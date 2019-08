Las mejores terrazas de Madrid te esperan

Clandestinas, exóticas, viajeras, musicales… van a más y se renuevan imparablemente. Esta temporada, Ginkgo Sky Bar ha sido elegida como “La Mejor Terraza de Madrid” entre otras 20 candidatas. A lo largo del verano harán presentaciones de moda, música en directo, catas gastronómicas…

Todo en la última planta del Hotel VP Plaza España Design, un cinco estrellas que cuenta también en su azotea con un restaurante que ofrece frescos platos veraniegos y coctelería mientras se disfruta de una panorámica de 360 grados sobre los tejados de la capital. Ginkgo Sky Bar ha sido el galardón ‘GatoTerrazas’ de este año.

Clandestino y canalla

En My Way el renombrado chef Joaquín Felipe se une a Juan Carlos Sabido -impulsor del Mercado de San Miguel-, para abrir un nuevo restaurante en la décima planta de un edificio de Gran Vía y una soberbia azotea con vistas. Arriba, copas y cócteles con algo de picar (ostras, ibéricos, anchoas…) y abajo un menú único de cenas (35 euros) que apuesta por los platos ecológicos y para compartir. Los fines de semana un almuerzo campero a partir de las 12 horas, a imagen y semejanza de los pubs ingleses (25 euros, bebidas aparte). ¡Y cuidado!: no olvides la dirección porque la entrada pasa totalmente desapercibida.

Cocina viajera y musical

En Barcelona, un skyline sobre el mar desde donde admirar el Tibidabo o la Sagrada Familia: es la planta décimotercera del hotel AC Barcelona Forum. Perfecta para relajarse con su música‘chill out’, degustar una exótica combinación en la copa o dar la vuelta al mundo con el paladar gracias a su cocina viajera, desde el tailandés ‘pad thai’ al lomo de salmón con tirabeques y ponzu.

La terraza del Gran Meliá Fénix (Madrid) es el perfecto ‘afterwork’ veraniego y este año homenajea a The Beatles en el cincuenta aniversario del célebre concierto -y último- del grupo en la azotea de Apple.

Los jueves, música de la banda de Liverpool acompañada de unos exclusivos cócteles creados por el renombrado empresario y creador de tendencias, Javier de las Muelas. Y todos llevan nombres ad- hoc: Let it be, Paul McCartney… Todo el verano contará con programación de Dj’s.

Un trocito de Tailandia en la ciudad

Si este verano te resulta imposible viajar a Tailandia, consuélate al menos con un almuerzo o cena en la maravillosa terraza del restaurante Thai Garden. Una casa con jardín en pleno Arturo Soria donde disfrutar de un maravilloso ambiente y de las especialidades del país de la ‘eterna sonrisa’.

Poseen distintos menús desde 40 euros por persona. Un entorno idílico para las noches veraniegas.

Un verdadero embrujo: las “Noches de Luna Llena” en el hotel Vincci La Rábida- una casa palacio del siglo XVIII-, ofrece unas inmejorables vistas sobre Sevilla, con la catedral hispalense en primer plano.

Aquí también puedes degustar las especialidades sureñas del restaurante El Mirador, con platos como el salmorejo de mango o el solomillo con emulsión de anís estrellado.