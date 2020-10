Las siete infidelidades que existen: no todas son igual de graves

Con la nueva normalidad han vuelto las infidelidades. Aquellos que tenían amantes (y tienen) pasaron meses sin poder verse con ellas o ellos, pero ahora ya han vuelto al ruedo. No tenemos pruebas pero tampoco dudas.

Igual te ha sucedido a ti también. Con eso de que puedes volver a la oficina o a reunirte con alguien del trabajo, aprovechas para darle un repasito a tu amor clandestino.

Hay siete infidelidades diferentes

El tema de perdonar la infidelidad y cometerla es muy personal, pues cada pareja tiene sus reglas y cada persona sus límites, por eso debemos saber que no todos los cuernos son iguales. "Estaríamos hablando que hay unos siete tipos de infidelidades a grandes rasgos. La infidelidad no es adscrita a un género, la practican a día de hoy, tanto los hombres como de mujeres", nos cuenta Lara Hemoso, sexóloga y psicóloga experta en terapia de pareja y colaboradora de la plataforma Ashley Madison.

Veamos cuáles son y su índice de gravedad:

1) Las microinfidelidades

Este tipo de infidelidades son muy sutiles y muy frecuentes. "Por ejemplo, sigues el juego de seducción a alguien (dando a entender que estás interesado/a), sin decir que tienes pareja. O en imaginación fantaseas con otra persona que no es tu pareja", asegura Ferrero. Diríamos, pues, que esta es poco grave (2/10).

2) La física

Quedas con una persona que te gusta o te atrae para “hablar” pero debajo de esa inocente quedada, hay un deseo de fundirte con esa persona. Se suele empezar por aquí, para luego acabar entre las sábanas y consumir la infidelidad sexual.

"A base de quedadas reiterativas con esa otra persona, todo bajo el paraguas de ir creando una buena y bonita amistad, se camufla las verdaderas intenciones", añade la experta. Para nosotros, esta es grave y quizá más difícil de perdonar (9/10), ya que se mezclan sentimientos y deseo sexual.

3) La online o virtual

Este tipo de infidelidad, gracias a la nuevas tecnologías, es muy cómoda y recurrente. Es lo podríamos llamar “sexting”, que no es es otra cosa que el intercambio de fotos o contenido erótico con una tercera persona o hacer ciber-sexo podría ser otra forma de ser infiel.

"Es muy cómodo ya que puedes conectarte a la hora que quieras (incluso si tu pareja está en casa). De hecho, la mayoría de mujeres utiliza el móvil para engañar a su pareja", asegura Lara Herrero.

Esta nos parece que tiene un índice de gravedad bajo: 3/10.

4) La infidelidad sexual

Esta infidelidad es la más carnal. Muchas veces tu pareja no te satisface en este terreno. "El 68% de las mujeres de Ashley Madison afirma que la mayoría de las veces no llega al orgasmo con su marido, con lo cual tendrás que buscárselo fuera", nos cuenta Herrero. Esta es de las más graves, pero al ser sólo sexo quizá no es para tanto, ¿no? Le damos un 8/10.

5) La emocional

Este tipo de infidelidad empieza por la necesidad de cubrir una parte más emocional y afectiva. Todos los seres humanos tenemos necesidades afectivas muy básicas como amar y ser amados. Si sientes que tu pareja ha dejado de cuidarte en el terreno afectivo, acabarás siendo infiel. Esta es grave porque evidencia que la relación de pareja ha muerto. Le damos un 10/10.

6) Infidelidad por venganza o despecho

Hay personas que descubren que le han sido infieles, motivados por toda esta ira y frustración, deciden ser infieles también. ¿Índice de gravedad? Poco: 3/10. Donde las dan, las toman.

7) Para olvidarse del ex

Cuando se está atravesando las fases del duelo, hay personas que no quieren sufrir y como mecanismo evitativo lo que hacen es tener una aventura con otra persona para llenar ese vacío. "Técnicamente esto no se consideraría una infidelidad puesto que ya no están con esa persona. Pero en la práctica si, ya que emocionalmente sienten que están todavía involucradas con su ex y no han podido cortar los lazos emocionales aún". Esta es grave porque el sexo realizado de este modo acaba rompiendo a la persona que lo practica, aunque también es necesario. Índice: 7/10.

Como ves, lector, hay de todo. Tú mismo serás quien tiene que decidir cuánto de grave es tu infidelidad o la de tu pareja.