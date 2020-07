Por qué hay madres que se arrepienten de haber tenido hijos, según una experta

La maternidad cada vez se retrasa más en los países occidentales. En España, de hecho, un 8,8% de los nacimientos de un primer hijo en 2017 fueron de madres con 40 años o más, la proporción más elevada en los veintiocho países de la Unión Europea, según la oficina europea de estadística Eurostat.

La llegada del primer hijo se retrasa y a veces no llega. Una de las causas principales es la ausencia de una relación estable y las dificultades económicas, tal y como desveló laEncuesta de Fecundidad de 2018 elaborada por el INE.

Según la citada encuesta, más de la mitad de las mujeres de nuestro país (62,1%) que no tienen hijos y que tienen entre 30 y 34 años piensan ser madres en los próximos tres años, igual que el 57,5% de las féminas de entre 35 y 39 años.

También hay muchas mujeres que optan por no ser madres o que lo son y se arrepienten de ello. Hablamos de todo esto y más con Lee Lima, coach de familia y más conocida como 'Babytribu'.

Por qué hay madres que se arrepienten de haber tenido hijos

Lee Lima (40), de ascendencia londinense pero afincada en España desde hace veinte años, es coach de familia desde hace seis años, la edad que tiene su segunda hija, tres menos que la mayor. Ahora está inmersa en la preparación de su Summer Camp Crianza Positiva, un campamento online para madres, padres y acompañantes, pero ha sacado tiempo para charlar con nosotros acerca de la maternidad y de todo lo que conlleva.

PREGUNTA. ¿Una madre nace o se hace?

RESPUESTA. Una madre nace en el momento en el escucha el latido del corazón de su bebé. Cuando lo ve por primera vez hay una conexión mágica y única es como si el tiempo se detuviera y sientes la forma de amor más pura que jamás habías conocido.

P. ¿Y hay mujeres que no tienen instinto maternal?

R. En mi opinión, todas las mujeres tienen instinto maternal, pero eso no significa que todas estén preparadas automáticamente para cuidar a sus hijos.

Todas las mujeres tienen instinto maternal, pero eso no significa que todas estén preparadas automáticamente para cuidar a sus hijos

P. No se dice mucho, pero hay madres que se arrepienten de tener hijos. ¿Por qué sucede esto?

R. Sí, es posible que haya madres que se arrepientan de serlo, pero no debemos juzgar a nadie sin conocer el contexto. Siempre miramos desde nuestra realidad y la verdad es que hay realidades muy duras.

Incluso sin tener una dura realidad, hay momentos de saturación y autoexigencia por llegar a todo en los que el diálogo interior puede lanzar destellos de alarma con mensajes como “esto no es lo que esperaba” o “me siento perdida dentro de este rol”. Es un pensamiento que está presente en muchas mujeres, pero pocas lo comentan.

En mis sesiones cuando no hay aceptación en la crianza, guío a las madres desde una búsqueda interior hacia las herramientas más adecuadas para un cambio de mirada, hacia la infancia y hacia ellas mismas. Es un buen ejercicio que en momentos de agobio recuerden cuando conocieron a sus hijos y cuando ellas mismas nacieron como madres.

Es posible que haya madres que se arrepientan de serlo, pero no debemos juzgar a nadie sin conocer el contexto

P. Vemos que la maternidad cada vez se retrasa más y que a veces ni llega. ¿Es posible que cada vez haya menos madres por el papel que tiene la mujer ahora?

R. Claro, las mujeres están retrasando ser madres y las que lo son están teniendo menos hijos. Incluso hay mujeres que quieren ser madres, pero dado el panorama actual no ven el momento adecuado y deciden no serlo. No es fácil trabajar y conciliar, pero espero que pronto llegue el momento en el que los que están al mando vean a las madres como un tesoro y no como una carga.

P. ¿Y hay malas madres?

R. Ni buenas ni malas. Si entramos en etiquetas y se tuerce la cosa. No se es mala madre por pensar en las necesidades de uno mismo, ni se buena madre cuando solo piensas en las necesidades de tus hijos y abandonas las tuyas.

Las 'madres cocodrilo', las que pelean, gritan y castigan

El término 'madre cocodrilo' se refiere a aquellas mujeres que "están en un estado de saturación tal que tienen a su cerebro primitivo al mando".

"Cuando nuestro cerebro reptiliano está al control, somos incapaces de pensar y respondemos desde nuestro 'yo animal'. Desde ese estado, la respuesta automática suele ser pelear, gritar, castigar, amenazar..."

P. ¿Cómo podemos distinguir a una 'madre cocodrilo'? ¿Qué perfil tienen?

R. Todas las madres llevamos una 'madre cocodrilo' dentro, lo delicado es cuando ese perfil está activo constantemente, cuando se normaliza y las madres se estancan en ese estado por falta de recursos. En momentos en los que el cerebro no está integrado, respondemos como los cocodrilos, casi “mordemos” a nuestros hijos por decirlo de alguna forma. Por eso las madres debemos nutrirse de recursos que les permitan gestionar los retos de la crianza desde su mejor versión.

P. ¿Cómo afecta a los niños tener una madre así?

R. Los niños, y sobre todo los más pequeños, van a querer a sus padres sí o sí, porque son sus figuras de apego. Pero, seamos sinceros: no es agradable tener una madre a la que no se le puede ni hablar porque enseguida salta. Es allí cuando las madres deben buscar ayuda, formarse, hacer tribu, algo que les de perspectiva para mirar dentro y ver por qué están tan irritables.

P. ¿Cómo puede afectar a la pareja estar con una 'madre cocodrilo'?

R. Te soy sincera: tener hijos es uno de los cambios más profundos que puede vivir un ser humano, y en el caso de las mujeres vivimos una especie de metamorfosis cuando somos madres. Cada madre se transforma con esa nueva realidad, pero es fundamental tener el apoyo de la pareja.

Yo he trabajado con muchas familias, y la principal fuente de conflicto es el entendimiento y la forma de criar a los hijos. Y si a eso sumas un estado de desborde por parte de la madre, sí que se puede ver afectada la relación. En la crianza, las parejas deberían remar en la misma dirección.

P. ¿Qué tipo de madre es la mejor? ¡Mójate!

R. (Ríe). Pues la mejor madre es la que es capaz de disfrutar de la vida y de la crianza, la que logra ver oportunidades donde antes veía problemas. Aquella madre que entiende la mirada de su hijo, la que escucha lo que necesita y comprende que nadie puede controlar a nadie. A partir de ahí, se empieza a despejar la nube gris y llegan los claros. La mejor madre es la que logra vivir el presente para conectar con sus hijos porque sabe que crecerán muy rápido y que hay que disfrutarlos día a día.