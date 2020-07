Por qué tu mujer te pone los cuernos con su amante (y cómo descubrir la infidelidad)

Ay, lector. ¿Qué haces leyendo este artículo? ¿Acaso piensas que tu mujer puede estar siendo infiel y quieres pruebas? ¿O quizá simplemente prefieres ser precavido? Sea como fuere, bienvenido.

La infidelidad es un tema muy complejo, pues cada persona es un mundo y las generalidades no siempre se adaptan a cada caso. No obstante, si consultamos estudios científicos y encuestas podemos llegar a valiosas conclusiones que se cumplen en la mayoría de parejas.

Hoy vamos a fijarnos en las mujeres: ¿que les impulsa a acostarse con otro(s)? ¿Por qué lo hacen? ¿Hay razones que expliquen este comportamiento? Te lo contamos.

Por qué tu mujer te pone los cuernos con su amante

Por norma general, si una mujer pone los cuernos es porque se siente descuidada o ignorada por su pareja. Es el principal motivo. Si cree que su hombre no le hace caso, no le presta la debida atención o siente que ella ha dejado de ser una parte importante de su vida o que ya no le excita, irremediablemente buscará a otro ser humano que sí la considere. Es así.

Así lo indica un nuevo estudio de Gleeden, realizado entre más de 11.605 mujeres europeas, de las cuales el 77% asegura que la falta de cumplidos o palabras bonitas las empujó a la infidelidad. De hecho, el 84% de las mujeres encuestadas afirma que sus respectivos cónyuges no les dedican palabras cariñosas o piropos, lo que les ha llegado a llevar a la frustración y a la tensión en la pareja, que fue el detonante de buscar una relación extraconyugal.

La falta de cumplidos, la clave de la infidelidad

Aunque parezca una chorrada, los cumplidos tienen un impacto directo en el desarrollo sexual de las mujeres. Según un estudio publicado recientemente en el Journal of Sex & Marital Therapy, las mujeres que reciben elogios de su pareja regularmente –especialmente sobre su físico– están más satisfechas sexualmente que las que no los reciben.

De acuerdo con los resultados de esta investigación, cuanto más valorada y deseada físicamente –por su pareja– se sienta una mujer, mayor será su nivel de emoción, lubricación y orgasmos. Esto se confirma en las respuestas de la encuesta de Gleeden, en la que el 82% de mujeres explica sus deseos de infidelidad en la necesidad de sentirse deseable y valorada.

El 76% de las encuestadas, de hecho, empezó a ser infiel para reconectarse con su feminidad y demostrarse a sí misma que todavía podía seducir, ante la falta de atención por parte de la pareja. Un 42% de mujeres declara que ha perdido el deseo ante un cónyuge que ya no les presta atención.

Cómo descubrir la infidelidad: señales que lo revelan

Aunque, como te hemos dicho, cada mujer es un mundo, hay determinadas señales que indican que ella está a punto de meterse en alguna cama ajena o que ya lo ha hecho:

Ha cambiado de hábitos.

Ausencias extrañas de vacaciones o eventos familiares.

o eventos familiares. Horas extras excesivas en su trabajo.

Quedadas repentinas con gente del trabajo.

Gastos inexplicables.

inexplicables. Aseo adicional y diferente.

Olor de otra persona .

. De repente compra preservativos o píldoras diferentes.

Actitud extraña con el móvil.

Menos sexo (contigo) .

. Evasividad o actitud defensiva.

Mentiras obvias.

Ha adelgazado.

Ha sido infiel con anterioridad.

Está a la defensiva o tiene mal genio.

Critica lo que haces todo el rato.

Odia vuestra rutina .

. Cambia de estilo de vestir y de gustos.

Y esto es todo, lector. ¿Te hemos sacado de dudas? Tras leer todo esto, ¿qué opinas?