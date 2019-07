El peligro de viajar con juguetes sexuales en la maleta

Si este verano vas a viajar con juguetes sexuales en la maleta, has de pensártelo bien dos veces antes de hacerlo. Quizá los eches de menos en tu destino vacacional, pero puedes ahorrarte el mal trago si atiendes a la siguiente información.

El peligro de volar con juguetes sexuales

Una encuesta realizada por 'Sexplace' ha apuntado que el 65% de las féminas viajará esta época estival con sus juguetes en el equipaje. De todas ellas, un 5% ha tenido que dar explicaciones o cambiarlo de lugar a la hora de viajar en avión o tren por no cumplir las normas de límite de mililitros o forma del juguete.

Es decir, si llevas un vibrador un tanto extraño en la maleta y el equipo de seguridad del aeropuerto considera que es algo raro, extraño o peligroso, te puede pedir que lo saques y que des las oportunas explicaciones.

Ojo, que si a nosotros nos ocurre pues ningún problema: se cuenta y fin (todo el mundo defeca y todo el mundo tiene relaciones sexuales, no hay de qué ofenderse). No obstante, es posible que a ciertas mujeres les dé vergüenza este momento.

Cuidad con los lubricantes

Lo mismo podría ocurrir si viajamos en avión y llevamos en la maleta de mano un lubricante en un bote que sobrepase los 100 ml. "Las leyes no prohíben explícitamente llevar juguetes eróticos en el equipaje, sin embargo debemos tener presente que, para viajar con lubricantes o cualquier otra cosmética erótica, deberemos seguir la misma normativa referente a los líquidos en el equipaje de mano. No sobrepasar los 100ml y además llevarlos en una bolsa transparente de plástico y resellable", detalla Laura Hermoso, portavoz de 'Sexplace'.

Los juguetes eróticos que están prohibidos

Si después de leer todo esto has decidido que no hay de otra y que tú sin tu vibrador, aceite y lubricante no te vas a ningún sitio, atento a las recomendaciones: te pueden evitar un mal trago en aeropuertos y aduanas.

Y ojo, los juguetes eróticos relacionados con el BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo) están prohibidos en las maletas de mano en los aviones.

Aceites y lubricantes : hay que tener en cuenta las normas y leyes acerca de viajar en cabina con envases de más de 100 ml. Es muy común encontrarse con problemas al respecto.

: hay que tener en cuenta las normas y leyes acerca de viajar en cabina con envases de más de 100 ml. Es muy común encontrarse con problemas al respecto. Vibradores de metal o cristal : otro problema recurrente en estas fechas y cuando se viaja en avión es tener problemas con el vibrador que se lleva en la maleta de mano. Lo mejor es revisar las medidas máximas permitidas para no tener que tirarlo al pasar por la aduana.

: otro problema recurrente en estas fechas y cuando se viaja en avión es tener problemas con el vibrador que se lleva en la maleta de mano. Lo mejor es revisar las medidas máximas permitidas para no tener que tirarlo al pasar por la aduana. Esposas y otros juguetes BDSM: otro problema frecuente según las mujeres consultadas por la cadena erótica es aquel relacionado con la temática bondage. Recuerda que los juguetes como los látigos, fustas, esposas etc. no están permitidos en las maletas de mano.

Y esto es todo, lector. ¿Usas muchos juguetes eróticos? ¿Viajas con ellos?