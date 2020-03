Los kilos que vas a engordar en la cuarentena y trucos para frenar el "de perdidos al río"

En estos momentos, la mayoría de nosotros estamos en modo "de perdidos al río" en lo que a la alimentación se refiere. A causa de la crisis del coronavirus, nos encontramos confinados en casa, y como vamos para largo nos estamos dejando llevar por la gula y los caprichos, lo que sumado a que apenas nos movemos nos va acabar pasando factura en nuestra salud y en nuestra figura.

Si nos dejamos arrastrar por el 'carpe diem' no sólo estaremos más gordos cuando acabe todo esto (que lo hará), sino que además luego nos costará muchísimo adelgazar porque ya hemos cogido el hábito de comer lo que nos dé la gana.

Así que, aunque puedes darte algún capricho, no debes dejarte por completo, lector.

Los kilos que vas a engordar con la cuarentena

La cuarentena que estamos viviendo es como una Navidad doble: hace frío, estamos en casa y solemos darnos más gustos gastronómicos porque hemos cambiado de hábitos.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) advierte de que durante las Navidades los españoles solemos engordar entre dos y cuatro kilos debido a un excesivo consumo de calorías. Así que en esta cuarentena podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la mayoría de nosotros acabará con 4-8 kilos de más, a no ser, claro, que le pongamos remedio.

Trucos para no acabar con demasiado peso tras el confinamiento

Hay diferentes trucos que no solemos aplicar y al final tenemos lo cosechado: unos kilos de más en plena víspera del buen tiempo, cuando la ropa deja al descubierto más nuestra figura.

Por eso, lector, es muy importante que te grabes lo que te vamos a decir a continuación a fuego y que lo apliques cada día de la cuarentena. Atento:

1) Un día NO es un día

Si te levantas con la mentalidad de "bueno, un día es un día" o "ya de perdidos al río" ingerirás sin control durante todo el día. ¿Lo peor? Que se te abrirá el apetito y acabarás con esta dinámica perezosa por meses.

Lo ideal es que te sientes a la mesa siendo consciente de cada alimento o sucedáneo que te metes a la boca. No hay que estresarse ni privarse demasiado, pero sí hay que tener cierto control.

2) Come de todo, pero poco

Además de ser consciente y no dejarte llevar por la dejadez, lo suyo es comer de todo pero poco. Es decir, no te tienes por qué constreñir. Al revés, ya que si sientes que no puedes ingerir hasta un límite, te entrará ansiedad y acabarás comiendo más. Se trata de coger un poco de aquí y un poco de allá, evitando sobre todo los hidratos.

3) Di sí al pescado o a la carne

Las proteínas, como siempre te hemos dicho, son buenas porque te sacian y aceleran tu metabolismo. Ojo, vigila las porciones: no es lo mismo comerse un cordero entero que un filete de pollo.

4) Para beber: agua o vino

Sin ánimo de incitar al alcoholismo ni mucho menos, hemos de reconocer que la cuarentena se lleva mejor con alcohol en el cuerpo. Aunque el vino no tiene muchas calorías (cada copa son unas 75 kcal), sí que nos abre el apetito y hace que comamos más (además todos los aquí presentes sabemos que cuando uno ya lleva unas copitas de vino, debe comer algo). Por eso, lector, es bueno que si quieres beber, te tomes un par copitas, aunque lo mejor, sin duda, es beber agua, como bien sabes.

[Estas son las bebidas alcohólicas que más engordan]

5) Si tienes muchos antojos de dulce

Si no puedes pasar sin dulces o la ansiedad de estar encerrado en casa te ha abierto el apetito por este tipo de 'alimentos, puedes optar por la fruta a cualquier hora del día y si es chocolate o sucedáneos comerlo en el desayuno. Sí, las calorías van a ser las mismas, pero si lo comes por la mañana tendrás muchas más probabilidades de quemarlo (y, por tanto, no convertirlo en grasa) cuando acabe la jornada.

En las cenas mejor di no a cualquier dulce.

6) Lo mejor es compensar

En el equilibrio está el truco. Si te has dado un homenaje en la comida, compensa en la cena con un plato ligero y 'light' (verduras, pescado...). No es cuestión de andar estos días con el calorímetro en marcha, pero sí ser consciente de que al final engordarás un kilo si tienes 7.000 kcal de más acumuladas en el cuerpo.

Es de cajón: si sueles comer 2.000 calorías y el día 'X' te has metido 5.000, los días siguientes intenta comer 1.300 y listo.

[Cuántas calorías hay que comer para adelgazar]

7) Intenta moverte algo

Es importante que te muevas algo, ya no solo para adelgazar, sino para no volverte loco. Puedes probar a hacer ejercicios fáciles en casa, como los que te contamos aquí, o seguir un truco basado en ráfagas.

Una investigación publicada en la revista Physiological Reports demostró que las personas que realizaron cinco ráfagas de 30 segundos de ejercicio de gran impacto seguidas de cuatro minutos de descanso, quemaron 200 calorías adicionales por día. Es decir, solo necesitas hacer 2,5 minutos de ejercicio para acelerar tu metabolismo.

Y esto es todo, lector. ¿Cuánto crees que vas a engordar en la cuarentena?