo que si algo me pasaba mis hijos no tendrían fotos para recordarme", asegura nuestra protagonista a 'Good Morning America'. La mujer no quería inmortalizarse en una instantánea bajo ningún concepto, pues no se gustaba.

Eliminó los azúcares añadidos

Durante años, Wells vivió avergonzada y triste con su figura. En enero de 2018 se puso manos a la obra: tomó la decisión de eliminar todos los azúcares añadidos de su dieta y comenzar a reducir su ingesta de hidratos de carbono. En un mes ya había perdido 11 kilos.

Después de adquirir cierta disciplina alimenticia, Wells se pasó a la dieta cetogénica

Tras ese mes, marcó el plan que seguiría a partir de entonces: no se enfocó en perder más o menos kilos, sino en concentrarse sobre lo que comía durante las 24 horas del día, sin obsesionarse.

Dieta cetogénica

Después de adquirir cierta disciplina alimenticia, Wells se pasó a la dieta cetogénica, que ya te explicamos en qué consistía. Se trata de un régimen alto en grasa y bajo en carbohidratos que hace que el cuerpo entre en estado de cetosis, esto es, que comience a utilizar su propia grasa como combustible.

Así, la carne, las verduras y los huevos fueron los básicos de todas sus comidas. "Me di cuenta de que esta dieta puede ser realizada por cualquier persona con cualquier presupuesto", aseguró.

Ya ha perdido 83 kilos

A día de hoy, ya ha conseguido adelgazar 83 kilos. Come bien, pero eligiendo correctamente. Ahora su próximo reto es incorporar ejercicio a su rutina.

Me siento como una persona nueva. Tengo claridad mental y, literalmente, una nueva forma de vida

"Siento que soy 15 años más joven. No sé cómo describirlo, aparte de que me siento como una persona nueva. Tengo claridad mental y, literalmente, una nueva forma de vida", dice, tremendamente feliz con su cambio.

Tan contenta está que ahora no para de hacerse fotos sobre su antes y su después. Lo hace con el único objetivo de mostrarle a la gente que perder peso no es tan complicado ni arduo como la gente pueda pensar. "Pude haber vivido el resto de mi vida siendo un mero espectador. Ahora puedo participar en mi vida y en la de mis hijos", finaliza.

Y tú, lector, ¿estás a dieta?