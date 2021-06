Hay muchas cosas que se han visto afectadas por la llegada del coronavirus, y ligar y y encontrar pareja ha sido una de ellas. Entre el periodo de confinamiento y que ahora vamos todos con mascarilla y nos movemos en grupos reducidos –por no hablar de que fiestas ha habido pocas–, los solteros de España han tenido que encontrar en el mundo online su nicho para intentar ligar.

Todos sabemos que, normalmente, no actuamos igual a través de la pantalla que en persona. Por eso muchos no consiguen ligar a través de redes sociales, como Instagram o Facebook, o apps indicadas para ello, como Tinder o Meetic. Los hay que 'la cagan' nada más empezar, los que comienzan bien pero luego no saben cómo seguir la conversación, los que no tienen idea de a qué frases recurrir para que la otra persona tenga ganas de conocerlos...

Un sinfín de dudas que por fin quedan resueltas gracias a un manual que acaba de publicar la editorial Alienta, titulado Ligar es fácil si sabes cómo. El libro está escrito por María Pasión, coach experta en relaciones de pareja y dating, y en sus páginas explica las claves fundamentales que debemos tener en cuenta para conseguir establecer una conexión amorosa o sexual.

El manual está repleto de consejos que servirán tanto a novato como a iniciados y veteranos, y cuenta con ejercicios para poner a prueba todo lo aprendido y al fin conseguir triunfar en el amor, ya sea en vivo y en directo o de forma online.

Cómo ligar mediante redes sociales o apps

Ligar por redes sociales y por apps como Tinder, Meetic, Ashley Madison, etcétera, es difícil. En Linkedin, por cierto, lector, está prohibido entrar a nadie, así que eres de los que lo hacía, recapacita y no lo vuelvas a intentar.

Una vez identificadas las zonas de juego, hay que tener cuidado con cómo usarlas para estos fines amatorios, ya que puedes caer en el acoso o la mala educación. Ligar a través de una pantalla requiere de pericia y respeto. Es como intentar conquistar a alguien en la calle, depende de cómo y cuándo abordes al individuo en cuestión puede parecer acoso o ser bien recibido.

Usa los emoticonos, pero no cargues el diálogo con ellos. Revisa tu ortografía (todo entra por los ojos). La mala ortografía es el equivalente en redes a tener mal aliento.

Para que vayas abriendo boca antes de adquirir el mencionado manual, te ofrecemos algunos consejos detallados por María Pasión al respecto (por cierto, ella se refiere por "match" a aquella persona que te gusta y a la que te intentas ligar):

Ten una actitud que invite a pasar a la acción, aunque ve por pasos . Sé elegante para chatear. Si no

es tu día, si estás cansado o estás chateando sin ganas, se notará.

. Sé elegante para chatear. Si no es tu día, si estás cansado o estás chateando sin ganas, se notará. Chatea con líneas cortas; cuanto más concisas, mejor. No hagas preguntas muy íntimas desde el primer momento .

. Despierta el interés de tu match con palabras bien elegidas que hagan volar sus sentidos y su imaginación.

(todo entra por los ojos). La mala ortografía es el equivalente en redes a tener mal aliento. Usa el humor, es mucho más probable que así enganches a tu match. […] Ofrece datos que permitan conocer el grado de sintonía con tu match. Juega con la capacidad de atención de tu match para ver si está interesado o si tiene cuatro conversaciones al mismo tiempo. Combina audios con fotos y diálogo. Busca aproximarte a tu match de diferentes formas y así sabrás cuál le gusta más.

¿Cómo detectar un fake o perfil falso? Trucos

Ligar por apps de citas conlleva el riesgo de que podemos caer en perfiles falsos, como ya te contamos en Vozpópuli.

""Hay variaciones en cuanto a la falsedad en los perfiles con los que puedes toparte. Unos no son

quienes dicen ser y otros son jugadores de liga profesional que sólo están chateando contigo como

entrenamiento para su ego. […] Pero en todos estos casos los tendrás que descubrir tú", detalla María Pasión en el libro, donde ofrece algunas pistas para detectar perfiles falsos. Te ofrecemos algunas:

Si la persona con la que estás ligando se resiste a llamarte por teléfono . Si habla de su supuesta ex

como "mi mujer" o "mi novia" (eso es que no lo ha superado o que todavía hay demasiado vínculo

como para empezar algo contigo). Si te llama y al hablar descubres que hay aspectos que no coinciden con lo que habíais hablado previamente, aunque sean cosas menores, ponlo en cuarentena.

. Si habla de su supuesta ex como "mi mujer" o "mi novia" (eso es que no lo ha superado o que todavía hay demasiado vínculo como para empezar algo contigo). Si te llama y al hablar descubres que hay aspectos que no coinciden con lo que habíais hablado previamente, aunque sean cosas menores, ponlo en cuarentena. Siempre, antes de quedar por primera vez, haz una videollamada . Si se resiste, es sospechoso. Si

se borra de la aplicación en la que lo conociste. Si no te dice con quién vive y tiene unos horarios

terroríficos (te escribe a las dos de la mañana o te pide sexting a las tres).

. Si se resiste, es sospechoso. Si se borra de la aplicación en la que lo conociste. Si no te dice con quién vive y tiene unos horarios terroríficos (te escribe a las dos de la mañana o te pide sexting a las tres). Si todas sus imágenes son de partes de su cuerpo pero no de su cara . Si después de un mes y pico sigues chateando pero no lo has visto. Si te llama a unas horas muy poco católicas. Si nunca te coge el teléfono y te pone excusas. Si su móvil siempre está apagado.

. Si después de un mes y pico sigues chateando pero no lo has visto. Si te llama a unas horas muy poco católicas. Si nunca te coge el teléfono y te pone excusas. Si su móvil siempre está apagado. Si no te da ningún dato para que sepas dónde vive o a qué se dedica, o te dice que hace trabajos que no habías escuchado jamás: vendedor de piscinas en invierno o conductor de viajes en BlaBlaCar aunque no tiene coche.

"En conclusión: si algo no te encaja es mejor que desconfíes. En redes se apuesta por vendernos mejor de lo que somos. Por lo general, una persona en redes quiere gustar. Por esta razón, hablará mucho más de sus bondades que de sus defectos. Nos intentará complacer en todo lo que pidamos y nos dirá que sí le gustan los perros (aunque sea una mentira como un piano) o que podría intentar pedir comida vegetariana cuando en realidad ni le gusta ni tampoco estaría dispuesto. Mi consejo para estos casos es que, por más afinidad que se encuentre con esa persona, seamos conscientes de que es sólo un diálogo en redes y que esto se tiene que constatar en la vida real," añade la experta.

Ideas para una primera cita exitosa

Si tras ligar has conseguido una cita es hora de saber qué hacer con el ligue en cuestión. La autora da unas claves útiles:

"Lo mejor en este caso es ser prácticos: si es una primera cita y es en tu misma ciudad, lo mejor es que quedes en un lugar bien comunicado, al que puedas llegar o irte sin ningún problema a casa si la cosa se tuerce. […] Si tu match no vive en esa ciudad, lo más indicado es que duerma en un hotel esa noche. No recomiendo que para una primera cita os desplacéis al tiempo muy lejos de vuestros lugares, así que las escapadas de fin de semana o las visitas al pueblo es mejor dejarlas para después".

"Tampoco es ideal planear dormir juntos si nunca os habéis visto. Todo, con tiempo, llegará y es parte de un slow dating más consciente y que te traerá menos sobresaltos. No corras", matiza.

En cuanto a la apariencia, María Pasión ofrece unos consejos que les da a todos sus clientes:

No te disfraces. Busca algo en tu armario que te quede bien , […] Si esa prenda lleva más de un año

sin que te la pongas o si te va a resultar incómoda de llevar, olvídala.

, […] Si esa prenda lleva más de un año sin que te la pongas o si te va a resultar incómoda de llevar, olvídala. Calzado cómodo . […] La idea es que nada te duela ese día, y mucho menos los pies. Si llevas unos zapatos de tacón y estás acostumbrada a ellos, no hay pega, pero procura que no sean nuevos y que no te rocen. Pueden ser el motivo de que no puedas andar o que tengas que irte a casa antes de lo previsto.

. […] La idea es que nada te duela ese día, y mucho menos los pies. Si llevas unos zapatos de tacón y estás acostumbrada a ellos, no hay pega, pero procura que no sean nuevos y que no te rocen. Pueden ser el motivo de que no puedas andar o que tengas que irte a casa antes de lo previsto. Sé fiel a la esencia de tu estilo . Si toda la vida has llevado camisetas de grupos de metal, no es el día para esconderlas. Si lo tuyo es ir vestida de florecitas y con botines de country, deja que tu date te conozca por tu estilo. Todos tenemos uno.

. Si toda la vida has llevado camisetas de grupos de metal, no es el día para esconderlas. Si lo tuyo es ir vestida de florecitas y con botines de country, deja que tu date te conozca por tu estilo. Todos tenemos uno. Busca llevar ropa limpia y que no tenga agujeros. Ya que te pondrás lo que te gusta, procura que esas prendas huelan bien, no tengan pelos de mascota y no desprendan olor a moho, a humedad o a tabaco.

Y esto es todo por hoy, lector. ¿Te ha sido útil?