Infidelidad y autoestima: cómo recuperar la confianza en ti mismo tras una traición

Una infidelidad puede afectar en mayor o menor medida dependiendo de cada persona y de la relación de pareja que se tenga. Cada uno tiene sus límites en una relación, pero es cierto que son muchas las personas que cuando son traicionadas, tardan un tiempo en recuperar la confianza en ellas mismas e incluso la autoestima se puede ver muy afectada.

Recuperar la confianza en uno mismo tras una infidelidad es un proceso complejo y doloroso, pero afortunadamente se puede conseguir. La traición de una pareja puede hacer que cuestionemos nuestra valía, nuestra capacidad para ser amados y nuestra percepción de las relaciones. Sin embargo, este golpe emocional no define quiénes somos ni nuestro futuro. Sanar una herida de este tipo requiere paciencia, trabajo personal y el enfoque adecuado.

Según el estudio 'Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y Europa', realizado por la consultora Yougov para Gleeden, un 42% de los hombres españoles y un 31% de las mujeres españolas han sido infieles alguna vez. Cuando sufrimos una infidelidad, es natural sentirnos heridos, inseguros y vulnerables. A menudo nos preguntamos: “¿Qué hice mal?, ¿No fui suficiente?, ¿Por qué me pasó esto a mí?”. Estas preguntas pueden sumirnos en un estado de ansiedad, tristeza y baja autoestima y deberíamos desterrarlas, porque si hay un culpable es el infiel y no tú.

La infidelidad no solo afecta nuestra relación de pareja, sino que también puede dañar la relación que tenemos con nosotros mismos. La confianza en nuestra capacidad de juzgar, de amar y de ser amados puede tambalearse. Por eso, es importante recordar que la traición de otra persona no define nuestra valía. Es una decisión del otro, basada en sus propias carencias, errores o circunstancias.

La autoestima se puede ver tocada después de una infidelidad. Foto: Pixabay.

Recuperar la confianza en ti mismo tras una infidelidad no sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso que te llevará a un mejor lugar emocionalmente. La clave está en permitirte sentir, dejar de culparte, trabajar en tu amor propio y recordar que tu valor no depende de nadie más. Si bien la infidelidad duele, también puede ser una oportunidad para redescubrir tu fuerza interior y convertirte en una versión más segura y feliz de ti mismo. No dejes que una traición defina tu vida. Tienes todo el poder para reconstruirte y encontrar un amor que te valore como mereces.

Como recuperarse tras la infidelidad

Como decíamos, recuperar la confianza en ti mismo tras una infidelidad requiere paciencia, tiempo y en muchas ocasiones también terapia con un profesional. Si sientes que la tristeza se vuelve abrumadora, buscar ayuda profesional puede ser un paso clave. Un terapeuta puede ayudarte a procesar tus emociones y trabajar en la reconstrucción de tu autoestima. Pero estos pequeños consejos pueden ayudarte a lograrlo y a sentirte mejor:

1. Permítete sentir y procesar el dolor. El primer paso para recuperar la confianza en ti mismo es permitirte sentir el dolor sin juzgarte. Muchas personas intentan reprimir sus emociones o distraerse para evitar enfrentar la realidad. Sin embargo, ignorar el dolor solo lo alarga y lo hace más difícil de superar.

Pasar el duelo es necesario y muy sanador. Es normal experimentar una montaña rusa de emociones: tristeza, ira, decepción, ansiedad e incluso deseo de recuperar a la persona que te fue infiel. No hay un tiempo establecido para sanar, así que date permiso para llorar, escribir tus pensamientos o hablar con alguien de confianza.

2. Deja de culparte: la infidelidad no te define. Muchas veces, tras una infidelidad, la víctima se culpa a sí misma. Pero la realidad es que la infidelidad es una decisión personal del otro.

Es cierto que todas las relaciones tienen problemas, pero la responsabilidad de manejar esos problemas con madurez recae en ambas partes. En lugar de traicionar, la otra persona pudo haber hablado, haber trabajado en la relación o haber terminado antes de ser infiel.

Trata de repetirte frases positivas puede ayudarte a combatir la autocrítica y que te hagan sentir bien como que eres estupendo o estupenda, que tu valor no depende de las decisiones de la otra persona y que que mereces ser amado con respeto.

3. Trabaja en tu amor propio y autoestima. Después de una infidelidad, es crucial volver a conectar contigo mismo. A veces, en una relación nos olvidamos de nuestros propios intereses, sueños y bienestar. Ahora es el momento de reencontrarte. Algunas formas de fortalecer tu autoestima serían:

Hacer ejercicio: La actividad física libera endorfinas, mejora el estado de ánimo y refuerza la confianza en el cuerpo.

Cuidar tu alimentación y descanso: Un cuerpo sano contribuye a una mente sana.

Retomar pasatiempos y proyectos: ¿Qué te apasionaba antes de la relación? Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien. También tener cosas que te hagan sentir bien, como un perfume, una crema que huela a algo que te traiga buenos recuerdos…

Rodearte de personas que te valoran: Evita el aislamiento y busca apoyo en amigos y familiares.

Trabajar en tu diálogo interno: Hablarte con amor y respeto es esencial para reconstruir la confianza en ti mismo.

Recuperarse tras una infidelidad requiere tiempo y a veces terapia. Foto: Pixabay.

4. Redescubre tu independencia emocional. Es fácil perderse en una relación y depender emocionalmente de la pareja. Si sientes que tu felicidad dependía demasiado del otro, este es el momento perfecto para trabajar en tu independencia emocional. Aprende a disfrutar la soledad sin sentirte incompleto y desarrolla una mentalidad de autosuficiencia emocional. Recuerda que puedes ser feliz por ti mismo, sin depender de una pareja. En lugar de ver la infidelidad como el fin de tu felicidad, mírala como una oportunidad para fortalecer tu relación contigo mismo.

5. Abre tu corazón al futuro sin miedo. Recuperar la confianza en uno mismo tras una infidelidad también implica recuperar la fe en el amor y en las relaciones. Es normal sentir miedo de volver a ser herido, pero no permitas que una mala experiencia cierre tu corazón.

Cuando decidas comenzar una nueva relación, recuerda que no todas las personas son infieles, que tienes el poder de establecer los límites que tu consideres y que tú eres quien debe elegir a alguien que te valore y respete. No tengas prisa y disfruta de tu proceso de sanación antes de abrirte nuevamente al amor.

Cinco consejos para recuperar la autoestima

Aunque cada persona sana a su propio ritmo, aquí tienes cinco consejos prácticos para reforzar tu autoestima:

-Reescribe tu historia. No te definas por la infidelidad. En lugar de verte como víctima, piensa en ti como alguien resiliente que está creciendo a partir de esta experiencia.

-Haz una lista de tus cualidades y logros. Es fácil enfocarse en lo negativo tras una traición, pero haz una lista de todo lo bueno que tienes. Desde tu sentido del humor hasta tus talentos y logros personales.

-Invierte en tu crecimiento personal. Aprende algo nuevo, haz un curso, viaja, explora pasatiempos. La mejor venganza contra la inseguridad es crecer y convertirte en tu mejor versión.

-Rodéate de amor y apoyo genuino. No te encierres. Busca amistades y familiares que te recuerden lo valioso que eres. El apoyo social es clave para la recuperación emocional.

-Practica la gratitud y el autocuidado. Aunque el dolor de la infidelidad es real, hay muchas cosas por las que agradecer. Enfocarte en lo positivo y cuidar de ti mismo es la clave para recuperar la confianza y la autoestima.