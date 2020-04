Infidelidad: el confinamiento es el mejor momento para descubrir si tu pareja tiene un amante

La infidelidad es un tema complejo. Cada persona que decide engañar a su pareja lo hace por un motivo particular: falta de sexo, rutina, morbo, necesidad de sentirse liberado...

Aunque es difícil establecer corrientes que tienen en común los que ponen los cuernos a su amor, una nueva encuesta llevada a cabo por Ashley Madison, y a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli', ha descubierto qué están haciendo los infieles en el confinamiento por coronavirus, ahora que no pueden salir de casa a citarse con su amante.

Ahora es el mejor momento para descubrir si tu pareja tiene un amante

Además de plantarse el divorcio, hay muchos infieles que están aprovechando el confinamiento para practicar cibersexo o sexting con su(s) amante(s). Así lo ha establecido el estudio Aventuras y Aislamiento Social,realizado por el mencionado el portal, que indica que casi uno de cada tres infieles admite practicar cibersexo con sus amantes.

Los casi 1.500 encuestados que ponen los cuernos a su pareja aseguran que ya eran infieles antes de la cuarentena, y que este confinamiento en casa les ha obligad a adaptarse a la situación para seguir en contacto con su otro 'amor'.

Por tanto, si sospechas que tu pareja tiene un amante, y que se citaba con éste antes del confinamiento, no tienes más que fijarte en cómo utiliza el móvil y el ordenador: si sonríe cuando mira a la pantalla, si se esconde para contestar a mensajes, si se encierra en el baño más de lo debido y no para ducharse, etc.

Otras señales de que te pone los cuernos

Además del uso 'raro' del móvil, hay más señales que delatan a todos los infieles. Muy atento, lector, que no te la metan doblada:

1) Está distante

Uno de los signos más claros de infidelidad es la distancia emocional que muestra la persona que engaña a su pareja. De repente está retraído o deprimido. No tiene nada que contar, habla lo justo y necesario.

2) Todo le parece mal

Se enfada o critica todo. Incluso puede llegar a ser bastante cruel con sus comentarios. Siempre tenéis la misma rutina y de pronto le parece mal.

3) Cree que le controlas

El tercer punto en la lista de los signos de infidelidad tenemos el tema del control. A menudo los infieles se quejan de que su pareja les controla, cuando ellos mismos son los que están intentando controlar todo su alrededor para que no les pillen.

4) Se arregla para estar en casa

Tu pareja ahora le presta especial atención a su apariencia en el confinamiento, se pone ropa nueva, ha adelgazado, se arregla más, hace ejercicio, se mira más en el espejo... Son signos claros de que le gusta alguien, y de que ese alguien no eres tú.

5) Pide más privacidad

Desde hace unos días tu pareja tiene una necesidad obsesiva de "privacidad" y de quedarse despierto hasta las tantas de la noche para trabajar en el ordenador o leer en el móvil. Y lo que es más sospechoso: no te da explicaciones de qué está haciendo.

Y esto es todo, lector. ¿Crees que tienes cuernos? ¿Eres tú el infiel?